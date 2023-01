Points clés à retenir

Bitcoin a augmenté pendant huit jours consécutifs, maintenant en hausse de 9,2 % sur l’année.

La période de faible volatilité sur les marchés de la crypto-monnaie, associée à des données d’inflation plus faibles, a fait grimper les prix.

Le dernier rapport sur l’IPC est publié jeudi, ce qui déclenchera de la volatilité et est d’une importance vitale pour le marché après un optimisme accru au cours du mois dernier.

Les altcoins pourraient évoluer violemment sur le rapport, tandis que Bitcoin dépassera probablement sa barre des 18 000 $ si les données sont inférieures ou supérieures aux attentes.

Bitcoin a encaissé huit jours consécutifs de hausses de prix, alors que la nouvelle année a démarré assidûment pour les investisseurs en crypto-monnaies.

Alors que 2022 n’a apporté que de la douleur et des prix en chute libre, 2023 a jusqu’à présent été exactement le contraire. Bitcoin dépasse la barre des 18 000 $ et Ethereum se retrouve près de 1 400 $, enregistrant ainsi des hausses respectives de 9,2 % et 16,4 % depuis le début de l’année. De nombreux altcoins affichent même davantage de hausses.

La volatilité a diminué sur les marchés de la crypto-monnaie

Le climat macro pousse les prix à la hausse. J’ai écrit un article analysant le climat plus doux la semaine dernière, mais l’optimisme s’est glissé dans le marché que l’inflation a peut-être atteint un sommet et que la possibilité d’un pivot de la Réserve fédérale sur sa politique de taux d’intérêt élevés pourrait arriver plus tôt que prévu.

Il convient de noter que même s’il s’agit d’un beau rallye, ce n’est guère une évasion violente. Les crypto-monnaies sont notoirement volatiles et il y a en fait eu une sérénité inhabituelle qui a déferlé sur les marchés au cours des deux dernières semaines.

Un rapide coup d’œil au graphique des rendements quotidiens d’Ethereum montre qu’il y a eu une baisse perceptible de la volatilité.

Les données sur l’inflation seront publiées jeudi

J’écris ceci jeudi matin, alors que les données les plus importantes sur l’inflation américaine seront publiées cet après-midi. Si nous savons quelque chose maintenant, c’est que les chiffres de l’inflation dominent le monde. S’il y a quelque chose dans le climat actuel qui produira de la volatilité, c’est bien le rapport de l’IPC.

Comme mentionné ci-dessus, ce rallye de soulagement a été largement fondé sur une inflation plus faible, laissant espérer que la Réserve fédérale abandonnera sa politique de taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu. Un autre chiffre d’inflation positif donnerait un nouvel élan aux prix des crypto-monnaies. Il n’est pas difficile d’imaginer que Bitcoin grimpe vers les 20 000 $ et Ethereum vers les 1 500 $ si le nombre est plus froid que prévu.

Par contre, bien sûr, il y a le potentiel que le nombre déçoive les investisseurs. Après deux mois consécutifs d’inflation positive, un pas en arrière cet après-midi serait un coup dur pour la crypto-monnaie, et il ne serait pas surprenant de la voir chuter fortement alors que tout l’optimisme du mois dernier se libère en un instant.

Le chiffre d’inflation est attendu à 6,5 %. Ce serait une baisse par rapport au mois précédent de 7,1% . Si le chiffre atteignait 6,7 % ou plus, cela représenterait une déception majeure et la crypto-monnaie tomberait probablement en chute libre. Ne soyez pas surpris de voir Bitcoin descendre à 16 500 $ dans ce scénario.

Les données seront publiées à 13h30 GMT (8h30 HE), et il s’agit du dernier rapport sur l’IPC avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt du 1er février.

Altcoins montrant des signes de vie

Quelles que soient les mauvaises choses pour Bitcoin et Ethereum, le paysage a été bien pire pour les altcoins. Vous trouverez ci-dessous les pourcentages de rendement en 2022 des 10 meilleures pièces au 1er janvier 2022.

Comme d’habitude, ces pièces sont beaucoup plus volatiles et se négocient comme des paris à effet de levier sur Bitcoin. Il s’ensuit que cette année, les sauts ont également été plus forts que la crypto-monnaie numéro 1.

En regardant les 10 meilleures pièces du 1er janvier de cette année, certains des rendements ont été sismiques, bien qu’à partir d’une base nettement inférieure. N’oubliez pas qu’une baisse de 90 % suivie d’une hausse de 50 % est toujours la même chose qu’une baisse de 85 % par rapport au point de départ initial. Un problème mathématique simple que de nombreux investisseurs ne comprennent pas. Par conséquent, les deux dernières semaines ont été positives, mais c’est toujours un espace qui a été absolument ravagé par le bain de sang de 2022, et il faudra très longtemps pour s’en remettre.

Conclusion

Il s’agit d’une semaine charnière pour les marchés et ce sera un véritable indicateur de l’état d’avancement de la lutte contre l’inflation. Les banques centrales ont affirmé catégoriquement que l’inflation est la priorité numéro un, et la politique de taux d’intérêt qui en a résulté a écrasé les actifs à risque au cours de l’année écoulée.

Les choses sont difficiles sur les marchés, mais avec un troisième mois consécutif de données d’inflation bonnes, cela pourrait indiquer une lumière au bout du tunnel. Là encore, le monde vacille au bord d’une récession telle qu’elle est, et si l’inflation recule, ce sera un double coup dur de taux élevés et d’inflation toujours persistante. Comme toujours, les actifs à risque en souffriront.

Les investisseurs en crypto-monnaies n’auront qu’à espérer que le chiffre pivot de l’IPC n’ose pas dépasser 6,5 %.