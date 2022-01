Ethereumin perustaja, Vitalik Buterin, on jakanut joitain suurimmista krypto-avaruuden ennusteistaan viimeisen vuosikymmenen aikana ja myöntänyt Twitter-viestissään, että hän meni muutamassa niistä täysin pieleen.

Hän myös pohti oppimaansa ja selitti, mikä hänen asemansa on tällä hetkellä aiheissa kuten Bitcoin-sääntely, vakaat kolikot (stablecoins), Ethereumin panostodistuksen etenemissuunnitelma ja Bitcoin Cash.

Yksi Buterinin varhaisimmista kommenteista krypton säätelystä on heinäkuulta 2013, jolloin Ethereumin luoja puhui lisääntyneestä, Bitcoiniin kohdistuneesta, sääntelystä ja seurauksista, joita sillä olisi krypton kannalta.

Vaikka hän katsoi, että Bitcoin kestää hallituksen puuttumisen, hänestä Bitcoin-palvelujen, kuten vaihtopalvelujen, lisääntyvä sääntely oli vaikuttavaa.

"Bitcoin ei vastusta hallitusta olemalla nokkela sen suhteen, mihin 'lailliseen kategoriaan' se kuuluu, vaan olemalla teknisesti sensuurin kestävä", hän kiteytti uskomuksensa noina alkuaikoina.

Mitä hän ajattelee nykyään, Buterin kertoi, että hän uskoo hajauttamisen sopivan hyvin Bitcoiniin ja olevan syy siihen, että se selviytyy jopa kaikkein ankarimmissa sääntely-ympäristöissä. Hän on kuitenkin edelleen sitä mieltä, että pelkkä sensuurin vastustaminen ei riitä, jos kryptovaluutan lippulaiva halutaan kukoistavan.

"Toki Bitcoinin hajauttaminen antaisi sille mahdollisuuden "selviytyä" myös erittäin vihamielisessä sääntely-ympäristössä, mutta se ei voisi "kukoistaa", hän totesi.

Hänen mukaansa sensuurin vastustamis-strategian onnistuminen edellyttää, että verkolla on oltava sekä "teknologista kestävyyttä että julkista legitimiteettiä". Ilman näitä mahdollisuudet menestyä ovat hänen mukaansa rajalliset.

Ethereumin toinen perustaja sanoi, että oli melkein naurettavaa, mitä hän esitti aikatauluksi siirtymiselle proof-of-workista proof-of-stakeen.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu

