Vuoden 2023 parhaat altcoinit, joilla voi tienata omaisuuden

Parhaat altcoinit tuovat usein tuntuvia voittoja sijoittajille. Jotta tuottopotentiaalista saisi parhaan mahdollisen hyödyn irti, on altcoineja parasta ostaa niiden alkuvaiheessa. On kuitenkin myös joitakin vakiintuneita altcoineja, jotka vaikuttavat hyviltä sijoituksilta tulevinakin vuosina.

Tässä viisi parasta altcoinia vuodelle 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade on paitsi ensimmäinen yhteisölähtöinen pelihalli, myös maailman suurin hajautettu pelihalli, mikä tekee siitä vuoden 2023 parhaan altcoinin. Alusta tarjoaa sekä rentoa että kilpailullista pelaamista, ja pelaajat voivat ansaita kryptovaluuttapalkkioita pelaamalla erilaisia arcade-tyylisiä nimikkeitä.

Ethereum-lohkoketjulle rakennettu Metacade tarjoaa kehittyneen Play2Earn (P2E) -mekaniikan. Pelaajat hallitsevat paremmin pelikokemustaan, ja he voivat äänestää uusista Metacadelle suunnitelluista peleistä Metagrants-ohjelman kautta. Metagrantsin, joka palkitsee pelinkehittäjiä suosituimpien peli-ideoiden toimittamisesta Metacaden yhteisölle, on tarkoitus myöntää ensimmäinen apurahansa vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Metacade tarjoaa käyttäjälle joitain lisäetuja sekä erilaisia tapoja ansaita kryptotuloja alustalla. Work2Earn-ominaisuus auttaa Metacade-pelaajia aloittamaan uran Web3:ssa, sillä pelaajat pääsevät käsiksi Metacaden yhteistyökumppaneiden tarjoamiin työmahdollisuuksiin, kuten lyhytaikaisiin keikkatöihin ja freelance-tehtäviin.

Alustan betatestausroolien kautta pelaajat pääsevät myös käsiksi uusiin nimikkeisiin ennen niiden virallista julkaisua. Yhteisö voi antaa palautetta pelinkehittäjille pelatessaan uusia pelejä, jonka myötä pyritään havaitsemaan mahdolliset virheet, jotka on korjattava ennen julkaisua.

Metacaden Create2Earn-ominaisuus palkitsee yhteisön jäseniä siitä, että he tarjoavat panostuksellaan muille jäsenille hyödyllistä sisältöä. Palkkioita on mahdollista ansaita peliarvostelujen julkaisemisesta, GameFi-alfan jakamisesta ja vuorovaikutuksesta muiden käyttäjien kanssa, sillä Metacaden tavoitteena on tulla ajan mittaan lohkoketjupelaajien keskeiseksi keskukseksi.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

MCADE-token on äskettäin julkaissut presale-tapahtuman, joka on ollut suuri menestys. Metacaden betavaiheen alkaessa myytiin 230.000.0000 tokenia, joilla kerättiin 2,1 miljoonan dollarin arvosta rahoitusta Metacade-alustan rakentamiseen.

Metacadesta voi tulla yksi käytetyimmistä GameFi-alustoista, ja pitkän aikavälin hintaennuste on yli yhden dollarin – tällöin kyseessä olisi 50-kertainen nousu presalen päättymishetkeen nähden. Varhaiset sijoittajat voivat saavuttaa huomattavia voittoja, mikä tekee siitä parhaimman altcoinin vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

>>> Voit osallistua Metacaden presaleen täällä <<<

2. Litecoin (LTC)

Toiseksi paras altcoin vuodelle 2023 on Litecoin – kryptovaluutta, joka on luotu Bitcoinin alahaaraksi. Sitä kutsutaan usein hopeaksi kultaisen Bitcoinin rinnalla, sillä se tarjoaa paljon samantyyppistä toiminnallisuutta, mutta paremmalla skaalautuvuudella.

Litecoin voi saavuttaa lohkon lopullisuuden 3,5 minuutissa, eli huomattavasti nopeammin kuin Bitcoinin kymmenen minuuttia. Projekti kutsuu itseään toiseksi suosituimmaksi puhtaaksi kryptovaluutaksi, sillä sen ydintoiminto on rahan lähettäminen internetin välityksellä turvallisen, läpinäkyvän ja luotettavan lohkoketjun avulla.

Toisin kuin muut lohkoketjut, Litecoin ei tue hajautettujen sovellusten (dApp) kehittämistä. Sen sijaan LTC-tokenin tarkoitus on toimia yksinomaan vaihtovälineenä yksityishenkilöille ja kauppiaille maailmanlaajuisesti.

Yli 2 000 kauppaa ja muuta jälleenmyyjää hyväksyy LTC:n maksuvälineeksi, sillä se on ollut luotettava menetelmä vertaisverkkotapahtumien käsittelyyn aina sen perustamisvuodesta 2011 lähtien. Litecoin on yksi alkuperäisistä kryptovaluutoista, sillä se luotiin vain kaksi vuotta sen jälkeen, kun Bitcoinin synnyinlohko louhittiin.

Miksi LTC on ostamisen arvoinen?

Litecoin-projektin ydinryhmä koostuu kokeneista ja uransa aikana ansioituneista kehittäjistä, joista Charlie Lee on projektin perustaja. Tiimi jatkaa Litecoin-ekosysteemin rakentamista tavoitteenaan tehdä LTC:stä BTC:lle vaihtoehtoinen maksutapa, joka soveltuu paremmin päivittäiseen käyttöön.

Mimblewimble Extension Block (MWEB) otettiin käyttöön Litecoin-verkossa vuoden 2022 alussa, ja sitä mainostettiin lohkoketjun suurimpana päivityksenä sen lanseerauksen jälkeen. Päivitys parantaa Litecoinin skaalautuvuutta ja voi auttaa LTC:tä muuttumaan käteisen kaltaiseksi kryptovaluutaksi.

LTC:n hinta on tällä hetkellä 62,59 dollaria. Sen kaikkien aikojen korkein arvo on yli 400 dollaria, ja sillä on potentiaalia rikkoa 1 000 dollarin rajapyykki ajan myötä. Nykyisellä hintatasolla LTC on yksi parhaista altcoineista vuodelle 2023, sillä se on erittäin lupaava hajautetun rahoituksen (DeFi) tulevaisuuden kannalta.

3. The Sandbox (SAND)

Sandbox on kolmanneksi paras altcoin vuonna 2023. Projekti on avoimen maailman metaversumipeli, jonka avulla käyttäjät voivat rakentaa omia pelikokemuksiaan. Pelaajat voivat ostaa, myydä ja luoda digitaalisia omaisuuseriä, jotka voidaan sitten muuttaa rahaksi The Sandbox -pelimaailmassa.

Hankkeessa priorisoidaan käyttäjien tuottamaa sisältöä ( UGC ) pelin perustana. Kun käyttäjät voivat luoda omia pelejään The Sandboxissa, virtuaalimaailman laajuus ja mittakaava kehittyvät jatkuvasti. Käyttäjät voivat tutkia ympäristöä ja osallistua erilaisiin harrastuksiin sekä ansaita kryptotokeneita P2E-peleissä, joita muut käyttäjät ovat rakentaneet.

The Sandbox tarjoaa työkalupaketin, jonka avulla käyttäjät voivat luoda pelejä, joissa on muokattavat säännöt. Näin kuka tahansa voi ryhtyä pelinkehittäjäksi ilman ohjelmointikokemusta, mikä voi ajan mittaan edistää GameFi:n yleistä innovaatiotasoa.

Kaikki pelit voidaan lyödä NFT:nä ja myydä alustan markkinapaikalla SAND-tokeneilla. SAND:lla voi myös ostaa muita pelivaroja, kuten hahmopäivityksiä ja muita ainutlaatuisia esineitä. Yksi tärkeimmistä syistä The Sandboxin suosioon on, että se on pelaajien muokattavissa pelatessa.

Miksi SAND on ostamisen arvoinen?

The Sandbox on yksi yleisimmin käytetyistä lohkoketjupeleistä, ja SAND-token on säännöllisesti markkinakapitalisoinniltaan suurin metaversumiprojekti. Sen pelattavuutta on verrattu Minecraftiin – kaikkien aikojen ostetuimpaan PC-peliin.

UGC:n suosio peliominaisuutena näkyy The Sandboxin varhaisessa menestyksessä. Ajan mittaan projektin odotetaan kasvavan, kun laajempi GameFi-sektori yleistyy valtavirran käyttäjien keskuudessa.

SAND:in arvo on tällä hetkellä 0,403797 dollaria, mikä on laskenut sen kaikkien aikojen korkeimmasta 7,50 dollarin arvosta. Tokenilla on potentiaalia nousta merkittävästi arvossaan ajan myötä, mikä tekee siitä yhden vuoden 2023 parhaista altcoineista.

4. XRP (XRP)

Neljänneksi paras altcoin vuodelle 2023 on XRP – hajautettu kryptovaluutta, joka tarjoaa välitöntä likviditeettiä kansainvälisiä maksuja varten. Ripple, XRP-kryptovaluutan emoyhtiö, on solminut merkittäviä kumppanuuksia rahoituslaitosten kanssa kehittääkseen ratkaisuja maailmanlaajuisiin transaktioihin, joissa käytetään digitaalisia varoja eri tavoin.

XRP-token voi helpottaa lähes välittömiä maailmanlaajuisia transaktioita lähes ilman kustannuksia lähettäjälle. Tämä on merkittävä parannus perinteiseen rahoitukseen, jossa rajat ylittävien maksujen vahvistaminen kestää yleensä päiviä ja jossa veloitetaan palkkio suurten transaktioiden käsittelystä.

Tästä syystä XRP ja muut digitaaliset varat voivat parantaa perinteisten rahoitustoimien tehokkuutta kohtuullisesti. Tämän hyötyarvon Ripple lupaa, ja se on perustana sen kumppanuuksille suurten instituutioiden, kuten JP Morganin, Santanderin ja Bank of Englandin kanssa.

Miksi XRP on ostamisen arvoinen?

XRP:stä on käynyt jo pitkään oikeustaistelua Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) kanssa. XRP:tä vastaan nostetun kanteen tarkoituksena on todistaa, että token on arvopaperi eikä kryptovaluutta; yleisesti odotetaan kuitenkin, että XRP voittaa kanteen ja saa viranomaishyväksynnän kryptovaluutaksi.

XRP:n hintaa pidätteli todennäköisesti vuoden 2021 härkämarkkinoiden aikana sen meneillään oleva oikeusjuttu SEC:n kanssa. XRP on pysynyt edelleen kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa tähän päivään asti, ja sen markkina-arvo on lähes 20 miljardia dollaria karhumarkkinoiden aikana.

SEC:n oikeusjutun odotetaan tulevan ratkaistuksi vuonna 2023, jolloin XRP:stä tulee Yhdysvaltain syyttäjien silmissä laillinen kryptovaluutta. XRP:n arvo voi tämän jälkeen nousta huimasti, mikä tekee siitä yhden vuoden 2023 parhaista altcoineista.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink on viidenneksi paras altcoin vuonna 2023. Kyseessä on multichain-oraakkeli, joka tallentaa tietoja useista lohkoketjuista mahdollistaen turvallisen yhteentoimivuuden eri verkkojen välillä, joka puolestaan auttaa dAppeja jakamaan ja käyttämään tietoja erilaisista ketjun ulkopuolisista lähteistä.

Protokolla mahdollistaa älykkäiden sopimusten lukemisen ja käyttöönoton eri lohkoketjujen ekosysteemeissä ja tallentaa ketjun ulkopuolelta tulevia tietoja läpinäkyvään, automaattisesti päivittyvään, ketjuun rakennettuun oraakkeliin. Oraakkelin avulla voidaan jakaa välittömästi tietoja, joita voidaan käyttää eri sovelluksissa, kuten esimerkiksi hajautetuissa pörsseissä (DEX)..

ChainLinkiin tallennettujen ketjun ulkopuolisten tietojen avulla kehittäjät voivat hyödyntää enemmän tietoa älykkäissä sopimuksissa ja lisätä dAppien monimutkaisuutta. ChainLink on yksi yleisimmin käytetyistä oraakkeliratkaisuista, joka tarjoaa palveluja suurimmille kryptoalustoille, kuten Aave ja Huobi.

Miksi LINK on ostamisen arvoinen?

LINK on ChainLink-ekosysteemin natiivi token. Token edustaa osuutta protokollassa, sillä sijoittajat voivat ostaa tokenin sijoituksena, arvopaperina tai lähettää rahaa eri puolille maailmaa useissa eri lohkoketjuissa.

ChainLink aikoo myös ottaa käyttöön LINK-tokenin panostuksen, mikä lisää sen hyödyllisyyttä tulevaisuudessa. Panostaminen tarjoaa passiivisia palkkioita validoijille verkkoinfrastruktuurin turvaamisesta.

LINK:in hinta on tällä hetkellä 5,71 dollaria, ja sen kaikkien aikojen korkein hinta on yli 50 dollaria. Tokenin odotetaan saavuttavan aiemmat huippunsa ja tekevän suuria voittoja tulevina vuosina. Tästä syystä se on yksi parhaista altcoineista vuodelle 2023 nykyisellä hintatasolla.

Metacade: Paras altcoin vuodelle 2023

Metacade on epäilemättä vuoden 2023 paras altcoin. Myytyään vauhdilla 140 miljoonaa MCADE-tokenia betavaiheen aikana, MCADE-tokenin odotetaan myyvän loppuun joka toisessa presale-vaiheessa. Tapahtuman myötä MCADE:n hinta nousee 0,008 dollarista 0,02 dollariin tokenia kohden, mikä antaa sijoittajille rajoitetun aikaikkunan päästä mukaan nykyiseen 0,01 dollarin hintaan.

Hanke tarjoaa ainutlaatuisia toimintoja Web3-käyttäjille sekä lukuisia erilaisia tapoja ansaita kryptona maksettuja tuloja. Metacadella on potentiaalia tulla yhdeksi suurimmista GameFi-alustoista, joten sijoittajien on oltava nopeita hankkiakseen vuoden 2023 parhaan altcoinin ennen kuin presale myydään loppuun.

Voit ostaa tässä listattuja kryptokolikoita eTorossa täällä .