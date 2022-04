Vaikuttavan rallin jälkeen, Zilliqa on kokenut markkinoiden laajuisen laskun kuroavan sitä kiinni. Se on yksi suurimmista häviäjistä tällä hetkellä, sillä se on pudottanut 14 % arvostaan. Onko siis aika ostaa dippi?

Tämä lyhyt artikkeli sevittää kaikki tiedot Zilliqasta: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa Zilliqa nyt.

Parhaat paikat ostaa Zilliqa nyt

Mikä on Zilliqa?

Zilliqa on julkinen, lupavapaa lohkoketju, jonka tavoitteena on saavuttaa nopea tapahtumanopeus ja tarjota korkea suorituskyky. Se pyrkii ratkaisemaan lohkoketjun nopeuden ja skaalautuvuuden ongelma, käyttämällä shardingia L2-skaalausratkaisuna.

Zilliqan sanotaan olevan ensimmäinen julkinen lohkoketju maailmassa, joka luottaa täysin sirpaloituun verkkoon, mikä mahdollistaa sen korkean transaktionopeuden saavuttamisen sekunnissa, mikä ratkaisee skaalautuvuusongelman.

Kun lohkoketju kasvaa ja sirpaleita lisätään, tapahtumanopeus kasvaa, koska jokainen sirpale käsittelee tapahtumat erikseen. Käsittelyn jälkeen tietueet lisätään välittömästi Zilliqa-lohkoketjuun. Lisävahvistusaikaa ei tarvita.

Pitäisikö Zilliqa ostaa tänään?

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Zilliqa – hintaennuste

Wallet Investorin ennusteiden perusteella, kasvua odotetaan pitkällä aikavälillä. He ennustavat, että yksi ZIL on arvoltaan 0,18 dollarilla 5 vuoden kuluttua. Viiden vuoden investointi tuottaa siten noin + 64 % liikevaihtoa. Nyt tehty 100 dollarin sijoitus saattaa olla 164 dollarin arvoinen vuonna 2027.

