Altsignals promet peu de risques et des rendements élevés pour sa nouvelle presale de tokens ASI. Trop beau pour être vrai ?

Une presale, considérée par beaucoup comme peu risquée et potentiellement très lucrative, a attiré l’attention des investisseurs en crypto-monnaies du monde entier. La presale de l’ASI d’AltSignals est en cours, et dans cet article, tu découvriras ce qu’est AltSignals, pourquoi les investisseurs s’enthousiasment pour le token ASI, et si sa promesse de faible risque et de forte récompense est trop belle pour être vraie.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est l’un des fournisseurs de signaux crypto les plus anciens et les plus respectés du marché. Lancée en 2017, la plateforme offre des signaux de qualité pour les marchés cryptos, forex et boursiers, générés par son algorithme AltAlgo™ et son équipe dédiée de professionnels du trading.

Depuis sa création, AltSignals a émis plus de 1 500 signaux et attiré 50 000+ membres sur son Telegram, ce qui a conduit à une note de 4,9/5 étoiles sur Trustpilot et près de 500 avis positifs. Sa philosophie est simple : produire des signaux premium à faible risque en utilisant une stratégie propriétaire combinée à une analyse fondamentale manuelle.

Les résultats d’AltSignals sont tout simplement remarquables. La précision des 1 500 signaux envoyés est de 64 %, ce qui démontre la cohérence de la stratégie d’AltSignals.

AltSignals fonctionne avec un abonnement, où les utilisateurs peuvent essayer une adhésion mensuelle à faible risque ou même acheter l’accès à l’indicateur AltAlgo pour leur propre usage. Cependant, AltSignals a des projets bien plus importants : la presale du token ASI et l’algorithme ActualizeAI.

Présentation du token ASI

Le token ASI est au cœur de la révolution d’ AltSignals dans l’industrie du trading. Il offrira à ses détenteurs un accès exclusif à l’algorithme ActualizeAI, qui réorganisera l’ensemble du système AltAlgo™ pour y intégrer une technologie d’IA de pointe.

Par exemple, AltSignals prévoit d’utiliser l’apprentissage automatique pour aider l’algorithme à apprendre à connaître les marchés et à analyser les données historiques. Pendant ce temps, il utilisera l’analyse des marchés pour prendre des décisions éclairées sur les actifs qui sont sur le point d’exploser.

La détention de tokens ASI permettra aux traders de bénéficier d’une série d’avantages, notamment l’accès au club des membres de l’IA. Dans ce club, les membres peuvent gagner des tokens ASI en testant et en donnant leur avis sur les dernières mises à jour de l’algorithme d’ActualizeAI. Les membres peuvent accumuler ces tokens pour accéder à des fonctionnalités plus avancées de l’écosystème AI d’AltSignals, gagner du grade dans leur adhésion, les conserver ou même échanger des tokens contre des fiat.

Les détenteurs de tokens ASI peuvent également participer à des tournois de trading réguliers pour mettre leurs compétences à l’épreuve, avec des prix intéressants et la reconnaissance de la communauté à gagner.

Enfin, AltSignals s’engage à encourager sa communauté déjà solide. C’est pourquoi elle permettra aux détenteurs de tokens ASI de proposer et de voter sur les changements apportés à la plateforme et à ses produits, dans le but d’être gouvernée uniquement par la communauté.

La promesse d’un risque faible et d’une rémunération élevée est-elle trop belle pour être vraie ?

Comme pour tout investissement promettant un risque faible et des gains élevés, il faut toujours être sceptique. Dans le cas d’AltSignals, il suffit d’examiner les antécédents de la plateforme pour s’affranchir d’une partie de l’incertitude. Contrairement à la plupart des presales de crypto-monnaies, AltSignals a déjà prouvé le succès de son modèle d’entreprise, ce qui se traduit par un risque potentiellement plus faible.

De plus, AltSignals a démontré qu’il pouvait générer des gains élevés grâce à ses signaux existants. Le nouvel algorithme ActualizeAI devrait non seulement augmenter ces récompenses, mais aussi conduire les investisseurs à acheter des tokens ASI pour mettre la main sur les signaux de l’algorithme. En ce sens, le token ASI semble susceptible d’offrir des récompenses élevées aux investisseurs, en particulier à ceux qui s’impliquent très tôt.

Conclusions

Alors que la presale vient de commencer, le token ASI d’AltSignals semble être une opportunité idéale, peu risquée et très rentable, du moins par rapport à d’autres presales de crypto-monnaies. Si tu es du même avis, tu peux envisager de participer à la première phase de la presale avant que les tokens ne soient épuisés et que le prix n’augmente.

À l’heure actuelle, ASI se vend pour $0.012 par token, ce que de nombreux analystes considèrent comme exceptionnellement sous-évalué, compte tenu du potentiel d’AltSignals à révolutionner l’industrie des signaux de trading. Attention : ne rates pas cette occasion.