Oh, Sam.

Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté lundi par la police des Bahamas, après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles contre lui. Les Bahamas ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les États-Unis demandent également leur extradition de manière imminente.

« A la suite de la notification reçue et des éléments fournis avec celle-ci, il a été jugé approprié que le procureur général demande l’arrestation de SBF et le maintienne en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre pays », a déclaré le communiqué, attribué au procureur général Ryan Pinder.

Les accusations portées contre Bankman-Fried comprendraient la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent. Les accusations pourraient entraîner des décennies de prison pour Bankman-Fried. Oups.

C’est une sélection géniale d’accusations, révélant que Bankman-Fried a vraiment tout fait.

Il était censé témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre à 10 h 00 HNE aujourd’hui après avoir entendu parler du crash de FTX. Ce n’est plus le cas, à la place, Bankman-Fried comparaîtra devant le tribunal de première instance de Nassau, aux Bahamas.

Une fois que Bankman-Fried sera de retour sur le sol américain, un procès n’aura pas lieu de si tôt. Il s’agit d’un crime d’une ampleur historique dans une myriade de juridictions, et l’affaire prendra beaucoup de temps.

La SEC a également porté des accusations distinctes selon lesquelles Bankman-Freid aurait fraudé les investisseurs.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. « La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un appel clair aux plateformes de cryptographie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois. »

L’éléphant dans la pièce est ce qui arrive à la PDG d’Alameda, Caroline Ellison. Alameda est la société commerciale également fondée par Bankman-Fried, et où les fonds des clients de FTX ont été envoyés afin de consolider les pertes commerciales importantes.

On pense qu’Ellison se trouvait à Hong Kong au moment de l’arrestation, mais elle a peut-être été aperçue dans un café de Manhattan, ce qui signifie qu’elle se trouve déjà sur le sol américain.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022