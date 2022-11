Un Britannique sur trois possède désormais une crypto-monnaie.

Nous avons récemment publié un article décrivant comment l’intérêt britannique pour la crypto-monnaie a chuté de 82 % cette année.

Nous avons également mentionné, cependant, qu’il y avait un élément positif sortant de toutes les données :

« (Les données montrent) que la propriété de la crypto-monnaie et la sensibilisation générale restent à la hausse, ce qui témoigne du fait que, malgré l’effroyable évolution des prix et la récente baisse d’intérêt, la crypto-monnaie continue de se généraliser davantage ».

L’article de cette semaine se penche un peu plus sur cette croissance à long terme – en s’appuyant sur les données d’une étude de VoucherCodes.co.uk. Heureusement, c’est un peu plus positif que le précédent.

Plus d’un tiers des Britanniques possèdent une crypto-monnaie

34 % des Britanniques possèdent désormais une crypto-monnaie, une statistique qui me surprend vraiment.

Cela, peut-être plus que tout autre, montre à quel point la crypto-monnaie s’est ancrée sur les marchés financiers.

L’effet de la pandémie a sans aucun doute contribué à cela, lorsque des millions de personnes ont été confinées à la maison avec leurs passe-temps, leurs activités sociales et leurs déplacements annulés. Avec cela est venu une abondance de temps libre, et avec l’imprimante à billets allumée et les prix des actifs en flèche, le public a afflué vers la crypto-monnaie.

Une autre grande poussée est la facilité avec laquelle les gens peuvent désormais investir. Coinbase est maintenant un échange de crypto-monnaies coté en bourse, ce qui aurait été incroyable à prédire il n’y a pas si longtemps.

Mais il existe également une myriade d’autres façons pour les Britanniques d’obtenir leur crypto-monnaie. Des applications comme Revolut, eToro et bien d’autres ont rendu l’achat de Bitcoin d’un simple geste du doigt plus facile que jamais.

Répartition par sexe

L’une des choses malheureuses à propos de la crypto-monnaie est la domination pure et simple des hommes dans l’espace.

Cette étude indique que 41 % des hommes britanniques possèdent une crypto-monnaie, contre 27 % des femmes. Honnêtement, c’est beaucoup plus élevé que ce à quoi je m’attendais, et le chiffre de 27 % est bien au nord de certaines autres études.

J’ai analysé d’une étude plus tôt cette année sur la répartition par sexe dans différents pays. Cela a révélé que 35 % des investisseurs en crypto-monnaies dans le monde sont des femmes, ce qui est globalement supérieur aux 26 % observés dans l’univers de l’investissement mondial.

Cette étude montrait que 35 % des investisseurs britanniques étaient des femmes – à l’exception de la France qui a ouvert la voie aux pays développés avec 45 % de femmes.

Fait intéressant, il a également constaté que les pays en développement sont beaucoup plus équilibrés entre les sexes, Israël, l’Indonésie et le Nigeria contenant même plus d’investisseurs féminins que d’hommes. Cela est peut-être dû au fait qu’il y a moins d’options pour les femmes pour rechercher l’indépendance financière dans le monde en développement.

Le marché de la crypto-monnaie a encore de la marge pour se développer

Alors qu’une proportion considérable de la nation dépense pour acheter des crypto-monnaies, la majorité (66 %) n’a pas encore investi.

En allant encore plus loin, 48 % ne savent presque rien sur la crypto-monnaie. Cela semble être une statistique décevante, mais pour moi, cela montre à quel point le marché potentiel est grand.

La crypto-monnaie est indéniablement entrée dans le courant dominant au cours des dernières années, mais avec la moitié de la population qui n’en sait toujours rien, il y a beaucoup plus de parts de marché à conquérir.

Conclusion

Dans l’ensemble, cela a évidemment été une année désastreuse pour la crypto-monnaie.

Mais des statistiques comme celle indiquant que 34 % des Britanniques possédent des crypto-monnaies montrent à quel point cela évolue. Alors que l’écart entre les sexes doit encore être comblé et que près de la moitié de la population ne sait rien de ce qu’est la cryptographie – et que les prix sont à la baisse – il y a encore des lectures positives ici par rapport à il y a quelques années.

