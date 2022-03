Waves (WAVES) saavuttaa ennätyksen – mitä indikaattorit sanovat

Waves (WAVES) on saavuttanut ennätyskorkeudet viimeaikaisessa nousussaan, joka näyttää olevan vahvempi kuin koskaan. Kolikko on murtunut useiden avainindikaattoreiden ohi ja näyttää siltä, että härillä on vielä paljon tilaa juosta. Joten mitä sinun pitäisi odottaa seuraavaksi? Tästä lisää myöhemmin, mutta ensin joitain merkittäviä kehityskulkuja:

Waves on noussut lähes 50 % 24 tunnissa, vaikka se vetäytyikin hieman

24 tunnin nousu on osa viikoittaista nousutrendiä, jonka koimme viime viikolla

Kolikko on nyt murtunut yli kaikkien aikojen ennätysten

Tietolähde: Tradingview

Waves (WAVES) – Mitä seuraavaksi?

Tämän päivän ralli johtui tärkeistä, alustaa koskevista uutisista. Waves aloittaa nyt toimintansa Yhdysvalloissa ja varaa paljon rahaa kehittäjien tuomiseksi ekosysteemiin. Mutta tämä ei ole ainoa asia. Viimeisten 2 viikon aikana kolikko on noussut ja noussut.

Se on ohittanut useita vastusalueita ja vapauttanut nousevan vauhdin, joka on nostanut sen selvästi kaikkien aikojen ennätyksensä yläpuolelle. Vaikka on todennäköistä, että Waves vetäytyy, emme näe tämän tapahtuvan lähipäivinä.

Itse asiassa Waves testaa todennäköisesti 60 dollaria tulevina päivinä, ennen kuin mitään myyntiä edes tulee kuvaan. Kolikko on toistaiseksi yhdistänyt kaikki tämän vuoden raportoidut tappiot ja odottaa toista neljännestä kovasti.

Pitäisikö Waves (WAVES) ostaa nyt?

Ei ole epäilystäkään siitä, että WAVES on paennut. Jokainen indikaattori on tällä hetkellä nousujohteinen, joten nyt on paras aika lyhyen aikavälin treidaajien ostaa. Toinen vuosineljännes povaa myös erittäin suurta ajanjaksoa tälle tokenille.

60 dollaria on hyvin mahdollista lähitulevaisuudessa, ja sellaisenaan tämä antaa sijoittajille erittäin hyvän mahdollisuuden tehdä kunnollisia tuottoja, hyödyntäessään kyseistä nousuvauhtia.