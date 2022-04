Voit nyt ostaa LINAa täältä, joka nousi yli 50 %

LINA on Linear Finance -protokollan token, joka ilmoittaa olevansa ensimmäinen ketjujen välinen yhteensopiva, delta-yksi omaisuusprotokolla, jolla käydään kauppaa saumattomasti likvideillä varoilla.

Protokollan tiimi saavutti äskettäin monia merkittäviä virstanpylväitä, ja LINA nousi tämän seurauksena yli 50 %.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki mitä sinun tulee tietää Linear Financesta ja sen kolikosta, mukaan lukien ostaako LINA ja mistä haluat ostaa sen.

Parhaat paikat ostaa LINA nyt

Koska LINA on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa LINA nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi LINA -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien LINA -kolikot.

Mikä on LINA?

Linear Finance voi luoda synteettisiä varoja, joilla on rajoittamaton likviditeetti. Projekti avaa kryptovaluutan käyttäjille perinteisiä omaisuuseriä, kuten hyödykkeitä, forexiä, markkinaindeksejä ja muita temaattisia sektoreita, tukemalla synteettisten omaisuustokenien luomista.

Protokolla koostuu erilaisista tuotteista, kuten Linear.Buildr DA-sovelluksesta, jota käytetään tokenien hallintaan käyttämällä Linearia (LINA) ja muita vakuudeksi. Pörssi on erityisesti luotu mahdollistamaan kaupankäynti useilla eri tokeneilla nopealla vahvistusajalla ja vahvalla suojauksella.

LINA on Ethereum-verkkoon rakennettu ERC-20-token, jonka päätarkoitus on protokollan yhteisön hallinta. Kaikilla tokeneiden haltijoilla on pääsy lineaariseen DAO:han, jonka avulla he voivat äänestää erilaisista aloitteista ja ehdotuksista.

Pitäisikö LINA ostaa tänään?

LINA voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

LINA – hintaennuste

Uptobrain mainitsee asiantuntijoiden sanoneen, että LINA jatkaa nousuaan. Sen arvo on tällä hetkellä noin 3 senttiä, mutta asiantuntijat ennustavat sen olevan noin 0,23 dollaria vuoden 2024 loppuun mennessä.

