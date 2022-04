Viimeiset 7 päivää ovat olleet katkeransuloisia Decentralandille (MANA) . Alun putoamisen jälkeen, kolikko on alkanut saada hieman nousuvauhtia, vaikka se ei ole ollut niin paljon. Mutta RSI-lukema viittaa siihen, että mahdollinen härkäjuoksu on mahdollinen. Tässä tärkeimmät tosiasiat:

RSI-lukemat osoittavat, että MANA on nyt ylimyyty, mikä viittaa siihen, että suuren myynnin riski on pieni.

MANA voisi lähitulevaisuudessa rajoitetulla heikentymisriskillä toipua tasaisesti.

Kolikon arvo voi nousta 50 % tässä nousevassa asetelmassa.

Tietolähde: Tradingview

Kuinka MANA voi murskata 3 dollaria?

Viimeaikainen nousuvauhti ei ole ollut niin valtava. Mutta se on riittänyt tuomaan MANA:n noin 2 dollarin tärkeän tukialueen yläpuolelle. Härät ovat onnistuneet pitämään hintakehityksen tämän yläpuolella. Kun hinta konsolidoituu, odotamme sen työntyvän edelleen kohti 2,30 dollarin vastusta.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) näyttää viittaavan siihen, että tämä on itse asiassa todennäköisempää. Viime päivinä RSI-lukemat ovat siirtyneet ylimyydylle alueelle. Tämä viittaa pohjimmiltaan siihen, että suuren myynnin riski MANA:ssa on erittäin pieni.

Tämän seurauksena ainoa tie on ylöspäin. Jos MANA todellakin pystyy rikkomaan ylärajavastuksen 2,30 dollarissa, on ajan kysymys, milloin se saavuttaa 3 dollaria. Suurin haaste on kuitenkin pitää hintatoimi yli 3 dollaria.

Kuinka sijoittajat voivat hyötyä tästä nousevasta järjestelystä?

On kaksi tapaa hyötyä MANA:n nousuasetuksesta. Ensinnäkin voit ostaa yli 2 dollarin tuen. Kun token testaa 2,30 dollaria, voit joko poistua tai lyödä vetoa siitä saavuttaen 3 dollaria. Joka tapauksessa juoksu kohti 2,30 dollaria voi silti tuottaa 15 % voittoa.

Toiseksi, voit odottaa, että kolikko rikkoo ylävastusvastuksen 2,30 dollarilla. MANA nousee todennäköisesti 3 dollariin sen jälkeen, mikä tuottaa noin 25 prosentin voittoa.