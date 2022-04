Zilliqa (ZIL) on suoriutunut hienosti viimeisen kolmen viikon aikana. Kolikko nousi ennätyksellisesti, vaikka muut kolikot hidastuivat. Mutta tätä lumoavaa nousua seurannut korjaus katkaisi ZIL:in nousun. Kolikolla on kuitenkin vielä paljon potentiaalia:

Lisääntynyt ostopaine voi nostaa ZIL:iä tulevina päivinä

Kolikko on nyt tärkeällä kysyntäalueella, joka on 0,097–0,121 dollaria

ZIL:n potentiaalinen nousu on noin 30 %

Tietolähde: Tradingview

Kuinka Zilliqa voi saada vauhtinsa takaisin

ZIL on hidastunut melko nopeasti viimeisen viikon aikana. Itse asiassa maaliskuun viimeisen viikon huippunsa jälkeen, token on menettänyt lähes 56 % arvostaan. Mutta konsolidoitumisjakson jälkeen, kolikko on alkanut jälleen nousta.

ZIL sijaitsee tällä hetkellä erittäin tärkeän kysyntäalueen välissä, joka vaihtelee välillä 0,097–0,121 dollaria. Aiemmin tämä vyöhyke on tarjonnut paljon ostopaineita, ja toistaiseksi nousua on ollut havaittavissa. ZIL on noussut vähintään 7 % viimeisen 24 tunnin aikana. Odotammekin härkien ostavan edelleen tällä vyöhykkeellä.

Tämän seurauksena ZIL räjähtää ja tuo vähintään 30 % voittoa prosessissa. On kuitenkin epätodennäköistä, että ZIL saa takaisin kaikkien aikojen huippunsa, 0,237 dollaria. Vaikka se onkin mahdollista tänä vuonna, odotamme lähitulevaisuudessa kolikon kohtaavan suuria vastustusvyöhykkeitä, ennen kuin se on edes lähellä 0,20 dollaria.

Mitkä ovat ZIL:n pitkän aikavälin näkymät?

Viime kuun eksponentiaalisen rallin jälkeen, jolloin Zilliqa nousi noin 540 %, on selvää, että ZIL:in vauhti on loppunut. Odotamme lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kolikon kamppailevan kysynnästä. Mutta pitkällä aikavälillä ZIL:llä on edelleen valtavasti potentiaalia, ja vuosi 2022 saattaa silti osoittautua erittäin menestyksekkääksi tokenille.