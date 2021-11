Voit nyt ostaa Qredoa täältä

Qredo suunnittelee uudelleen digitaalisen omaisuuden omistajuuden ja lohkoketjuyhteyden. Token on radikaali sekä uusi lähestymistapa tuoda likviditeettiä ja pääomatehokkuutta lohkoketjumarkkinoille. Jos olet kiinnostunut ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Qredoa, tämä opas on sinua varten.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien QRDO -kolikot.

Qredo on edelläkävijä ensimmäisen hajautetun MPC-säilöntäverkon luomisessa. Tämä edistysaskel antaa Qredolle mahdollisuuden tarjota hajautettu säilytyspalvelu, alkuperäisiä ketjujen välisiä vaihtosopimuksia ja useiden alustojen likviditeettiä.

Qredo toimii kyberturvallisuuden ja lohkoketjun kärjessä. Hyödyntämällä uusimpia innovaatioita kryptografiassa ja hajautetun ledger-pääkirjateknologiassa, Qredo tarjoaa tehokkaan maailmanlaajuisen verkon digitaalisten omaisuuserien turvaamiseen sekä kauppaamiseen.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka ennuste kryptovaluuttojen arvoista, koskaan ei kannata tehdä minkäänaisia talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällisesti tehtyä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Huolimatta tämän päivän lievästä laskusta, kyseisen tokenin hinta nousee tasaisesti, mikä tekee siitä hyvän sijoituskohteen.

