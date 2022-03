Kryptomarkkinoilla on ollut erittäin suurta volatiliteettia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuussa näimme joitain kohtuullisia noususuhdanteita, vaikka markkinat pysyivät erittäin riskialttiina. Tästä huolimatta on yksi token, joka on nähnyt uskomattomia voittoja. Waves (WAVES) on ollut maaliskuun tähti, ja tässä syy:

Kolikko on noussut yli 240 % viimeisen 30 päivän aikana.

Waves on myös ylittänyt koko kryptomarkkinan valtavalla marginaalilla.

Kolikko on nyt 50:n suurimman krypto-omaisuuden joukossa.

Tietolähde: Tradingview

Waves (WAVES) – Minne se menee seuraavaksi?

Useat tekijät ovat työstäneet Wavesin nousua viime viikkoina. Enemmän kuitenkin on noussut sen lukittu kokonaisarvo (TVL) joissakin ekosysteemiprojekteissa. Esimerkiksi Waves-verkkoon rakennetun innovatiivisen DeFi-työkalusarjan, The Neutrino Protocolin, TVL on noussut lähes 350 % pelkästään viimeisen kuukauden aikana.

On myös ilmoitus, että Waves aikoo julkaista Waves 2.0:n, parannellun ja tehokkaan verkon. Ilmoitus tehtiin helmikuun 11. päivänä, ja vaikka kolikolla on ollut sen jälkeen volatiliteettia, sen yleinen trendi on ollut ylöspäin.

Waves harkitsee EVM-yhteensopivuuden lisäämistä Waves 2.0:n kanssa, mikä tuo alustaan ketjujen välisen yhteentoimivuuden. Kolikon odotetaan jatkavan tämän kohtuullisen nousun näkemistä lähitulevaisuudessa. Se voi nousta huomattavasti yli 3,3 miljardin dollarin markkina-arvon.

Onko aika ostaa Waves (WAVES)?

Waves (WAVES) on onnistunut erittäin hyvin lisätäkseen ekosysteeminsä houkuttelevuutta kehittäjiin. Se mahdollistaa myös monien innovatiivisten DeFi-tuotteiden pääsyn protokollaansa. Tulevaisuus on todella valoisa, ja on todennäköistä, että tulemme näkemään loistavaa pitkän aikavälin arvoa. Tämän seurauksena kolikon ostaminen olisi erittäin järkevää.