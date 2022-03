Waves Labs avaa pääkonttorin Miamiin ja lisää useita keskeisiä työntekijöitä Yhdysvaltain johtoryhmäänsä, julkistettuaan ekosysteemin muutos-suunnitelman helmikuussa 2022. Waves-kryptovaluutta, joka on tällä hetkellä markkina-arvoltaan 32. suurin, on noussut yli 50 % uutisista johtuen.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Waves, tämä opas on sinua varten.

Koska WAVES on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa WAVES nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien WAVES -kolikot.

Waves on monitoiminen lohkoketju-alusta, joka tukee älykkäitä sopimuksia, dAppeja ja muita käyttötapauksia. Sen alkuperäistä tokenia, WAVESia, käytetään lohkopalkkioiden maksamiseen, muiden tavallisten rahoitustapahtumien ohella. Sen tarjonta on rajaton.

Waves oli yksi ensimmäisistä laatuaan. Se pyrki parantamaan alkeellisia lohkoketjutuotteita ja -alustoja, ja siten yritti houkutella potentiaalisia yritysasiakkaita, jotka halusivat soveltaa lohkoketjua uusien palvelujen luomiseen tai prosessien parantamiseen.

Kun Waves lanseerattiin, sen nopeus ja intuitiivisuus ylittivät kilpailijoiden nopeuden ja intuitiivisuuden, ja näin on pitkälti edelleenkin, vaikka vastaavia tuotteita on ilmestynyt markkinoille.

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022