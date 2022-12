2022 : retour sur les 10 meilleures pièces de l’année dernière

Points clés à retenir

La crypto-monnaie a été écrasée à tous les niveaux, les 10 meilleures pièces ayant été martelées.

LUNA a été la plus mauvaise pièce alors qu’elle est tombée à près de zéro en mai.

Solana a perdu 92 % de sa valeur cette année, passant de la troisième plus grande crypto-monnaie à la seizième.

Les trois plus performantes ont été BNB, XRP et Dogecoin, mais elles ont tout de même réduit de plus de 56 % leur valeur.

Bitcoin a chuté de 64 % et Ethereum de 67 %.

2022. Quelle année.

Concernant les marchés de la crypto-monnaie, on peut dire sans se tromper qu’ils n’ont pas été les meilleurs. Le monde est passé à un nouveau paradigme de taux d’intérêt, les marchés réalisant à quel point le secteur des crypto-monnaies était prévu sur le surendettement à des taux bon marché.

Ce crédit bon marché a maintenant disparu et le tapis de la liquidité a été tiré, entraînant l’effondrement des prix du marché. Ajoutez quelques scandales – FTX, LUNA et Celsius, pour n’en nommer que quelques-uns – et les marchés ont été absolument torrides.

Dans cet article, nous revenons sur les 10 meilleures pièces au début de l’année.

2022 semble bien loin maintenant

Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran historique du début de l’année, extraite de CoinMarketCap.

Bitcoin n’est pas loin d’un billion de dollars, s’échangeant près de 50 000 $ et ouvrant la voie au marché dans son ensemble. Ethereum est récemment tombé en dessous de 4 000 $, tandis que la troisième place est occupée par la pièce de monnaie de Binance, BNB.

Tether est la première pièce stable de la liste en quatrième, tandis que Solana saute ensuite à la cinquième place. La pièce, liée à un entrepreneur vénéré du nom de Sam Bankman-Fried, se présente comme un tueur d’ETH et réalise de sérieux gains, dépassant désormais 50 milliards $ de capitalisation boursière.

La seule autre pièce stable est USD Coin au septième rang, tandis que Dogecoin se classe dixième en excluant les pièces stables, ou douzième au total. Il y a aussi LUNA, ou Terra, en neuvième – la pièce qui alimente l’écosystème DeFi en plein essor qu’est Terra.

La vie est belle, la vie est amusante. Bien sûr, le marché a légèrement reculé à partir de novembre, lorsque Bitcoin a atteint son niveau record de 68 739 $, mais les prix sont toujours élevés et les bénéfices affluent. Bonne année et vive 2022.

Un an plus tard

Un an plus tard, vous pourriez probablement dire que les choses sont un peu différentes. J’ai rassemblé les performances des 10 meilleures pièces (à l’exclusion des deux pièces stables) du tableau ci-dessous :

Luna, évidemment, est quasiment tombée à zéro. Solana arrive en deuxième position, perdant 92 % de sa valeur en 2022. Après avoir été classée quatrième plus grande crypto-monnaie, elle est maintenant seizième. Avalanche a également tué des investisseurs, passant de onze à dix-huit et rasant 87 % de sa valeur dans le processus.

Les plus performants, en revanche, sont BNB, XRP et Dogecoin, le trio perdant « seulement » 56 %/57 % de sa valeur. BNB, malgré la récente controverse autour de Binance, devrait terminer l’année en tant que cinquième plus grande crypto-monnaie, après avoir laissée l’USDC et l’USDT la dépasser.

Cette année, ce ne sont vraiment que les pièces stables qui ont été immunisées contre les mouvements de prix. Même Bitcoin et Ethereum sont en baisse de 64 % et 67 % respectivement. Encore une fois, tous ces chiffres seraient encore plus grands s’ils remontaient aux sommets historiques du mois de novembre.

Les investisseurs seront soulagés de voir l’année se terminer, telle a été la punition des marchés. Le seul problème est que nous sommes toujours dans un environnement de taux d’intérêt élevés, que l’industrie est toujours confrontée aux retombées du FTX et que le monde est actuellement très incertain.