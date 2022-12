Points clés à retenir

QuadrigaCX a déposé son bilan en 2019 après la mort de son PDG Gerald Cotten dans des circonstances mystérieuses et soudaines.

Cotten aurait été le seul à avoir accès à des portefeuilles froids contenant des fonds.

Il a été révélé plus tard que Cotten avait escroqué des clients, QuadrigaCX étant un stratagème de Ponzi.

Plus de 100 BTC ont été transférés par erreur dans un portefeuille en 2019 après le dépôt de bilan, le syndic de faillite EY déclarant que les fonds étaient désormais perdus car personne n’y avait accès.

Ce week-end, les portefeuilles se sont à nouveau réveillés, avec des fonds transférés vers un service de « mixage » de crypto-monnaies.

Les portefeuilles Bitcoin endormis appartenant à l’échange controversé (non, pas celui-là) QuadrigaCX se sont réveillés ce week-end. Plus de 100 Bitcoins liés à l’ancien échange sont sortis de portefeuilles froids qui, jusqu’à présent, étaient considérés comme des portefeuilles auxquels personne ne pouvait accéder.

QuadrigaCX, pour ceux qui ne sont pas familiers, est l’échange fondé par Gerald Cotten et le sujet du drame captivant de Netflix « Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la crypto-monnaie ». C’était l’un des premiers échanges grand public, gérant plus de 80 % du volume canadien de Bitcoin à un moment donné. La seule chose était que tout cela était une arnaque.

Que s’est-il passé avec QuadrigaCX ?

Il a déposé son bilan en 2019 et près de 200 millions de dollars sont dus aux clients. Il s’est révélé plus tard qu’il s’agissait d’un stratagème de Ponzi, Cotten ouvrant des comptes sous des pseudonymes et se créditant de soldes fictifs, qu’il a ensuite échangés contre des clients sans méfiance. Il vivait une double vie tout le temps, et l’échange n’était rien d’autre qu’une façade pour un schéma de Ponzi à l’ancienne.

La société des quatre grands Ernest and Young (EY) est le syndic de faillite et a fourni une couche supplémentaire d’intrigue lorsqu’elle a signalé que la société avait envoyé par erreur 100 Bitcoins à un portefeuille auquel elle ne pouvait pas accéder.

« Le 6 février 2019, Quadriga a transféré par inadvertance 103 bitcoins… vers des portefeuilles froids Quadriga auxquels la société n’a actuellement pas accès. Le contrôleur travaille avec la direction pour récupérer cette crypto-monnaie à partir des différents portefeuilles froids, si possible. »

Le PDG décède dans des circonstances mystérieuses

La raison pour laquelle ce portefeuille était inaccessible, bien sûr, est que le PDG Cotten est décédé dans des circonstances mystérieuses lors d’un voyage, engendrant un million de théories du complot. Il était apparemment le seul à avoir les clés des portefeuilles hors ligne contenant la crypto-monnaie, c’est pourquoi tant de personnes l’ont accusé d’avoir simulé sa propre mort.

Ce week-end, le portefeuille froid qui a reçu ces 100 BTC en 2019 est soudainement redevenu actif. Il a envoyé 36 BTC à partir de ce portefeuille et 33 BTC à partir de ce portefeuille, qui étaient deux des transactions les plus importantes. Mais plus que le montant, la destination est intéressante – les pièces ont été envoyées au service de mixage Wasabi, un service de mixage de crypto-monnaies, qui agit pour masquer la source et la destination des fonds cryptographiques.

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Alors, Gerald Cotten est-il bien vivant et puise-t-il dans ses économies en Bitcoins ?

Magdalena Gronowska, inspectrice des faillites et membre du comité des créanciers de Quadriga, a déclaré que les fonds n’avaient pas été transférés par EY. Et des rapports antérieurs d’EY indiquaient que Cotten était le seul à avoir accès aux portefeuilles.

Honnêtement, personne ne sait. C’est juste une autre couche de mystère dans une histoire qui était déjà aussi bizarre, déroutante et louche que possible. La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que Gerald Cotten était une fraude et que QuadrigaCX était une arnaque, et maintenant les pièces dont il était censé être le seul à avoir le contrôle – qui étaient supposées perdues, étant donné qu’il est décédé – se déplacent à nouveau.

Donc, soit Cotten est vivant, soit quelqu’un d’autre a accès à ces portefeuilles. Mais si l’acteur était légitime, laissez-moi vous demander ceci : pourquoi envoient-ils les fonds à un service de mixage ?