Zilliqan hintaennuste toukokuulle 2022: Palautuuko se?

Zilliqan hinta putosi tämän vuoden alimmalle tasolleen sitten 26. maaliskuuta, kun kolikon kysyntä väheni. Kolikon hinta on 0,676 dollaria, mikä on noin 70 % alle tämän vuoden korkeimman tason. Tämän seurauksena kolikon markkina-arvo on pudonnut noin 972 miljoonaan dollariin, mikä tekee siitä maailman 91. suurimman kryptovaluutan.

Zilliqan kysyntä on hiipunut

Zilliqa on lohkoketjuprojekti, joka auttaa kehittäjiä rakentamaan hajautettuja sovelluksia. Se on tunnettu sharding-tekniikan käyttöönotosta, joka lisää nopeuttaan hajottamalla lohkot pienemmiksi paloiksi, jotka tunnetaan sirpaleina.

Zilliqaa ovat käyttäneet laajasti kehittäjät, jotka haluavat rakentaa nopeita, turvallisia ja erittäin luotettavia hajautettuja sovelluksia. Jotkut sen verkkoa käyttävistä merkittävimmistä sovelluksista ovat muun muassa Atomic Wallet, Autofarm ja Carbon.

Toisin kuin muut suositut alustat, kuten Solana ja Ethereum, useimmat sen sovellukset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Itse asiassa DeFi Llaman mukaan ekosysteemin kokonaisarvo lukittuna (TVL) on pudonnut vain 20 miljoonaan dollariin. Sitä vastoin muiden suosittujen alustojen, kuten Ethereumin, TVL on yli 100 miljardia dollaria. Zilliqan tilastojen mukaan, sen TVL on kuitenkin 363 miljoonaa dollaria, mikä on huomattava luku.

Zilliqa oli aiemmin langennut enkeli, kun kilpailu sen alalla kiihtyi. Se sijoittui maailman suurimpien kryptovaluuttojen joukkoon. Sen suosio hiipui ja se poistui 100:n parhaan joukosta.

Zilliqa nousi otsikoihin maaliskuussa, kun se ilmoitti siirtyvänsä metaversumiin tekemällä yhteistyötä Metopoliksen kanssa. Tuolloin kolikon hinta nousi huipulle 0,2300 dollariin, mikä nosti sen 50:n parhaan joukkoon.

Viime aikoina kolikon hype on kuitenkin hiipunut, kun taas toiminnan määrä on vähentynyt jyrkästi. Esimerkiksi älykkäiden sopimusten määrä on ollut huomattavassa laskussa maaliskuun huippunsa jälkeen. Myös uusien osoitteiden määrä verkossa on vähentynyt.

Zilliqa – hintaennuste

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että ZIL-tokenin kurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime viikkoina. Lasku kiihtyi, kun pari ylitti avaintukitason 0,1010 dollarissa, mikä oli alin taso sitten 17. huhtikuuta. Se on myös siirtynyt alle 25 ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen, kun taas stokastinen oskillaattori on siirtynyt ylimyydyn tason alapuolelle.