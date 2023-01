Points clés à retenir

L’industrie de la crypto-monnaie était évaluée à près de 3 billions $ en 2022, elle est maintenant de 800 milliards $.

Il y a 73 % de millionnaires Bitcoin en moins après 2022.

Bitcoin a reculé de 75 % par rapport à son plus haut niveau historique à près de 69 000 $.

25 % de l’offre de Bitcoins était en perte au début de l’année, cette statistique est maintenant supérieure à 50 %.

Le nombre d’investisseurs détenant plus de 1 BTC a bondi de 20 % alors qu’il devenait beaucoup plus accessible.

Il était une fois un marché de la crypto-monnaie évalué à 3 000 milliards $. Pour être précis, c’était en novembre 2021, lorsque Bitcoin s’échangeait à son plus haut niveau historique de près de 69 000 $.

Mais ensuite est arrivée 2022. L’inflation s’est déclenchée à la suite de l’impression d’argent pendant la pandémie de COVID, la guerre en Ukraine et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui signifie que les banques centrales du monde entier ont été contraintes de relever les taux pour freiner une crise du coût de la vie en spirale.

Avec la liquidité bon marché retirée des sous-marchés, Bitcoin – et la crypto-monnaie dans son ensemble – ont ressenti le pincement. Nous avons vu les 10 principales crypto-monnaies s’effondrer, l’un des principaux échanges s’est révélé être un château de cartes et de nombreuses autres faillites et scandales ont été enregistrés.

La perte a été supérieure à 2 000 milliards $, Bitcoin perdant les trois quarts de sa valeur au moment de la rédaction, se négociant à 16 800 $.

Millionnaires Bitcoin

En regardant les données en chaîne de bitinfocharts.com, les millionnaires Bitcoin ont chuté comme des mouches. En entrant en 2022, il y avait 90 000 adresses contenant plus d’un million de dollars de Bitcoin. Aujourd’hui, il est de 24 000, ce qui représente une baisse de 73 %.

« Les données en chaîne résument ce qui ressort de manière flagrante en regardant un tableau indiquant les prix du Bitcoin – la fête est terminée et les investisseurs ne rêvent plus de se retirer de leurs avoirs en Bitcoin, du moins dans un avenir proche ! Près des trois quarts des millionnaires Bitcoin perdant ce statut est peut-être la meilleure donnée de toutes pour résumer à quel point 2022 a été moche pour les investisseurs », a déclaré Max Coupland, directeur chez CoinJournal.

Le pourcentage de l’offre en double perte en 2022

Les retours de Bitcoin avant 2022 étaient étonnants. En conséquence, la majeure partie de l’offre était bénéficiaire, avec seulement 25 % de l’offre déficitaire entrant dans l’année. À la fin de l’année, ce chiffre avait doublé pour atteindre plus de 50 % – une autre statistique étonnante si l’on considère que Bitcoin était la classe d’actifs la plus performante au monde au cours de la décennie précédente.

Adresses contenant plus de 1 BTC

Par aillleurs, étant donné que Bitcoin était si bon marché par rapport à l’année dernière, le nombre d’adresses contenant un Bitcoin ou plus – des « monnayeurs entiers », comme on les appelle – est à son plus haut niveau, même si la valeur en dollars contenue dans ces adresses est en bas.

En entrant en 2022, il y avait plus de 814 000 adresses détenant plus de 1 BTC. À la fin de l’année, ce nombre était supérieur à 978 000, soit une augmentation de 20 %.

Comme on peut le voir en zoomant sur 2022 sur le graphique ci-dessous, il y a eu des sauts importants lorsque Bitcoin a plongé à la suite des trois scandales majeurs de 2022 – la spirale de la mort de Luna, l’insolvabilité de Celsius et les révélations de fraude chez FTX.

Baisse du sentiment correspondant à la baisse des prix

Le plus gros problème émergeant de 2022 est peut-être lié à ces scandales. La réputation de la crypto-monnaie a pris un coup de marteau, notamment avec la chute choquante de FTX et l’ancien PDG en disgrâce Sam Bankman-Fried.

Selon une enquête CNBC de novembre 2022, seuls 8 % des Américains ont désormais une vision positive de la crypto-monnaie.

Les investisseurs en crypto-monnaies ont déjà connu des baisses de pourcentage similaires, bien sûr, uniquement pour que le marché rebondisse. Mais cette fois, la crypto-monnaie lutte contre un recul de l’économie au sens large pour la première fois de son histoire.

Jusqu’à présent, c’était des taux d’intérêt nuls (ou négatifs) et une imprimante à billets en surchauffe. Maintenant, nous sommes passés à un nouvel environnement et les investisseurs en crypto-monnaies ressentent la douleur. Ils espèrent que l’année 2023 pourra revenir sur le devant de la scène et commencer à réparer la réputation de la classe d’actifs blessée.

Méthodologie de la recherche

Données d’adresse extraites de la chaîne. Données de prix de Yahoo Finance.