Aperçus des crypto-monnaies pour 2030 : pourquoi tu devrais investir dans Cardano (ADA), Solana (SOL), et Metacade (MCADE)

Le marché des crypto-monnaies évolue constamment, c’est donc difficile de savoir quelles sont les cryptos dans lesquelles investir à long terme. Dans cet article, tu découvriras trois tokens crypto très prometteurs potentiellement avec une croissance future. Il s’agit de Cardano (ADA), de Solana (SOL) et d’un nouveau venu s’appelant Metacade (MCADE).

Pourquoi investir dans Cardano (ADA) ?

Cardano est l’un des principaux systèmes de niveau 1, actuellement classée au neuvième rang dans la liste des meilleures crypto-monnaies d’un point de vue valeurs. Bien qu’il ait pratiquement les mêmes fonctions qu’Ethereum, Cardano se distingue à plusieurs égards, ce qui en fait un investissement intéressant.

La première est son approche académique. Chaque mise à niveau est soumise à des tests académiques rigoureux avant d’être lancée. Par exemple, son protocole de consensus, Ouroboros est mathématiquement sûr et, par conséquent, bien protégé contre les hacks.

Deuxièmement, Cardano améliorera grandement son réseau en 2023. Il lancera le stablecoin Djed, accélérant ainsi la position croissante de Cardano dans l’espace DeFi. Les développeurs de Cardano devraient également lancer Hydra et Midnight prochainement. Hydra est une solution de mise à niveau qui pourrait un jour permettre au réseau d’atteindre 1 million de transactions par seconde (TPS). Midnight est un protocole conçu concernant les règles de confidentialité.

Aperçu de 2030 pour la crypto Cardano (ADA)

Ces mises à jour futures ont sans aucun doute renforcé les aperçus de la crypto ADA pour 2030. Des facteurs fondamentaux, comme son approche importante de l’innovation, son équipe de développement et ses alliances stratégiques, ne font que renforcer le potentiel à long terme de Cardano. En 2030, ADA vaudra probablement entre 6,50 $ et 11 $, selon la façon dont le marché futur se passera. C’est bien plus que le prix actuel d’ADA de 0,27 $.

Pourquoi investir dans Solana (SOL) ?

Solana est une solution de niveau 1, comme Cardano, qui veut rivaliser avec la domination d’Ethereum. Il s’agit actuellement de la 17e crypto-monnaie la plus valorisée au monde, elle est maintenant hors du top 10 après l’effondrement de FTX.

Malgré sa chute, les fondamentaux de Solana n’ont pas changé. En fait, ses aspects fondamentaux et ses développements futurs pourraient pousser les prix beaucoup plus hauts. Par exemple, Solana est l’une des blockchains les plus rapides et les moins chères du monde, capable de gérer jusqu’à 65 000 TPS à faible coût.

Cela a été démontré que Firedancer, un nouveau client de validation développé par Jump Crypto pour améliorer l’efficacité du réseau Solana, et est capable de gérer 600 000 TPS dans un environnement test. Ce chiffre est bien plus élevé que le TPS de 100 000 prévu par Ethereum une fois que le sharding sera lancé plus tard cette année.

Il y aussi le smartphone Solana Saga, attendu prochainement, il pourrait susciter un nouvel engouement pour Solana. Le smartphone Saga « établit un nouveau standard pour l’expérience Web3 sur mobile » et les développeurs disposeront de tous les outils nécessaires pour développer des applications mobiles spéciales Web3, selon un article de Solana Mobile.

Apercçu de 2030 pour la crypto Cardano (ADA)

Bien que Solana ne soit pas aussi populaire que Cardano, le réseau semble avoir un bel avenir. D’ici 2030, SOL vaudra sûrement 450 dollars minimum, les estimations optimistes le situe entre 600 et 750 dollars. Si SOL atteint 450 $, les investisseurs qui ont acheté le token au prix actuel de 13 $ auront gagné plus de 3 300 % !

Pourquoi investir dans Metacade (MCADE) ?

Metacade est un hub communautaire de play to earn(P2E) visant à devenir le point central de la révolution GameFi. Il s’agit d’une plateforme de jeu où les utilisateurs peuvent rencontrer des joueurs avec les mêmes idées, découvrir comment profiter des derniers jeux P2E, et même participer au développement des jeux auxquels ils joueront.

Les fonctionnalités communautaires, telles que les forums, les chats en direct, les critiques, les concours et les tournois, ont le potentiel d’attirer des milliers de joueurs qui cherchent un endroit où se sentir chez eux dans l’espace naissant de GameFi. Il existe même des récompenses MCADE pour les joueurs qui publient des critiques, des conseils et d’autres contenus dont la communauté peut s’inspirer.

Au cours de l’année, Metacade prévoit de distribuer son premier Metagrant. Les Metagrants sont un moyen pour la communauté Metacade de donner les fonds aux développeurs qui créent les jeux P2E les plus intéressants. Pour les recevoir, les développeurs doivent simplement soumettre leurs idées à l’un des concours Metagrant et obtenir le plus de votes pour leur projet. Le titre gagnant est ajouté à l’arcade virtuelle de Metacade, avec des dizaines d’autres jeux classiques soutenus par la communauté.

Avec ces projets d’organisation autonome décentralisée (DAO), un site d’offres d’emploi et plusieurs récompenses importantes, on peut dire que Metacade donne la priorité aux joueurs. Étant donné que le GameFi devrait exploser à un rythme 10 fois supérieur à celui des jeux traditionnels d’ici 2025 ( Crypto.com ), Metacade pourrait être la plus performante des trois crypto-monnaies mentionnées ici d’ici 2030.

Aperçu de 2030 pour la crypto Metacade (MCADE)

Avec tout ça, Metacade pourrait rapidement devenir l’espace communautaire de choix du Web3 pour les jeux P2E. Ses aperçus crypto à long terme semblent bonnes, puisque MCADE devrait atteindre au moins 2 dollars d’ici 2030, soit un rendement de 9 900 % par rapport à son prix final de presale de 0,02 dollar. Si les utilisateurs affluent sur la plateforme comme prévu, MCADE pourrait valoir jusqu’à 25 dollars d’ici la fin de la décennie, ce qui signifie que les investisseurs qui ont participé à la presale pourraient gagner 24 900 % !

Dans quel token dois-tu investir ?

Ces trois crypto-monnaies ont incontestablement le potentiel de voir leurs valeurs monter dans les années à venir. Mais, après l’étude de chacune d’entre elles, Metacade se positionne en tête lorsqu’il s’agit des rendements à long terme.

Avec le token MCADE encore en presale et une stratégie communautaire, Metacade devrait connaître un succès important auprès des investisseurs. En fait, plus de 2.6 millions $ de MCADE ont été vendus jusqu’à présent, et ce chiffre devrait continuer à augmenter. Si tu es à la recherche d’un token avec l’une des aperçus crypto les plus solides du marché, tu peux consulter la presale de MCADE immédiatement !

