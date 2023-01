ACH/USD hyppäsi 50 % yhden kaupankäyntipäivän aikana

Laskeva kiilakuvio tukee nousevaa koteloa

Väärenpurkauksen riski säilyy

Kryptovaluuttamarkkinat kärsivät FTX-skandaalista, kun sijoittajat pakenivat alan toisen huijauksen vuoksi. Mutta huolimatta lukuisista ennusteista alan epäonnistumisesta, viimeaikaiset hintatoimet ovat rohkaisevia keinottelijoiden kannalta.

Otetaan esimerkiksi Alchemy Pay (ACH). Se oli eilen johtava kryptovaluutta, kun se nousi noin 50 % Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Alchemy Pay on maailman ensimmäisen maksuyhdyskäytäväratkaisun pioneeri, joka yhdistää fiat-valuutat ja kryptotaloudet. Lyhyesti sanottuna sen tavoitteena on rakentaa silta krypto- ja fiat-maailmojen välille.

Kun kryptovaluutan kierto on 4,9 miljardia, suurin tarjonta on 10 miljardia. Nykyisellä markkinahinnalla Alchemy Payn markkina-arvo on lähes 60 miljoonaa dollaria, kun päivittäin vaihdetaan yli 180 miljardia kolikkoa.

TradingView:n ACH/USD-kaavio

Kaatuva kiila viittaa nousuun, mutta pelko vääristä purkauksista säilyy

Viime aikoihin asti ACH/USD kävi kauppaa raskaalla sävyllä – aivan kuten yleisellä kryptovaluuttamarkkinoilla. Mutta Bitcoinin ja muiden suurten kryptovaluuttojen viimeaikainen pomppiminen johti siihen, että pienet kolikot saivat tarjouksen.

Sellaisenaan hintatoiminta puhkesi putoavasta kiilakuviosta. Tällainen kuvio merkitsee kääntymistä; suurimman osan ajasta markkinat jäljittävät yli puolet kuvion etäisyydestä.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että markkinat eivät voisi tehdä uutta pohjaa.

Siksi kaikissa pitkissä kaupoissa tulee olla stop-loss-toimeksianto laskevan kiilan alimmassa kohdassa, kun taas take-profit tulisi sijoittaa noin puoleen matkalla, jonka markkinat kulkivat alemmas. Toisin sanoen 0,035:n pitäisi olla sopiva.

Pelätään, että eilinen nousu on jälleen yksi väärä hälytys. Nopea katsaus menneisyyteen osoittaa samanlaisia purkauksia, jotka osoittautuivat vain vääriksi, kun markkinat kääntyivät ja tekivät uuden pohjan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos viimeaikaiset alamäet pysyvät, ACH/USD:llä on enemmän nousupotentiaalia.