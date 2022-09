La bonne nouvelle pour les investisseurs d’Ethereum est que la fusion s’est déroulée sans encombre. Ethereum est désormais une blockchain Proof-of-Stake, ce qui signifie jusqu’à 99,95 % de consommation d’énergie en moins.

Mais tout n’est pas qu’amusement et jeux. Le problème de la centralisation est un problème qui fait l’objet de nombreuses discussions. Lorsque vous sautez sur la chaîne et regardez les statistiques, cela met en évidence à quel point c’est un problème.

Pour expliquer le problème en termes simples, afin de devenir un validateur sur le réseau Ethereum, maintenant que l’exploitation minière est devenue obsolète après que la fusion a déplacé la blockchain vers Proof-of-Stake, un investisseur doit détenir au moins 32 ETH.

Il s’agit évidemment d’un grand changement – représentant 42 000 $ au moment de la rédaction – et donc impossible à atteindre pour la majorité des investisseurs. En fait, les données en chaîne ci-dessous montrent qu’il n’y a que 122 000 portefeuilles qui contiennent plus de 32 ETH. C’est sur 86 millions de portefeuilles non nuls.

Alors, entrez dans les pools de jalonnement.

En bloquant leurs fonds avec un tiers, les investisseurs peuvent rejoindre des pools avec aussi peu d’ETH qu’ils le souhaitent, le tiers rassemblant les fonds pour agir en tant que validateur. C’est comme si vous achetiez des actions dans une entreprise – vous ne possédez pas toute l’entreprise, mais vous obtenez un pourcentage des bénéfices.

Le seul problème est que ces tiers contrôlent alors d’énormes quantités du réseau.

En fait, la concentration des actifs sur quatre plus grands pools de jalonnement montre le problème. Sur 13,7 millions d’ETH au total actuellement jalonnés, nous en retrouvons 4,2 millions via Lido, 1,9 million via Coinbase, 1,1 million via Kraken et 0,9 million via Binance. Cela représente 59 % de la valeur totale mise en jeu par l’intermédiaire de ces quatre fournisseurs uniquement.

Les données expliquent simplement pourquoi certains craignent que la fusion vers la preuve de participation ait conduit à une plus grande centralisation du réseau Ethereum. Parce qu’en vérité, c’est le cas – et il est difficile de dire le contraire avec les chiffres présentés ci-dessus.

Il est déconcertant de penser à ce qui pourrait arriver si l’un des fournisseurs ci-dessus cessait soudainement d’exercer ses fonctions de jalonnement, pour quelque raison que ce soit. Peut-être une sorte de scandale dans l’entreprise, ou une raison réglementaire (rappelez-vous Tornado Cash) ou tout autre événement imprévisible.

Avec autant d’ETH jalonnés par ces fournisseurs, c’est une immense valeur – et une source de risque clé et centrale pour l’ensemble de la blockchain Ethereum.