Reserve Rights (RSR) -tokenin päätarkoitus on auttaa ylläpitämään Reserve Rights -ekosysteemin vakautta. Sitä voidaan käyttää myös äänestämään hallintoehdotuksista, mikä auttaa haltijoita muokkaamaan Reserve Rights -ekosysteemin tulevaisuutta. Haluatko tietää, mistä ostaa Reserve Rights -tokenia? Lue eteenpäin!

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta RSR Binance tänään

Reserve Rights on dual-token-stablecoin-alusta, joka tuli markkinoille keväällä 2019. Sitä ennen sen perustajat pitivät onnistuneen Initial exchange offering -tarjonnan Huobi Primessa. Ekosysteemi sisältää reserve tokenin, vakaan kolikon, joka tunnetaan nimellä Reserve stablecoin, mutta tämä eroaa sen alkuperäisestä tokenista RSR:stä. Stablecoinin takana on joukko omaisuutta, jota älykkäät sopimukset hallitsevat.

Reserve Rights on melko epävakaa. Samaan aikaan sen perustajat vakuuttavat, että se auttaa ylläpitämään vakautta. Mielestämme tämä on jonkinlainen ristiriita. Token on nauttinut tasaisesti positiivisesta kehityksestä, mutta se ei ole tae tulevasta kasvusta.

Hintaennuste on nousujohteinen. He ennustavat hinnan olevan vähintään 0,077 dollaria vuonna 2023. Yhden RSR-tokenin vähimmäishinta tulee olemaan 0,11 dollaria vuonna 2024. Se voi nousta jopa 0,13 dollariin saman vuoden loppuun mennessä.

One of the most popular regional newspapers in Venezuela @laverdadweb just published an article on how Reserve is being used to combat the effects of hyperinflation 💸

Read the article (in Spanish) here 👇 https://t.co/xwlI54WLwe

— Reserve (@reserveprotocol) October 11, 2021