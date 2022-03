Wavesin live-hinta on tänään 26,72 dollaria, ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on hieman alle 3 miljardia dollaria. Waves on noussut 11,50 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä nostaa sen viikoittaisen nousun yli 45 prosenttiin.

Tässä oppaassa on kaikki tarvitsemasi tiedot Wavesista: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja mistä Wavesin voi ostaa.

Parhaat paikat ostaa Waves nyt

Koska WAVES on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa WAVES nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi WAVES -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien WAVES -kolikot.

Mikä Waves on?

Waves lanseerattiin vuonna 2016, yhdessä kryptoalan ensimmäisistä ICO:ista. Monikäyttöinen blockchain-alusta tukee dApppeja ja älykkäitä sopimuksia.

Sen tavoitteena on lisätä nopeutta, käyttötapauksia ja intuitiivisuutta. WAVES-token on rajaamaton toimitustoken, jota käytetään lohkopalkkioihin ja muihin vakiomaksuihin.

Wavesin loi ukrainalainen tiedemies Alexander Ivanov. Ennen alustan perustamista, hän oli julkaissut välittömän vaihto- ja indeksointisivuston.

Ivanov on tunnettu ensimmäisen vakaan kolikon luomisesta. Sen nimi oli CoinoUSD ja se oli sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Waves pyrkii houkuttelemaan yritysasiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään lohkoketjua uusien palvelujen luomiseen tai tiettyjen prosessien parantamiseen.

Pitäisikö Waves ostaa tänään?

Waves saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvoja vastaan maalaisjärjellä.

Waves – hintaennuste

Digital Coin Price ennustaa jatkuvaa nousutrendiä. Sen hintaennusteet ovat seuraavat:

2022: 32,58–36,84 dollaria

2023: 35,26–43,02 dollaria

2024: 32,61–45,80 dollaria

2025: 45,88–57,12 dollaria

