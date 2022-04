WeChat lisää tuen digitaalisille yuan-maksuille

Kiinan johtava sosiaalisen median viestisovellus, WeChat, on mahdollistanut digitaaliset yuan- (s-CNY) -maksut alustallaan. Palvelu on saatavilla kaikilla 23 alueella, mukaan lukien Shanghai ja Peking, joissa Kiinan digitaalista yuania testataan.

Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Messenger ilmoitti vuoden alussa suunnittelevansa digitaalisten Yuan-maksujen lisäämistä.

Digitaalinen yuan on Kiinan keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC), ja se on parhaillaan testausvaiheessa. WeChat on taas Kiinan suurin viestintäsovellus, jonka avulla ihmiset voivat asioida CBDC:n avulla alueilla, joilla digitaalista valuuttaa testataan. CBDC:n tuen lisääminen yli miljardin käyttäjän sovellukseen lisää varmasti CBDC:n jakelua.

WeChat-käyttäjien on haettava tilejä Tencentin WeBankin kautta, jotta he voivat käyttää digitaalista yuania.

Digitaalisen yuanin käyttöönotto Kiinassa

WeChatin lisäksi Alipay, joka on WeChatin tärkein kilpailija Kiinassa, on ilmoittanut suunnittelevansa Digital Yuan Paymentsin lisäämistä. Alipay alkoi tutkia mahdollista e-CNY:n käyttöönottoa vuonna 2021.

Consultancy Trivium Chinan analyytikko, Linghao Bao, väitti, että WeChatilla ja Alipaylla on valtava sitoutuminen Kiinan asukkaiden enemmistöltä, ja tämän seurauksena keskuspankin olisi etsittävä tapaa tehdä yhteistyötä kahden sosiaalisen median viestijätin kanssa digitaalisen yuanin popularisoinnissa.

Kiina on tällä hetkellä paljon edellä kaikkia muita maita, jotka ovat ilmoittaneet aikeistaan tarkastella keskuspankkien digitaalista valuuttaa, mukaan lukien Iso-Britannia, Jamaika, Kanada, Israel, Nigeria, Kenia ja Yhdysvallat.

Yli 140 miljoonaa kiinalaista on jo avannut digitaalisen yuan-lompakon, joista 10 miljoonaa on yritystilejä.