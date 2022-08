Cette année a été brutale jusqu’à présent sur les marchés des crypto-monnaies. Parmi les développements baissiers, il y a un tas d’entités centralisées qui ont déposé le bilan, dont la plus en vue était Celsius.

Dans ce contexte, le mantra « sans clés, pas de pièces » sonne plus vrai que jamais. Alors que la contagion se propage dans l’industrie, il n’y a qu’une seule façon d’être absolument sûr que votre Bitcoin (et d’autres crypto-monnaies) est en sécurité. Et c’est le stockage à froid – quelque chose que j’ai averti le jour où la cheville UST a commencé à glisser.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022