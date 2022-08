Blockchain – la technologie mystérieuse et séduisante sur laquelle Bitcoin, et tant d’autres crypto-monnaies, sont construits. Alors que notre industrie continue de croître, il y a de plus en plus d’applications à cette nouvelle forme de technologie, inventée par Satoshi Nakamoto lorsqu’il a écrit le livre blanc Bitcoin en 2008.

Aujourd’hui, j’interviewe le PDG de Brightvine, Joe Vellanikaran, sur une autre de ces applications. Brightvine est une plate-forme obligataire alimentée par la blockchain qui relie les émetteurs d’actifs réels de haute qualité aux investisseurs numériques.

En mars, j’ai interviewé Joe sur l’annonce d’un partenariat avec Angel Oak Capital Advisors, la branche technologique d’Angel Oak Companies, qui travaille dans des solutions hypothécaires innovantes. L’objectif du partenariat était de tirer parti de la plate-forme de Brightvine pour explorer de nouvelles avenues d’investissement pour les investisseurs.

Aujourd’hui, ils ont annoncé le premier résultat de la collaboration de ce partenariat, la toute première émission de dette subordonnée bancaire qui tire parti de la technologie blockchain, appelée BFNS 2022-1 – une titrisation de 147,55 millions de dollars de dette subordonnée.

Naturellement, j’avais quelques questions.

CoinJournal (CJ) : Pouvez-vous s’il vous plaît résumer en quoi exactement cette levée de fonds et ce projet menés sur la blockchain sont un avantage, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas votre approche ?

Joe Vellanikaran (JV) : Dans une titrisation typique, le processus de coordination des documents et des données à jour entre plusieurs participants est un processus manuel et à forte intensité de main-d’œuvre. Le portail Brightvine permet une validation instantanée de chaque document par rapport aux enregistrements immuables de la blockchain, garantissant que les documents utilisés par toutes les parties sont toujours exacts et à jour. Le grand livre distribué garantit que chaque fois qu’un point de données est mis à jour, ces modifications sont renseignées en temps réel pour toutes les parties prenantes.

CJ : Nous vous avons interviewé sur le partenariat entre Brightvine et Angel Oak lorsqu’il a été annoncé au deuxième trimestre de cette année. C’est la première collaboration – l’avez-vous retardée en raison de la contagion sur les marchés ?

JV : Notre partenariat avec Angel Oak est dans les temps – nous travaillons activement avec eux depuis notre dernière annonce pour préparer le portail Brightvine afin de prendre en charge une variété de leurs classes d’actifs qui peuvent tirer pleinement parti des fonctionnalités clés du portail, y compris un plus processus de sécurisation efficace, distribution de données en temps réel entre les parties et documents validés par la blockchain.

CJ : Dans quelle mesure les derniers mois chaotiques et le virage baissier ont-ils affecté ce partenariat en général ?

JV : De nombreuses grandes institutions sont devenues les championnes de la technologie blockchain ces derniers mois malgré tout ralentissement des marchés de la cryptographie. En fait, l’utilisation des meilleures technologies pour créer l’infrastructure financière la plus sûre, la plus efficace et la plus précise est plus que jamais logique. Nous considérons notre partenariat avec Angel Oak et les résultats de BFNS 2022-1 comme la première de nombreuses annonces passionnantes dans une collaboration à long terme.

CJ : Le marché immobilier a récemment montré des signes de ralentissement, qu’en pensez-vous ?

JV : Nous avons entendu des appels d’agences gouvernementales et d’autres organisations demandant au secteur privé d’intervenir et d’aider les marchés du logement et c’est ce que nous cherchons à faire. L’objectif de Brightvine est d’augmenter la liquidité des prêts hypothécaires, des titres à revenu fixe et de l’immobilier en construisant une nouvelle infrastructure technologique qui peut connecter ces marchés à de nouvelles formes d’investisseurs numériques – que les taux montent ou baissent, les gens auront toujours besoin de prêts hypothécaires, et notre rôle est de aider à accroître l’efficacité de l’arrière-plan de cette infrastructure financière.

CJ : Pensez-vous qu’autant de projets de cryptographie suivront ce cycle qu’au cours de l’hiver précédent ?

JV : Ce que nous constatons actuellement sur le marché de la crypto-monnaie est une légère contraction et correction à mesure que les projets réussissent (et échouent) tandis que les entreprises traditionnelles et de pointe tentent de se préparer à un avenir avec le Web3. Alors que nous sortons de cet hiver crypto, la prochaine grande vague d’entreprises et de produits émergera également – et les gagnants seront ceux qui combleront le fossé entre TradFi et DeFi et créeront quelque chose de nouveau qui permettra à la transformation numérique de nous faire entrer dans un avenir véritablement décentralisé. .

CJ : Comment les hausses de taux de la Fed, qui affectent évidemment les prêts hypothécaires, ont-elles un impact sur cette collaboration et ce modèle commercial à l’avenir ?

JV : Avec l’augmentation des taux de la Fed, il est plus difficile pour les gens de se payer des prêts, mais la demande de logements et le besoin d’hypothèques ne vont nulle part. Nous pensons que l’efficacité et la nouvelle demande que Brightvine peut générer sur ces marchés peuvent aider à réduire ces taux au fil du temps.