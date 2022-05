Zilliqan hinta nousi keskiviikkona pystysuoraan, kun sijoittajat ryntäsivät ostamaan kolikon laskun. Kolikko nousi ylimmillään 0,08 dollariin, mikä on huomattavasti korkeampi kuin tämän viikon alin 0,066 dollaria, joka oli myös sen alin arvo maaliskuun jälkeen. Sen markkina-arvo on palannut yli miljardiin dollariin.

Dipin ostaminen

Zilliqa on johtava lohkoketjuprojekti, joka tunnetaan sharding-teknologian keksijänä. Tämä on tekniikka, joka lisää lohkoketjun läpijuoksua rikkomalla lohkot pienemmiksi paloiksi, jotka tunnetaan sirpaleina. Näin toimimalla se nopeuttaa transaktioiden käsittelyä huomattavasti. Tekniikka on jo omaksunut eräät suurimmista lohkoketjuista, kuten Ethereum ja Near Protocol.

Zilliqa on edistynyt paljon viime kuukausina, kehittäjien pyrkiessä nousemaan johtavaksi toimijaksi laajemmalla hajautetulla toimialalla. Esimerkiksi huhtikuussa alustan luoja julkisti visionsa vuodelle 2022 ja sen jälkeen. Siinä hän selvitti, kuinka verkko on pian EVM-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että sen sovellukset ovat yhteensopivia Ethereumiin rakennettujen sovellusten kanssa.

Zilliqa alkaa myös tukea Scillaa ja parantaa sitten ZilBridgen ominaisuuksia. Toinen keskeinen tapahtuma oli Metapoliksen lanseeraus, johtava metaversumi-alusta, joka pyrkii kehittymään alan johtavaksi toimijaksi. Se käyttää Metaverse-as-a-Service (MaaS) -mallia, joka tuo XR-pohjaisen sitoutumiskerroksen brändeihin ja muihin organisaatioihin.

Lisäksi Zilliqasta tuli Blockchain Game Alliancen (BGA) jäsen, joka pyrkii muuttamaan pelialaa.

Zilliqan hinta nousi pystysuoraan, kun sijoittajat ostivat laskun, koska kolikko on laskenut dramaattisesti viime viikkoina. Se nousi myös kolikon kysynnän noustessa, vaikka ketjun tiedot osoittavat toiminnan hiljentyvän verkossa.

Zilliqan hintaennuste

ZIL nousi voimakkaan pohjan ollessa noin 0,065 dollaria. Neljän tunnin kaaviossa kolikko onnistui liikkumaan hieman yli 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Samaan aikaan MACD lähestyy neutraalia linjaa.

Kolikko näyttää muodostavan katko- ja uudelleentestauskuviota. Siinä epäilen, että se liikkuu ylöspäin ja testaa vastuksen uudelleen 0,1010 dollarilla, joka oli alin taso 18. ja 13. huhtikuuta. Jos näin tapahtuu, kolikko jatkaa laskevaa trendiä.