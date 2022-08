Wing Finance -tokenin hinta on ollut nousussa viime päivinä, varsinkin torstaista 28. heinäkuuta lähtien. Hinta nousi räjähdysmäisesti yli 53 dollariin perjantaina 29. heinäkuuta, ennen kuin hyppäsi merkittävästi sen nykyiseen hintaansa 16,69 dollarissa. WING token on noussut noin 167,8% viimeisen viikon aikana ja on edelleen nousussa.

Siitä huolimatta sijoittajat uskovat, että viime viikon hinnannousu on osoitus siitä, että WING-token voi nousta korkeammalle tulevina päivinä. Loppujen lopuksi se käy tällä hetkellä kauppaa yli kolminkertaiseen hintaan 27. heinäkuuta verrattuna, eli noin viisi päivää sitten.

Coinjournal on luonut tämän lyhyen artikkelin auttaakseen sijoittajia ja treidaajia, jotka haluavat hyödyntää Wing Finance -tokenia etenkin nyt, kun se on pudonnut perjantain huipulta, auttaakseen löytämään parhaat paikat WING-tokeneiden ostoon.

Wing Finance, jota yleisesti kutsutaan vain nimellä Wing, on luottopohjainen, hajautettu alusta, joka on suunniteltu kryptovarojen lainaamiseen ja ketjujen väliseen viestintään Decentralized Finance (DeFi) -projektien välillä.

Sen tavoitteena on tehdä kryptolainauspalveluista kattavampi luottoarviointimoduuli, joka eliminoi vakuuksien käytön lainanoton yhteydessä. Se mahdollistaa myös uusien lohkoketjuprojektien luomisen.

Wing käyttää hajautettua hallintoa (DAO) yhdistettynä riskienhallintamekanismiin kehittääkseen suhdetta velkojien, lainanottajien ja takaajien välille. Tämä on lisännyt alustaa käyttävien projektien määrää ja lisännyt myös kryptolainaus- ja -lainanottopalvelujen saatavuutta käyttäjille.

Wing on onnistunut ratkaisemaan DeFi-teollisuutta vaivaavan ylivakuusongelman käyttämällä Wing DAO:ta. DAO on rakentanut luottopohjaisen DeFi-protokollan, joka toimii Ontology (ONT) -lohkoketjussa ja jonka avulla käyttäjät voivat myös osallistua päätöksentekoon, toimintaan ja tuotesuunnitteluprosesseihin.

Jos etsit kryptovaluuttaa, joka on osoittanut nousun merkkejä lähipäivinä, etenkin viimeaikaisen kryptomarkkinoiden romahduksen jälkeen, Wing Finance voi olla hyvä valinta.

Tästä huolimatta sinun tulee olla varovainen, koska kryptomarkkinat ovat erittäin epävakaat, kuten WING näki viikonloppuna, kun sen hinta nousi yli 53 dollariin ja sukelsi alle 20 dollariin viidessä päivässä.

Suurin osa uskoo, että Wing Financen perjantain vaellus oli vain lämmittely ja se voi olla valmis isoon nousuun varsinkin Wing-alustan nousevan toiminnan jälkeen.

Wing-alusta lanseerasi äskettäin Wing NFT Poolin ja julkisti Wing x Flamingo -yhteistapahtuman ja Wing Polkapets NFT Airdrop -päivityksen.

Katseet ovatkin 60 dollarin tavoitehinnassa ennen tämän viikon loppua.

