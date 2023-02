Alors que la guerre des classes dans le domaine des cryptos fait couler de l’encre, des entreprises comme Metacade cherchent à partager les richesses

De nombreux articles affirment que l’investissement en crypto-monnaies est en train d’alimenter une guerre des classes, avec des accusations selon lesquelles il devient une poursuite élitiste inaccessible aux personnes ayant moins de revenus. Avec l’effondrement récent de FTX, qui a fait disparaître des milliards d’actifs et a affecté de manière disproportionnée les simples citoyens, le discours sur la guerre des classes dans les crypto-monnaies n’a fait que s’intensifier.

Alors que certaines crypto-monnaies majeures, comme SOL, commencent à montrer des signes d’amélioration après l’effondrement de FTX, qui a entraîné la chute des prix sur tous les marchés, de nouveaux projets de crypto-monnaies comme Metacade travaillent dur pour créer des offres qui aident ses investisseurs de diverses manières.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un tout nouveau projet metaverse. Ses plans combinent le passé, le présent et le futur en un seul et même endroit passionnant, afin d’attirer les fans de jeux partageant les mêmes idées et de créer la plus grande communauté de jeux du metaverse.

Parmi sa gamme de titres, on trouvera des jeux d’arcade classiques, les titres les plus captivants play-to-earn (P2E) et de nouveaux jeux passionnants repoussant les limites du Web3 et de la blockchain. Sa passionnante stratégie devrait révolutionner les jeux du metaverse bien au-delà de sa propre plateforme, et l’innovation sera de mise dans le monde du Web3.

Bien que Metacade s’appuie sur les P2E inégalés pour attirer les utilisateurs sur la plateforme, plusieurs autres fonctions de gain intéressantes seront proposées à la communauté par le biais du programme Create2Earn. Les membres de la communauté sont incités à créer du contenu sur le hub en offrant des récompenses crypto pour chaque interaction. Cela peut aller du partage d’alpha à la participation à des chats en direct, en passant par la rédaction de critiques de jeux et le partage des derniers conseils.

De plus, les utilisateurs peuvent staker le token natif MCADE pour participer à des tournois en ligne et à des tirages au sort lucratifs grâce à l’initiative Compete2Earn. À partir du premier trimestre de 2024, le programme Work2Earn permettra également aux membres de la communauté de postuler pour des emplois temporaires, des tests bêta rémunérés et de passionnantes opportunités de carrière à plein temps dans le domaine du Web3 publiées sur le site d’offre d’emplois externe des emplois du hub.

Metacade : L’innovation dans le domaine du GameFi

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes que Metacade apporte au domaine des jeux metaverse est le système Metagrants, une partie essentielle de ses plans pour aider à donner une direction à la révolution du GameFi, au-delà des limites de sa plateforme.

À partir du troisième trimestre de 2023, les développeurs pourront demander un financement pour la création et le développement de titres P2E exclusifs destinés à être mis sur Metacade. Chaque demande est mise en commun et présentée à la communauté MCADE, qui vote pour ses préférés. Les idées les plus populaires se voient accorder un financement pour aider à transformer les idées en réalité, les premiers nouveaux titres devant sortir au premier trimestre de 2024.

Les Metagrants permettront une véritable autonomie à la communauté Metacade, en l’aidant à contrôler le destin et la direction de la plateforme. Les membres obtiendront un droit de vote complet sur les jeux qui seront créés, ce qui signifie qu’ils resteront impliqués dans la plateforme tout au long du processus et seront les premiers à jouer aux nouveaux jeux qu’ils ont hâte de découvrir. Le système est garanti pour attirer l’attention, et une nouvelle génération de fans de GameFi, sur la sélection croissante de titres P2E.

Le programme Metagrants est financé par l’économie autonome de la plateforme, qui tire ses revenus de plusieurs sources différentes, tant internes qu’externes. Les utilisateurs de la communauté peuvent contribuer via les frais d’inscription aux tournois Compete2Earn, en stakant des coins MCADE pour soutenir l’infrastructure, et en accédant aux titres payants. Parallèlement, des fonds externes sont générés par les publicités sur la plateforme, la sortie de jeux non créés par Metacade et l’hébergement d’offres d’emploi de sociétés Web3 externes.

MCADE est-il un investissement sûr ?

Les développeurs de Metacade ont retenu d’importantes leçons de la chute de FTX et d’autres crypto-monnaies connues, et ont pris des mesures extraordinaires pour isoler la plateforme des activités instables.

Metacade a pris en compte les problèmes qui affectent SOL à la suite des problèmes de FTX et les craintes d’une guerre des classes en crypto-monnaie. Solana, qui avait des liens étroits avec FTX, a perdu plus de 50 % de sa valeur boursière en novembre car les investisseurs craignaient que Sam Bankman-Fried ait également vidé leurs portefeuilles.

Afin de protéger les investisseurs des mauvais acteurs, l’équipe de Metacade a été entièrement vérifiée par le rigoureux audit CertiK, qui a garanti de manière importante la qualité et la sécurité du code, de l’équipe et des systèmes de la plateforme.

Metacade a placé sa communauté au cœur de toutes ses activités. Les investisseurs peuvent se sentir en sécurité non seulement parce que les fonds de Metacade sont détenus dans un portefeuille à signatures multiples, ce qui signifie que deux signatures privées ou plus sont nécessaires pour envoyer des transactions, mais aussi parce que Metacade n’a pas accès aux portefeuilles des utilisateurs. Ces mesures de sécurité supplémentaires font de Metacade un investissement sûr.

MCADE : Un partage de richesse

Toutes ces mesures visent à protéger l’investissement de tous les utilisateurs, et pas seulement de ceux ayant des fonds importants. Le plan de Metacade permet de s’assurer qu’au fur et à mesure que la valeur de Metacade augmente, la valeur de la participation de chaque investisseur dans MCADE augmente également. De plus, contrairement à des coins plus chères comme SOL, qui se vend actuellement à 23,36 $, le prix de MCADE est beaucoup plus accessible.

Loin de faire partie d’une quelconque guerre de classe crypto, la valeur actuelle de MCADE est de 0.014 $ est accessible aux investisseurs de tout niveau, leur permettant de partager la richesse. La presale, qui a recueilli un montant phénoménal de 5 millions de dollars au cours de ses 10 premières semaines, a maintenant recueilli 6.4 millions de dollars, poursuivant son énorme succès.

La valeur de MCADE atteignant 0,02 $ avant d’être lancée en bourse, les prévisions indiquent que la demande sera élevée lors de la cotation. La presale est donc une opportunité à ne pas manquer et il est conseillé aux investisseurs de s’y prendre tôt pour obtenir les meilleurs rendements.