ZRX, 0x:n token, nousi 46 % sen jälkeen, kun he ilmoittivat aloittavansa kumppanuuden johtavan kryptopörssi, Coinbasen, kanssa saadakseen valtaan viimeksi mainitun uuden sosiaalisen NFT-markkinapaikan.

Jos haluat tietää lisää, mikä ZRX on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ZRX:n ostamiseen, olet tullut oikeaan paikkaan.

Mikä on ZRX?

0x on infrastruktuuri-protokolla, jonka avulla käyttäjät voivat helposti käydä kauppaa ERC20-tokeneilla ja muilla Ethereumin lohkoketjun omaisuuksilla ilman, että he turvautuvat keskitettyihin välittäjiin, kuten perinteisiin kryptovaluutta-pörsseihin.

0x saavuttaa tämän hajautetun pörssitoiminnon käyttämällä kokoelmaa avoimen lähdekoodin, julkisesti tarkastettavia älykkäitä sopimuksia, jotka yhdessä tuottavat joustavan, vähäkitkaisen kaupankäyntiprotokollan, jonka kehittäjät voivat helposti yhdistää tuotteisiinsa.

0x tukee sekä vaihdettavia (ERC20) että non-fungible (ERC-723) tokeneita. Sitä voidaan käyttää useiden omaisuuserien lupavapaaseen kauppaan, mikä antaa haltijoille mahdollisuuden ostaa, myydä ja vaihtaa Ethereum-omaisuutta yli kymmenellä eri sovelluksella.

Pitäisikö ZRX ostaa tänään?

ZRX voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

ZRX – hintaennuste

Wallet Investor pitää tätä kolikkoa kohtalaisen hyvänä sijoituksena. Huhtikuussa 2027 he ennustavat sen käyvän kauppaa 2,27 dollarilla. Viiden vuoden investointi tuottaisi siten noin + 110 %. 100 dollarin sijoitus voi olla jopa 210 dollaria tällä ajanjaksolla.

