Voisiko Metacade johtaa karhumarkkinoiden nousua?

Vuoden 2021 hullujen härkämarkkinoiden jälkeen kryptotalvi iski todella rajusti vuonna 2022, ja sen jatkoa on vaikea ennakoida. Kokeneet sijoittajat tietävät, että vaikka kiinnostus kryptoa kohtaan voi olla hetkellisesti hieman vähäisempää, tarjoavat karhumarkkinat itse asiassa täydellisen tilaisuuden sijoittaa vahvoihin projekteihin, jolloin seuraavasta nousukaudesta voidaan ottaa kaikki hyöty irti. Jopa karhumarkkinatilanteessa on vielä mahdollista kääriä voittoja.

Metacade on uusi hanke, jota pidetään sijoittajien keskuudessa yleisesti ykkösvalintana menestymiseen vuonna 2023 ja siitä eteenpäin. Sen uskomaton presale, jonka aikana sen arvo nousi $0,01 vain kolmessa viikossa, on saanut monet uskomaan, että Metacadessa voi olla potentiaalia johtaa karhumarkkinoiden nousua.

Mikä on Metacade?

Metacade on vallankumous Web3-pelaamisessa, ja projekti on jo kovaa vauhtia rakentamassa metaversumin suurin pelihalli (P2E). Hanke on herättänyt paljon huomiota ennen presalea julkaistun kattavan white paperinsa ansiosta, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti suunnitelmista rakentaa laaja ekosysteemi P2E-pelihallin ympärille, mikä edistää valtavaa sitoutumista ja mullistaa pelaamista.

Mahdollisimman laajaa pelivalikoimaa hyödyntämällä hanke asettaa itsensä paalupaikalle, jotta se pääsisi vuonna 2023 vauhtiin toden teolla. Tätä mahdollisuutta tukevat sen useat muut täydentävät ominaisuudet ja niiden myönteiset vaikutukset, jotka muodostavat sen ekosysteemin ytimen.

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on vakuuttava ja innovatiivinen palkitsemisjärjestelmä. Sen lisäksi, että käyttäjät voivat ansaita palkintoja P2E-pelihallissa pelatessaan, he voivat hyötyä eri pelityyleistä, kilpailullisista peliasteikoista ja turnauksista.

Satunnaispelaajat voivat myös ansaita tuloja tekemällä asioita, jotka lisäävät alustan sisällön runsautta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kirjoittamalla arvosteluja peleistä tai jakamalla hyödyllisiä alfatietoja, ja käyttäjiä voidaan palkita siitä, että he auttavat parantamaan alustaa. Nämä tukevat tehokkaasti alustan kasvua riippumatta siitä, onko markkinoilla kryptotalvi vai ei.

Kuinka Metacade toimii?

Metacadessa on useita toisiinsa liittyviä ominaisuuksia, ja jotta alustasta saataisiin kaikki irti, hanke on luonut MCADE-hyödyketokenin. MCADE toimii palkitsemismekanismien lisäksi myös vaihtovälineenä koko alustan laajuisesti. Erilaiset toiminnot, kuten tavaroiden ostaminen tai turnauksiin osallistuminen, helpottuvat tokenin avulla, mikä luo luontaista arvoa.

Metacade-tokenin hyödyllisyys on rakennettu sijoittajaystävällisyyttä silmällä pitäen, ja se tukee muun muassa panostusmekanismia, jota MCADE:n haltijat voivat hyödyntää. Tämä tarjoaa ihanteelliset sijoitusolosuhteet mahdollisille sijoittajille, sillä vaikka tokenin arvo kasvaa väistämättä ajan myötä, he voivat myös ansaita passiivista tuloa vastineeksi verkoston avustamisesta.

Tämä korkea tokenin hyödyllisyyden taso on vain yksi syy siihen, miksi hanke näyttää kykenevän johtamaan karhumarkkinoita, koska hyödyllisyys ajaa hinnannousua välttämättömyyden kautta, olipa kryptoala sitten keskellä kryptotalvea tai ei.

Myös Metagrants on kiehtova ominaisuus, joka herättää oikeutetusti huomiota. Sen avulla pelinkehittäjät voivat esitellä pelisuunnitelmansa Metacade-yhteisölle havitellakseen mahdollista rahoitusta. MCADE-omistajat voivat äänestää tokeneidensa avulla siitä, mitkä hankkeet saavat kassavaroja. Tämä takaa huippulaadukkaan pelivalikoiman sekä vahvan käyttäjien sitouttamisen äärimmäisen sitoutumisen kautta.

Onko Metacade hyvä sijoitus?

Hankkeen kehittäjät ovat ymmärtäneet omavaraisuuden tarpeen pitkällä aikavälillä, ja sen vuoksi onkin jo hahmoteltu useita erilaisia tulovirtoja, joiden avulla hanketta voidaan edistää ajan mittaan.

MCADE itsessään on epäilemättä todella hyödyllinen, ja sen hinnan odotetaan nousevan alustan käyttöönoton myötä. Kun otetaan huomioon, että niin monet projektin ominaisuuksista on suunniteltu edistämään positiivista sitouttamista, ei ole yllätys, että MCADE on otettu hyvin vastaan ja että sillä on tarpeeksi potentiaalia ajaa karhumarkkinoiden nousua jopa yksinään.