Yuga Labs, Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT-kokoelman luoja, ilmoitti Twitterissä, että se on korvannut kaasumaksut tai transaktiokustannukset jokaiselta, joka ei teknisten ongelmien vuoksi voinut ostaa Yuga Labsin tulevan metaversumin (Otherside) digitaalista maata.

Yuga Labs vahvisti tämän sanomalla:

”Olemme palauttaneet kaasumaksut kaikille rahapajan aiheuttamien verkko-olosuhteiden vuoksi epäonnistuneen kaupan tehneille. Maksut on palautettu alkuperäiseen tapahtumaan käytettyihin lompakoihin.”

Otherdeed non-fungible tokenin (NFT) rahapaja keräsi Yuga Labs -yritykselle 320 miljoonaa dollaria viikonlopun myynnistä.

Etherscanin tiedot osoittivat, että yritys käytti yhteensä 90,57 ETH (265 000 dollaria) korvatakseen lähes 650 henkilölle. Suurin palautus oli 2,6 ETH (7 500 dollaria) yhdelle henkilölle.

Prosessin tehokkuuden varmistamiseksi, yritys otti käyttöön MultiSenderin, dApp-sovelluksen, joka ei tarvitse lompakkoa ollakseen vuorovaikutuksessa, tai edes vahvistaa sopimusta, ennen maksun vastaanottamista jakaakseen varat omistajilleen.

Useiden epäonnistuneiden tapahtumien tapauksessa, MultiSender-sovellus yhdisti sen yhteen hyvitykseen.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Yuga Labsin odotettu NFT-maanmyynti ”Otherdeeds metaverse” on ravistellut Ethereumin lohkoketjua, kasvamalla yhdeksi suurimmista NFT-rahapajoista NFT-maailman historiassa. Lisäksi se on asettanut kaasumaksut ennätyskorkeiksi, sillä osa ostajista maksoi tuhansia dollareita yhdestä NFT:stä, jota he eivät lopulta edes saaneet.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022