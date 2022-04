Saavutettuaan kaikkien aikojen ennätyksen huhtikuun alussa, Zilliqa (ZIL) on laskenut jyrkästi, kun sijoittajat jatkavat voittojensa lukitsemista. Kolikko on kuitenkin edelleen alttiina lisähaitoille. Tästä lisää myöhemmin, mutta ensin tärkeimmät poiminnat.

ZIL on pudonnut alle ratkaisevan kysyntäalueensa 0,097 ja 0,121 dollarin välillä

Kolikko on nyt vakaasti laskevassa trendissä, mutta nousuvauhti on hyvin pientä

Jos edellä mainittua kysyntäaluetta ei saada takaisin, seurauksena on 45 prosentin lasku

Tietolähde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Huomioitava haittapuoli

Maaliskuu oli Zilliqalle paras kuukausi. Kolikko onnistui nousemaan yli 500 %, mikä ylitti kaikki muut markkinoiden suuret kolikot valtavalla marginaalilla. ZIL itse asiassa saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä 1. huhtikuuta. Sen kauppa oli tuolloin noin 0,230 dollaria.

Kyseisen meteorisen nousun jälkeen, eeppinen korjaus oli väistämätön. Kun sijoittajat alkoivat ottaa voittojaan, kolikko putosi jyrkästi. Tällä hetkellä ZIL on menettänyt lähes 150 % kaikkien aikojen huippulukemistaan. Ratkaisevaa on, että kolikko on pudonnut alle tärkeän kysyntäalueen, joka vaihtelee 0,097–0,121 dollarin välillä.

Tämä on merkki suuresta heikkoudesta, ja itse asiassa ZIL on nyt laskusuuntauksessa. Jos kolikko ei saa takaisin tätä kysyntävyöhykettä, hintatoiminta heikkenee entisestään. Itse asiassa ZIL voisi sukeltaa vielä 50 %, ennen kuin se löytää uutta kysyntää.

Onko Zilliqan nousujakso jo ohi?

Kyllä, tällä hetkellä ZIL:n maaliskuussa ja huhtikuun alussa raportoima härkäjuoksu on nyt poissa. Emme odota kolikon testaavan kaikkien aikojen ennätystään uudelleen lähiaikoina.

Sen sijaan ZIL pysyy laskevana muutaman seuraavan viikon ajan. Kolikon pohja voi olla 0,05 dollaria, mikä on lähempänä sitä tasoa, jossa se oli ennen maaliskuun härkäjuoksua. Korjaus, jota me kaikki odotimme, on nyt valmis.