Bitcoin est-il à un événement d’un monde de douleur ?

Bitcoin traîne autour du niveau de 20 000 $ – ou près de celui-ci – depuis un bon moment maintenant.

C’est drôle comment les choses fonctionnent. Faites du commerce de manière latérale pendant quelques semaines et tous les traders s’impatientent.

Mais les gens : faites attention à ce que vous souhaitez. Il y a des raisons de croire que le flirt actuel de Bitcoin avec 20 000 $ pourrait être considéré comme le « bon vieux temps » très bientôt.

Que peut-on dire des cycles précédents ?

En regardant les cycles précédents, nous pouvons remarquer que Bitcoin remonte rarement au-delà du pic du marché haussier précédent. Dans ce cas, le précédent marché haussier a culminé près de Noël, en 2017, lorsque Bitcoin a explosé à la hausse pour s’échanger à 19 345 $.

Il faut donc prendre en compte que nous avons maintenant plongé en dessous de ce niveau – quoique d’une petite quantité seulement. En regardant le graphique, vous pouvez voir que cela représente une valeur aberrante historiquement.

Je ne prête pas beaucoup d’attention au support et à la résistance – je crois que dans l’environnement actuel, le climat macro inquiétant est tout ce qui compte. Bitcoin, aux côtés du marché boursier, ne fait que se déplacer sur les lectures de l’inflation et les paroles de Jerome Powell.

Cependant, il serait mal avisé de négliger complètement les caprices psychologiques. Ils jouent un rôle dans tous les mouvements du marché, et souvent en crypto, ils peuvent être plus prononcés que la plupart.

C’est pourquoi je crains que Bitcoin ne soit à une mauvaise nouvelle d’une journée catastrophique, et une bougie rouge vif. La plus grande crypto-monnaie du monde est en mouvement de crabe à ces niveaux depuis près de quatre mois maintenant. Plus il le fait longtemps, plus ce niveau devient important.

De plus, le fait que cela se produise autour du nombre psychologiquement important de 20 000 $ ajoute un peu de symbolisme et d’émotion. Enfin, compte tenu du fait que le pic du taureau précédent a été effacé, cela fait vraiment intervenir tous les facteurs.

La macro appelle toujours des coups durs

Bien sûr, la macro est toujours largement en tête. Et avec l’état du monde si précaire en ce moment – la hausse des taux d’intérêt, la flambée du coût de la vie, une guerre en Europe, une crise énergétique – les mauvaises nouvelles sont partout où vous regardez. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’une mauvaise nouvelle arrive bientôt.

Si cet événement se matérialise, c’est alors que je crains pour Bitcoin. Je ne serais pas surpris de voir la pièce orange chuter à un niveau que beaucoup ne pensaient pas possible – du moins, pas lorsque les discussions sur les « supercycles » étaient à la mode pendant la flambée pandémique.

Il est important de noter que l’économie est actuellement une bête différente de tout ce que Bitcoin a connu. Les gens oublient que Bitcoin n’a été lancé qu’en 2009. Cela signifie qu’il n’a jamais existé auparavant dans un environnement de taux d’intérêt élevés, ni dans un monde où le marché boursier n’affichait pas des gains scandaleux (le S&P 500 a augmenté d’un facteur 6 de son point le plus bas dans le GFC à son niveau record il y a moins d’un an).

Donc, dans ce contexte, à quoi bon prêcher aveuglément que Bitcoin a prélevé des montants similaires auparavant, pour rugir en retour ?

Aujourd’hui, nous sommes carrément au milieu d’un marché baissier plus large, pour la première fois dans l’histoire de la crypto-monnaie. Le S&P 500 est en baisse de près de 25 % cette année. Les obligations sont dans les dépotoirs. Même le roi des valeurs refuges, l’or, a pris du retard.

Bitcoin est également un actif complètement différent des cycles précédents. Il y a une forte liquidité sur les marchés et une adoption institutionnelle. En bref, il s’agit d’un actif financier courant. Il a même cours légal dans quelques pays. Personne dans les milieux financiers n’a entendu parler de Bitcoin à ce stade.

Donc, encore une fois, que peuvent nous dire les cycles précédents ?

Quand est-ce que la bougie rouge va arriver ?

Laissez-moi être clair. Je n’ai aucune idée de quand cela arrivera, donc ce n’est pas très bon. Si je le faisais, je ne taperais pas sur un ordinateur portable, je serais allongé sur une plage quelque part en train de siroter une noix de coco que j’ai cueillie à mains nues.

J’articule juste une intuition que j’aurais très peur de Bitcoin à ce stade. Il a fait du surplace à cette marque pendant un bon moment – et cette marque est importante, à la fois en termes de chiffre rond de 20 000 $ et de comparaison avec les cycles précédents.

La volatilité n’est jamais loin de Bitcoin. Donc, pour les traders qui se lamentent sur les actions latérales, vous pourriez bientôt regarder ces jours-ci avec envie. Cela ne me surprendrait pas du tout de voir un événement d’actualité négatif et une mèche violente au sud de 15 000 $.

Là encore, je ne suis qu’un garçon sur Internet, qu’est-ce que j’en sais ?