1xBit est de retour avec un autre tournoi alléchant qui sera disponible pour tous les utilisateurs. Cette fois-ci, la récompense est bien meilleure. Pariez sur les 6 meilleures ligues européennes et obtenez une part de la cagnotte de 6 BTC ! C’est l’occasion de gagner de gros lots tout en montrant votre soutien à vos équipes préférées. Excitant, non ?

Comment participer

Pour profiter de cette offre, suivez les étapes ci-dessous :

● Entrez sur le site officiel 1xBit

● Connectez-vous

● Une fois que vous êtes connecté et que votre compte dispose de fonds, accédez à la page de l’offre et cliquez sur « Participer »

● Pariez sur les matchs de l’EPL, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Liga, de la Ligue 1, de la Primeira Liga et obtenez des billets promotionnels

● Plus vous accumulez de billets promotionnels, plus vous avez de chances de gagner de prix.

Ce tournoi est divisé en plusieurs tirages au sort dans lesquels il y a une cagnotte totale de 6 BTC à partager. Ce tournoi devrait débuter le 29 mars 2023 et se poursuivre jusqu’au 25 mai 2023. Etant donné que de nombreux prix vous attendent, il vous reste suffisamment de temps pour vous préparer.

Avantages de 1xBit

Maintenant que nous avons couvert toutes les bases relatives au tournoi, jetons un coup d’œil à certains des avantages de l’utilisation de 1xBit.

Liste sportive complète

Si vous êtes un grand amateur de paris sportifs, vous serez probablement ravi par la vaste gamme de sports disponibles sur cette plateforme. Au moment de la rédaction de cette revue, 1xBit permet de poser des paris sur plus de 30 sports. Ce qui est particulièrement impressionnant dans leurs offres, c’est qu’il existe une répartition presque égale de possibilités de paris dans tous les sports, bien qu’il existe un éventail plus large d’options pour le football. Ainsi, quel que soit le sport qui vous intéresse, vous trouverez très probablement ce qui vous convient sur ce site.

Paris en direct

La fonctionnalité de paris en direct est un avantage clé qui rend les paris sur 1xBit bien plus excitants. En tant que parieur, cette fonctionnalité vous permet de placer des paris sur des jeux en direct et de gagner des récompenses. Ce qui rend les paris en direct de 1xBit si intéressants est la large gamme de jeux en direct qui sont constamment disponibles, et l’onglet statistiques hautement fonctionnel sur chaque jeu en direct, qui permet aux parieurs de prendre des décisions éclairées avant de placer des paris.

Promotions avec des cagnottes généreuses

Un autre avantage très louable de l’utilisation de 1xBit est la large sélection de promotions, dont des cagnottes généreuses qui sont constamment proposées. Tout comme la promotion discutée dans cet article, de nombreuses autres offres sont présentées. En fait, 1xBit a pour tradition de publier au moins deux nouvelles promotions avec des cagnottes alléchantes chaque mois. De cette façon, vous ne manquerez jamais de nouvelles offres.

Plus de 40 crypto-monnaies

Au moment de la rédaction de cet revue, plus de 40 crypto-monnaies sont acceptées sur 1xBit. Étant donné que c’est une plate-forme de paris basée sur la crypto-monnaie, il est tout à fait normal qu’elle fournisse une gamme de crypto-monnaies qui peuvent être utilisées pour le traitement des transactions.

Offre de bienvenue pouvant atteindre 7 BTC

Un grand nombre d’utilisateurs de 1xBit ont rejoint la plate-forme aujourd’hui en raison du bonus de bienvenue alléchant qui est proposé. Jusqu’à ce jour, aucune plate-forme ne prétend offrir jusqu’à 7 BTC en guise de bonus de bienvenue sur les quatre premiers dépôts. Augmentez le bonus de votre premier dépôt à 125 % avec le code promo

COINJOUR. C’est l’un des avantages qui distingue 1xBit des autres plateformes actuellement disponibles aujourd’hui.

Inscription facile

Ouvrir un compte sur 1xBit est très facile. De manière générale, il ne vous est demandé que votre adresse e-mail et votre mot de passe. Après avoir indiqué ces informations et cliqué sur l’onglet s’inscrire, vous avez ouvert un nouveau compte. Tout ce processus devrait prendre moins de 1 minute.

Conclusion

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur 1xBit et participez au tournoi Super Six qui vous propose une vaste gamme de prix à gagner ! 1xBit bonus de bienvenue