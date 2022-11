Voiko Metacade nousta Decentralandin rinnalle yhtenä vuoden 2023 suosituimmista metaversumipeleistä?

Pelaaminen on yksi tärkeimmistä toimialoista, jossa tulee näkymään merkittäviä muutoksia metaversumin yleistyessä. Suositut metaversumipelit, kuten Decentraland ja The Sandbox, ovat jo keränneet uskollisen fanikunnan ja satoja tuhansia dollareita pelin sisäisillä tapahtumilla. Myös uusi tulokas, Metacade, kaavailee samanlaista menestystä metaversiopelaamisen ampaistessa stratosfääriin.

Tässä artikkelissa tutkimme, mikä tekee Decentralandista yhden suosituimmista metaversumipeleistä ja miksi myös Metacade saattaai pian liittyä samaan joukkoon.

Mikä on Decentraland?

Decentraland on 3D-virtuaalimaailma, joka perustuu Ethereum-lohkoketjuun. Tässä maailmassa Decentralandin markkinapaikalla myydään NFT:nä LAND-palstoja, joita pelaajat käyttävät rakentaakseen mitä ikinä haluavatkaan: pelejä, kasinoita, hotelleja, kokoushuoneita ja paljon muuta. Pelaajat käyttävät muokattavia avatareja ollakseen vuorovaikutuksessa muiden pelaajien ja ympäröivän maailman kanssa.

Decentralandista niin ainutlaatuisen tekee sen hajautettu alusta. Mikään yksittäinen taho ei omista tai hallinnoi Decentralandia, mikä tarkoittaa, että yhteisöllä on keskeinen rooli päätettäessä mistä tahansa virtuaalimaailmaan liittyvistä näkökohdista.

Miksi Decentraland on yksi suosituimmista metaversumipeleistä?

Käytännössä rajaton luovuus

Decentralandissa on käytössä Builder . Builderin avulla kuka tahansa ilmaista luovuuttaan ja suunnitella kohtauksia omalla palstallaan käyttämällä ennalta määritettyjä esineitä ja jopa lisätä ääniä ja tekstuureja oman visionsa tueksi. Nämä löytyvät asset packeista, jotka antavat käyttäjille malleja, joiden avulla he voivat luoda käytännössä minkä tahansa haluamansa kokemuksen. Pelaajat voivat myös rakentaa esineitä tyhjästä ja myydä niitä markkinapaikalla tuottoa vastaan.

Käyttäjät hyötyvät luomuksistaan

Decentralandin hajautettuun toimintaan kuuluu, että pelaajat omistavat luomuksensa ja hyötyvät niistä. Samankaltainen suosittu metaversumipeli, Meta’s Horizon Worlds , mainostaa voimakkaasti käyttäjien tuottamaa sisältöä, vaikka käyttäjät eivät juurikaan hyödy siitä itse.

Sen sijaan, että Decentraland hyötyisi tekijöistään antamatta heille mitään takaisin, se antaa pelaajille mahdollisuuden todella omistaa ja kaupallistaa luomuksensa ja hyödyntää niitä rahallisesti. Se tapahtuu palkitsemalla pelaajia suoraan siitä ajasta ja vaivannäöstä, jonka he ovat uhranneet yhteisölle.

Metaversumitaloudet

Edellä kuvatut omistajuuteen liittyvät näkökohdat ovat johtaneet täysin toimivaan talouteen Decentralandissa. Käyttäjät voivat maksaa virtuaalisista tuotteista ja palveluista, ostaa LANDIä rakentaakseen sen päälle ja hankkia ainutlaatuisia kulutushyödykkeitä Decentralandin käyttämällä MANA-tokenilla. Tämä on johtanut siihen, että Decentralandista on tullut yksi suosituimmista metaversumipeleistä, joka on täynnä satoja, ellei tuhansia pelaajien rakentamia ja omistamia kokemuksia.

Mikä on Metacade?

Metacade on virtuaalinen yhteisökeskus, joka on rakennettu metaversumipelaamisen tulevaisuutta varten. Se on paikka, jossa Web3 -harrastajat pääsevät uppoutumaan GameFi- ja metaversumikulttuuriin. Se sisältää paikkoja, joissa voi keskustella reaaliajassa, tutustua suosituimpiin metaversumipeleihin ja oppia, miten Play2Earnilla voi tienata enemmän.

Kuten Decentraland, Metacaden suunnitelma on olla täysin hajautettu. Tämän saavuttamiseksi Metacade palauttaa arvon takaisin pelaajien käsiin innovatiivisen palkitsemisjärjestelmänsä, ruohonjuuritason pelikehityksen ja yhteisön rakentaman virtuaalisen pelihallin avulla.

Kuinka Metacadesta voi tulla yksi suosituimmista metaversumipelialustoista?

Yhteisön asettaminen etusijalle

Metacadea rakennetaan niin, että yhteisö on sen tärkein prioriteetti. Web3:n hajautettu luonne tarkoittaa sitä, että keskitetyt yhteisökeskukset ovat yhä harvinaisempia, mikä nostaa esteitä markkinoille pääsyyn uusien toimijoiden kamppaillessa pysyäkseen pelivallankumouksen tahdissa. Metacade kokoaa kaiken mitä haluat tietää GameFistä yhteen tilaan kattavan arvostelujärjestelmän, pistetaulukoiden ja sisällöntuotannon avulla, joka tuo metaversumipelaamisen kaikkien ulottuville.

Kasvata pelitulojasi

Kannustaakseen yhteisöä jakamaan ajatuksiaan ja parhaita käytäntöjään, Metacade aikoo maksaa käyttäjille alkuperäisellä MCADE-tokenilla joka kerta, kun he kirjoittavat arvostelun tai julkaisevat kuumimpia GameFi-alfoja. Eikä siinä vielä kaikki, sillä Metacade aikoo rakentaa testausympäristön, jossa kehittäjät maksavat yhteisön palautteesta. Kehittäjien maksamat maksut menevät suoraan betatestaajien ja valtion kassaan, eivätkä johtajien taskuun.

Parhaiden Play2Earn-pelien rahoittaminen

Metacade aikoo antaa ensimmäisen Metagrantinsa vuonna 2023. Metagrantin voittaakseen kehittäjien on esiteltävä ideansa Metacade-yhteisölle. Käyttäjät äänestävät suosikki-ideaansa, joka saa rahoituksen ja tuen. Lopulta Metacade aikoo täyttää virtuaalisen pelihallinsa kymmenillä yhteisön mukana rakennetuilla ja hyväksymillä nimikkeillä.

Pitäisikö ostaa Decentralandiä vai Metacadea?

Ei ole epäilystäkään siitä, että Decentraland on yksi suosituimmista metaversumipeleistä, jolla on fantastinen potentiaali pitkällä aikavälillä. Mutta jos olit aikonut päästä mukaan alusta alkaen, on se Decentralandin osalta valitettavasti jo myöhäistä.

Metaversumipelaamisen nopea kasvu on kuitenkin merkittävä mahdollisuus Metacadelle. Kun se kasvaa alkuvaiheestaan eteenpäin, on Metacaden alustalla ja MCADE-tokenilla runsaasti tilaa lyödä itsensä läpi markkinoilla. Tämä voi johtaa merkittäviin voittoihin muutaman seuraavan vuoden aikana, jos olet yksi Metacaden visionääriseen filosofiaan varhain sijoittavista. Jos etsit hanketta, jolla on eniten potentiaalia, valitse Metacade.

Voit ostaa Decentralandin eTorosta täältä .