Shibnobin, toisen Shiba-teemaisen tokenin, livehinta on 8,82E-15 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntimäärä on hieman alle 2 miljoonaa dollaria. Shibnobi listattiin Dojoswap-pörssiin kolme päivää sitten. Se on noussut tänään 3,33 prosenttia.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Shibnobia, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Shibnobi nyt

Koska SHINJA on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa SHINJA nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi SHINJA -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien SHINJA -kolikot.

Mikä Shibnobi on?

Yhteisövetoinen alusta kehittää ekosysteemiä seuraavan sukupolven sijoittajille, mikä tekee kryptauksesta kaikille helppoa ja turvallista.

Sen tehtävänä on muuttaa kryptoalaa ja tehdä siitä turvallisempi, oikeudenmukaisempi ja informatiivisempi keskivertosijoittajalle ja tarkastetuille projekteille.

Sen päätuotteita ovat Dojoswap, moniketjuinen DEX, jossa on panostusalusta, Kusari-lohkoketju, jossa on parannetut suojaominaisuudet ja vankka seulontaprosessi siinä listatuille projekteille, sekä Katana, lompakko 2FA:lla. Dojoverse on alustan multiverse-ympäristö.

Pitäisikö Shibnobi ostaa tänään?

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Shibnobi – hintaennuste

GOV Capital on nousujohteinen ja ennustaa sen hinnan nousevan aina 3,37E-14 dollariin vuodessa. Brain ennustaa, että yksi SHINJA nousee 6,44E-13 dollariin vuonna 2023.

Shibnobi sosiaalisessa mediassa