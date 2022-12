Acheter Metacade (MCADE) pendant le crash du marché des cryptos de 2022, une bonne idée ?

Les crashs du marché des crypto-monnaies sont pleins d’opportunités d’achat de choix. On dit souvent que les grands projets sont proposés à petits prix, car les réductions de prix de 90 % pendant le marché en baisse peuvent vous permettre d’acheter une plus grande quantité de tokens pour le même coût d’investissement initial.

Les grands projets ne cessent jamais de se développer. Voici pourtant un projet qui semble prêt à révolutionner les choses dans ce domaine: il s’agit de Metacade, et il ne fait que commencer. Si vous voulez en savoir plus, continuez à lire !

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plateforme de jeu de nouvelle génération construite sur la blockchain Ethereum. En exploitant la fonctionnalité avancée de smart contract d’Ethereum, Metacade peut créer une expérience plus sûre et plus efficace pour les joueurs du monde entier.

MCADE est le token natif de la plateforme. Il est utilisé pour effectuer toutes les transactions sur la blockchain et pour offrir des récompenses en crypto-monnaie aux joueurs qui profitent d’un large éventail de jeux de style arcade. Metacade a pour ambition de devenir la plus grande salle d’arcade que l’on puisse trouver sur la blockchain et offrira ainsi aux joueurs de nombreuses possibilités de gagner des récompenses en tokens MCADE.

La plateforme s’engage à offrir une expérience amusante et équitable à tous les joueurs, et elle est essentiellement axée sur la communauté. En créant un hub de jeu avancé sur la blockchain, Metacade contribue à créer une nouvelle ère de jeu, où les joueurs contrôlent entièrement leurs propres données et peuvent gagner des récompenses tout en jouant à leurs jeux préférés.

Plus de jeux, plus de récompenses

En développant la plus grande salle d’arcade de la blockchain, les joueurs auront plus d’options que jamais. Metacade accueillera une liste infinie de jeux d’arcade, avec certains des plus grands noms du milieu proposés aux membres de la communauté Metacade.

Avec autant d’options, les joueurs de Metacade disposeront d’opportunités de gains sans précédent. Grâce à la fonctionnalité unique offerte par les jeux basés sur la blockchain, tous les joueurs peuvent gagner de l’argent tout en jouant à de nouveaux jeux étonnants. Metacade offre ce potentiel de gain.

Contribuer pour gagner

En plus de tous les jeux d’arcade proposés sur Metacade, la plateforme vise à devenir un hub dont la communauté crypto peut profiter. Les joueurs peuvent accéder aux dernières infos pour les meilleurs jeux Play-to-Earn du moment, et se connecter avec d’autres joueurs de blockchain pour partager leurs dernières idées.

Metacade connecte les joueurs aux meilleures opportunités et à l’alpha le plus précieux. De plus, les utilisateurs gagneront des récompenses sous forme de tokens MCADE en contribuant à la communauté, ce qui incite directement la communauté à se développer et à partager le plaisir au cours de leur parcours dans le monde des jeux « Play-to-Earn ».

Géré par la communauté

Metacade s’engage à faire passer les besoins de ses joueurs en premier et à veiller à ce que leur opinion soit entendue. La communauté Metacade aura directement son mot à dire sur la manière dont le projet est gouverné, et au fil du temps, le projet deviendra une organisation autonome décentralisée ( DAO ). Cette DAO permettra aux détenteurs de MCADE d’influencer la direction prise par le projet.

Les personnes votant pour le DAO pourront également influencer la croissance de l’industrie GameFi au sens large. Les projets en devenir soumettront des propositions à la communauté, qui aura ensuite l’occasion de voter pour ceux qu’elle juge les meilleurs. Après avoir pris sa décision, la communauté pourra fournir un financement par le biais du programme Metagrants, afin de soutenir les équipes de développement dans leurs premières phases.

Le programme Metagrants

Les membres de la communauté Metacade obtiendront un contrôle sans précédent sur l’avenir de l’industrie Play-to-Earn. Les plateformes GameFi en devenir peuvent soumettre directement leurs propositions d’investissement, puis la communauté de joueurs de Metacade peut décider de celles qui, selon elle, ont le plus fort potentiel à long terme.

En finançant directement ces projets, Metacade peut influencer directement le processus de développement des innovateurs de la blockchain. Le financement initial est crucial pour la mise en œuvre de toute nouvelle technologie, et la communauté Metacade jouera un rôle important dans ce processus.

GameFi en pleine expansion

Au fil du temps, on s’attend largement à ce que les jeux basés sur la blockchain puissent révolutionner l’industrie du jeu au sens large . Il existe des caractéristiques uniques qui sont inégalées par les titres traditionnels, la principale étant les possibilités de gains intégrés pour les joueurs.

L’industrie du jeu est actuellement dominée par quelques grandes entreprises telles que Electronic Arts (EA) et Activision Blizzard (ATVI). Ces entreprises contrôlent le développement et la distribution des jeux, ce qui leur donne beaucoup de pouvoir sur les joueurs.

Les jeux sur blockchain sont importants car ils offrent une alternative décentralisée au système actuel. En redonnant le pouvoir aux joueurs, des projets comme Metacade ont le potentiel de renverser l’industrie du jeu, représentant 100 milliards de dollars, et de transférer une grande partie des opérations sur la blockchain.

L’expérience utilisateur des applications décentralisées (dApps) s’améliore d’année en année, tandis que les blockchains elles-mêmes deviennent plus rapides, moins chères et plus sûres. Metacade, construit sur Ethereum, bénéficie de tous les avantages d’un écosystème en constante expansion, et offre une longue liste d’avantages à sa communauté. Elle peut ainsi se développer à grande échelle.

Faut-il acheter Metacade ?

Les projets qui ont été lancés pendant le crash du marché de 2018-2020 ont connu des hausses de pourcentage démentielles, certains ayant augmenté de 40 000 %, voire plus. Maintenant, pendant le marché à la baisse de 2022, MCADE vient de lancer son événement de presale, qui est l’opportunité d’investissement la plus précoce disponible en crypto.

Pour un projet au potentiel aussi élevé, ces opportunités sont rares. Souvent, les projets à fort potentiel sont gardés secrets et ne sont proposés qu’à un petit nombre d’investisseurs professionnels. Metacade fait les choses différemment et lance son token directement auprès de la communauté des cryptomonnaies.

Ce genre d’opportunités ne se présente pas très souvent. Bien qu’il y ait toujours un risque à investir dans des actifs numériques, la presale de MCADE offre un énorme potentiel de hausse avec une baisse limitée. À ce stade, vous pouvez acheter MCADE à seulement 0,008 $ par token, et ce chiffre devrait augmenter pendant la presale pour atteindre au moins 0,02 $. En tout cas, cela vaut la peine de l’inclure dans votre portefeuille au cours des prochains mois.