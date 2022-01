Suosituimpia kryptovaluuttoja ovat yleensä ne, joilla on korkein markkina-arvo. Tietysti yhä useampi jo tietää niistä, siksi niiden suosio ja korkea arvo. Kyseinen markkina-arvo on yleensä yli 10 miljardia dollaria. Se kertoo kuinka paljon pääomaa sijoittajat ovat investoineet kyseiseen kryptovaluuttaan markkinoilla. Markkina-arvon saat kertomalla yhden kolikon arvon sen liikkeessä olevalla tarjonnalla. Mutta, tämän ei ole tarkoitus olla matematiikan tunti. Ja ennen kuin väsytän sinua kaikilla tilastollisilla yksityiskohdilla, tässä vuoden 2022 kymmenen suosituimpaa kryptovaluuttaa.

1. Bitcoin (BTC)

Jos käytämme markkina-arvoa vertailuarvona, voit jo varmaankin arvata, että Bitcoin on listallamme kärjessä. Tämän lisäksi Bitcoinin suosio perustuu suurelta osin siihen, että se oli ensimmäinen kryptovaluutta. Satoshi Nakamoto loi sen vuonna 2009 ensimmäisenä rahana, jolla ei ole keskusviranomaista. Se oli ensimmäinen täysin hajautettu järjestelmä ja ensimmäinen onnistunut lohkoketjuteknologia-sovellus. Kuulostaa supertähdeltä. Ja sitä se todellakin on.

Kokonaismääräksi on ohjelmoitu 21 miljoonaa ja tällä hetkellä 18,9 miljoonaa on liikkeellä. Nykyään yhden Bitcoinin arvo on 42 557,00 dollaria. Sen markkina-arvo on 801,7 miljardia dollaria ja kaupankäyntivolyymi 29,1 miljardia dollaria. Bitcoinin kaltainen, toinen kryptovaluutta on Litecoin.

2. Ethereum (ETH)

Toiseksi suosituin kryptovaluutta tähän mennessä on Ether (ETH) . Jos Bitcoin oli ensimmäinen maksulohkoketju, Ethereum oli ensimmäinen älykäs sopimusverkko. Se lanseerattiin heinäkuussa 2019 tukemaan hajautettuja sovelluksia ja älykkäitä sopimuksia. Vaikka se toimii nyt proof-of-work -algoritmilla, Eth2-päivityksessä on proof-of-stake -louhintamalli.

ETH ruokkii lohkoketjua sen lisäksi, että se toimii myös valuuttana. Nykyään ETH on arvoltaan 3 301,70 dollaria ja sen markkina-arvo on 394,4 miljardia dollaria. Sillä on rajaton tarjonta, sillä liikkeessä on nyt noin 119,2 miljoonaa Ether-tokenia. Se on listattu useimmissa pörsseissä.

3. Binance Coin (BNB)

Kolmanneksi suosituin kolikko on Binance-pörssin alkuperäinen token. Se luotiin käyttämällä ERC-20-standardia. BNB on utility token kaupankäynti-, listautumis-, vaihto- ja muiden maksujen selvittämiseen Binance-ekosysteemissä.

BNB julkaistiin heinäkuussa 2017 alkuperäisellä kolikkoannilla (ICO), joka kesti kuukauden. Yhteensä 200 miljoonan kokonaistarjonnasta, noin 31,8 miljoonaa on poltettu deflaatiomekanismina. BNB on arvoltaan hetkellä 483,43 dollaria. Sen markkina-arvo on 80,9 miljardia dollaria.

4. Tether (USDT)

Tether on ensimmäinen ja yksi suosituimmista stable coineista. Sen markkina-arvo on 78,7 miljardia dollaria ja kaupankäyntivolyymi 56,4 miljardia dollaria. Heinäkuussa 2018 se otti huippunsa 1,32 dollarissa. Tällä hetkellä se on arvoltaan yhden dollarin.

Se lanseerattiin vuonna 2014 nimellä RealCoin ja aloitti kaupankäynnin helmikuussa 2015. Tether ei ole kovin epävakaa kuten useimmat muut kryptovaluutat, koska se on sidottu Yhdysvaltojen dollarin arvoon. Lisäksi se eliminoi transaktiokustannukset ja nopeuttaa kaupantekoa. Se on listattuna useimmissa pörsseissä.

5. Solana (SOL)

Anatoli Yakovenko kehitti "Ethereum Killerin" vuonna 2017 nopeaksi, skaalautuvaksi ja turvalliseksi alustaksi. Se voi tukea hajautettujen sovellusten, NFT-markkinapaikkojen, DeFin ja vastaavien luomista. Lohkoketju toimii proof-of-stake- ja proof-of-history konsensusalgoritmeilla. Sen alkuperäisen kolikon (SOL) markkina-arvo on 46,06 miljardia dollaria.

SOL saavutti 259,96 dollarin, kaikkien aikojen korkeimma, arvon marraskuussa 2021. Nykyään sen arvo on 146,10 dollaria per SOL. 313,5 miljoonaa tokenia on tällä hetkellä liikkeellä. Sitä käytetään utility tokenina transaktiokustannusten ja panosten selvittämiseen.

Se on listattu Huobi Globalissa, KuCoinissa, Coinbase Exchangessa ja Binancessa.

6. USD Coin (USDC)

USD Coin on toiseksi suosituin vakaa kolikko USDT:n jälkeen. Sen lanseerasi CENTER vuonna 2018, ja se on myös osaltaan sidottuna Yhdysvaltojen dollariin. Alun perin se oli ERC-20-token, mutta nyt se toimii Algorand ASA:ssa, Solana SPL:ssä ja Stellarissa. Sillä voidaan käydä kauppaa, pitää hallussa tai käyttää dAppsissa ja DeFissä.

Sen arvo on tällä hetkellä yhden dollarin, mutta huippu oli 1,17 dollaria toukokuussa 2019. Sen markkina-arvo on 45,1 miljardia dollaria ja kaupankäyntivolyymi 2,7 miljardia dollaria. Tällä hetkellä liikkeessä on 45,1 miljardia kolikkoa. Se on saatavilla DEX- ja CEX-pörsseissä.

7. Cardano (ADA)

Cardanon alkuperäinen kolikko ( ADA ) on seitsemänneksi suosituin kolikko, jonka markkina-arvo on tänään 40,56 miljardia dollaria. Se on tällä hetkellä arvoltaan 1,27 dollaria, tippuessaan 59 % verran syyskuun 2021 3,09 dollarin, kaikkien aikojen korkeimmasta arvostaan. ADA sallii Cardano-lohkoketjun käyttäjien suorittaa tapahtumia ja osallistua verkon hallintaan. Sitä voidaan myös panostaa.

Cardano on ensimmäinen lohkoketju, joka käyttää Ouroboros-konsensusalgoritmia. Sen kehittivät vuonna 2017 Charles Hoskinson ja Jeremy Wood. Se tukee dApps-kehitystä kirjanpitollaan ja älykkäillä sopimuksilla. Lohkoketjussa on kaksi ydintä, selvitys- ja laskennallinen kerros, jotka tukevat lohkoketjun toimintaa.

8. Ripple (XRP)

Kuten BTC, XRP luotiin maksujen suorittamiseen. Se on Ripple Labsin XRP Ledgerin ja muiden palveluiden alkuperäinen token. Toisin kuin useimmat muut lohkoketjut, validointi on jossain määrin keskitetty Rippleen. Siinä on luettelo solmuista, joissa käyttäjät voivat vahvistaa tapahtumansa.

XRP:tä käytetään kauppojen suorittamiseen XRP Ledgerissä. Sen arvo on tänään 0,77 dollaria, ja sen markkina-arvo on nyt 36,9 miljardia dollaria. Se saavutti 3,40 dollarin ATH:n tammikuussa 2018. Ennalta louhitusta 100 miljardista on tällä hetkellä liikkeessä 47,6 miljardia.

9. Polkadot (DOT)

Polkadotin loivat vuonna 2016 ja julkaisivat toukokuussa 2020 Robert Habermeier, Peter Czaban ja Gavin Wood. Se tarjoaa turvallisuutta, skaalautuvuutta ja hajauttamista. Se toimii Nominated-Proof-of-stake (NPoS) -konsensusmekanismilla.

DOT on sen alkuperäinen kryptovaluutta. Sillä voidaan käydä kauppaa, panostaa ja käyttää hallintotunnuksena. DOT:n hinta on tällä hetkellä 26,28 dollaria, mutta se saavutti 54,98 dollarin ATH:n marraskuussa 2021. Sen markkina-arvo on 29,4 miljardia dollaria.

10. Terra (LUNA)

Terra on lohkoketju, joka tukee stabiilien kolikoiden luomista. Niillä voidaan käydä kauppaa ja vaihtaa ekosysteemissä tai erilaisissa pörsseissä. Terraform Labs loi sen. Se toimii Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS) -konsensusalgoritmilla.

Ekosysteemi koostuu CHAI:sta, Anchor Protocolista, Terra Bridgestä ja Mirror Protocolista. LUNA on sen alkuperäinen rahake stabiilien kolikoiden vakauttamiseksi. LUNA:n kokonaistarjonta on alle miljardi. LUNA maksaa tällä hetkellä 80,47 dollaria ja sen markkina-arvo on 28,9 miljardia dollaria.