Alors que Monero lutte pour conserver sa valeur, Metacade est prêt à exploser au début de l’année 2023

Maintenant que le marché baissier est bien présent, c’est l’occasion idéale pour les investisseurs experts d’examiner le marché et d’identifier les projets qui ont tout ce qu’il faut pour subsister. Les investisseurs sont donc en mesure de repérer les projets, anciens et nouveaux, qui offrent un grand potentiel pour la prochaine phase haussière et la possibilité de produire d’immenses rendements.

Monero est un projet qui a divisé les analystes. Il est confronté à un cadre réglementaire de plus en plus dur et a connu une forte baisse de prix en 2022. Ces deux facteurs ont un grand impact sur la prévision du prix de Monero.

Beaucoup se demandent si Monero peut trouver une place à long terme et déplacent leurs investissements vers de nouveaux projets innovants comme Metacade.

Metacade suscite un grand intérêt de la part des fonds d’investissement, car le projet semble être sur le point de révolutionner l’industrie du gaming et de placer les joueurs dans une position centrale.

Metacade contribue-t-il au déclin de Monero ?

Monero a conservé un public fidèle en raison de l’importance qu’il accorde à un élément des crypto-monnaies qui, selon beaucoup, est au cœur de la technologie : la confidentialité. Avec les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) à l’horizon, il n’est pas surprenant que les fans de Monero soient plus catégoriques que jamais sur le rôle important de leur projet, malgré une mauvaise prévision du prix de Monero.

Cependant, la confidentialité que Monero offre est susceptible d’être confrontée à des problèmes importants alors que la réglementation se profile pour les crypto-monnaies en 2023. Si les nouvelles réglementations suppriment la confidentialité associée aux transactions Monero, son USP disparaît ; il n’est donc pas surprenant que de nombreux détenteurs cherchent ailleurs un projet ayant une plus grande chance de succès durable. Metacade est un projet qui suscite beaucoup d’intérêt dans l’ensemble du secteur, il n’est donc pas surprenant de voir de nombreux détenteurs de XMR changer de camp.

Qu’est-ce que Monero (XMR) ?

Monero est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité qui vise à concrétiser l’une des premières visions de l’argent numérique, à savoir des paiements intraçables et anonymes.

Le projet open-source utilise une équipe technique qualifiée pour faire progresser la technologie en permanence et a également développé une structure de minage qui garantit que même les petits mineurs peuvent bénéficier de la sécurisation du réseau.

Prévision générale du prix du Monero : XMR peut-il survivre à la réglementation ?

Bien que XMR ne soit pas en mesure de s’en sortir face à l’arrivée d’une plus grande réglementation, cela ne signifie pas que le projet est condamné. Même s’il devient de plus en plus difficile d’acheter Monero par les moyens habituels d’achat de crypto-monnaies, le Monero aura probablement toujours un marché noir important pour ceux qui souhaitent rester anonymes.

Si l’on prend en compte ce facteur, ainsi que les prix plus généraux des crypto-monnaies, pour la prévision du prix du Monero, XMR est susceptible de connaître une chute en 2023, à environ 90 $, car les utilisateurs n’ont pas le droit de l’échanger et de l’acheter par le biais d’échanges autorisés. S’il peut se tailler un avenir au-delà, nous pourrions voir le prix revenir aux niveaux actuels d’environ 160 $ en 2025.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un nouveau projet inventif qui suscite beaucoup d’intérêt dans le secteur. L’équipe de Metacade a en effet publié un nouveau whitepaper très acclamé, qui détaille les plans visant à redéfinir l’industrie du gaming en permettant aux joueurs de gagner de l’argent en jouant.

Le projet s’articule autour du développement de la plus grande arcade de jeu au monde, permettant aux joueurs de monétiser leur expérience de jeu grâce à un système de récompenses complet.

Comment fonctionne MCADE ?

Les joueurs peuvent gagner des récompenses distribuées sous forme de tokens MCADE, qui servent de monnaie à la plateforme et fournissent une utilité à l’écosystème Metacade. Il permet à la fois les achats et les frais d’accès (comme l’inscription à un tournoi) et dispose également d’options de staking qui offrent aux détenteurs de MCADE la possibilité de faire travailler leurs tokens et de gagner un revenu passif en retour.

Metagrants est un autre programme innovant qui est dans la stratégie de Metacade et contribue aux plans de développement de l’écosystème en permettant à des équipes de développement de jeux compétentes de présenter leurs concepts de jeux à la communauté pour obtenir des avis. Les détenteurs de MCADE peuvent ensuite voter pour distribuer les fonds aux projets qui les méritent.

Le succès de la presale de Metacade illustre le fort potentiel du projet, avec un incroyable montant de $6,7m déjà collecté depuis son lancement.

Prévision générale du prix de Metacade : Que peut atteindre MCADE ?

Metacade devrait générer des rendements élevés, et comme le projet commencera à accueillir des utilisateurs en 2023, le prix de MCADE pourrait augmenter très bientôt en prévision de cette évolution. Il semble raisonnable que MCADE atteigne 1 $ cette année, étant donné l’intérêt des investisseurs.

D’ici 2025, la plateforme aura probablement réalisé une grande partie de son potentiel, ce qui signifie qu’un MCADE à 8 $ ne sera peut-être pas irréaliste d’ici la fin de l’année.

Les investisseurs doivent-ils choisir Monero ou Metacade pour obtenir les meilleurs rendements ?

XMR fera probablement partie du monde des crypto-monnaies pour les années à venir, mais cela n’en fait pas un bon choix d’investissement à l’heure actuelle, compte tenu de la prévision du prix du Monero et des prix compétitifs des crypto-monnaies. En revanche, Metacade montre les signes d’être une opportunité d’investissement unique en son genre, en particulier pour ceux qui sont en mesure de l’obtenir à des prix très bas disponibles pendant la presale.