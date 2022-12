Cardano contre Solana ? Les investisseurs préfèrent Metacade (MCADE)

Cardano et Solana sont deux noms énormes dans le monde actuel de la crypto. Nombreux sont ceux ayant affirmé qu’ils ont même le potentiel de “tuer” Ethereum car ils ont fait irruption sur la scène avec certaines capacités uniques tout en prenant en charge les applications décentralisées (dApps).

Toutefois, les choses ont changé ces derniers temps. De nombreux investisseurs croient maintenant que Metacade, un projet créé sur Ethereum, a un plus grand potentiel à long terme.

Assassinats ratés

Cardano et Solana étaient autrefois appelés les “tueurs d’ETH”. Malgré le battage médiatique, ils ont tous deux eu du mal à maîtriser le plus grand écosystème du Web3 du monde. Les deux chaînes pouvaient offrir un débit de transactions plus élevé et des frais bien moins chers, alors pourquoi ont-il échoué dans leur tentative de faire tomber Ethereum de son perchoir ?

Les 2 écosystèmes eux-mêmes abritent de nombreux différents projets. En plus, ils peuvent tous deux offrir des NFT ainsi que tous les genres de services de finance décentralisée ( DeFi ). Le problème est que peu de personnes semblent vouloir utiliser ces services par rapport aux projets basés sur Ethereum.

Qu’est-ce que Solana (SOL) ?

Solana (SOL) a été présenté comme une blockchain de prochaine génération aux performances élevées. Le réseau permet aux développeurs de créer des applications décentralisées évolutives, sécurisées et efficaces, en utilisant un mécanisme de consensus de preuve d’enjeu pour réduire les coûts en énergie et augmenter les vitesses de transactions.

Solana est alimenté par un algorithme unique qui peut traiter jusqu’à 50 000 transactions par seconde (TPS). Comme Ethereum et Cardano, Solana est une blockchain de couche 1 qui ne repose sur aucune plateforme ni aucun réseau tiers. Malgré la promesse d’un potentiel élevé, la chaîne a relativement peu de nœuds, donc en termes pratiques, elle est moins décentralisée que bon nombre de ses homologues de couche 1.

De plus, le réseau a régulièrement connu des pannes durant ses 2 premières années d’activité. Entre juin 2021 et juin 2022, la blockchain Solana s’est éteinte 7 fois. Comme la blockchain est supposée être disponible 24/7/365, cela a conduit les investisseurs à perdre foi en l’écosystème. À titre de comparaison, Bitcoin fonctionne de manière continue depuis 9 ans.

Qu’est-ce que Cardano (ADA) ?

Cardano (ADA) a une offre similaire à celle de Solana, mais a de bien meilleurs antécédents en termes de résilience du réseau. Comme Solana, Cardano vise à fournir une solution à certains des principaux inconvénients d’Ethereum, tout en assurant la compatibilité des contrats intelligents de la même manière. La différence clé entre Cardano et d’autres réseaux est qu’il était la première blockchain à être développée grâce à des recherches évaluées par des pairs.

Cardano utilise une architecture en couches unique qui se compose d’une couche de règlement (couche 1) et d’une couche de calcul (couche 2). La cryptomonnaie native de Cardano, ADA, alimente la couche de règlement, tandis que la couche de calcul permet les contrats intelligents et les applications décentralisées.

L’équipe d’ADA est actuellement en train de développer une nouvelle solution d’évolutivité pour le réseau, appelée Hydra . Quand cette mise à jour sera lancée, Cardano devrait être en mesure de traiter jusqu’à 1 million de transactions par seconde (TPS), ce qui est une amélioration monumentale par rapport à Ethereum, même après que “The Merge” ait augmenté le montant de ETH de 15 TPS à 100 000.

Grande promesse, faible demande

Alors que Solana et Cardano semblent destinés à “renverser” Ethereum en termes de capitalisation boursière, cette prédiction a jusqu’à maintenant été loin de la vérité. Chaque chaîne de couche 1 peut délivrer des dApps évolutives, mais le problème clé est que peu de personne les choisissent.

Pour Cardano, il n’y a actuellement que 70 000 adresses de portefeuilles actives, ce qui est moins qu’un dixième du total d’Ethereum. Les dApps créées sur Ethereum ont un avantage unique en ce qui concerne les taux d’utilisateurs, parce que plus de gens veulent utiliser l’écosystème. Metacade est un projet qui semble prêt à tirer parti des avantages intégrés d’Ethereum.

Metacade : un grand potentiel d’utilisateurs

Les investisseurs ont commencé à approfondir leurs recherches sur Metacade pour un certain nombre de raisons clés. Le projet est un tout nouvel écosystème de play-to-earn qui est intrinsèquement axé sur la communauté, et offre des avantages fabuleux aux membres.

Alors que GameFi semble sur le point de se développer pour un marché de 3 milliards de personnes et de conquérir l’industrie du jeu elle-même, les projets comme Metacade sont extrêmement bien positionnés pour attirer un grand nombre d’utilisateurs. Pour le démontrer, Splinterlands attire souvent plus d’un million d’utilisateurs actifs, ce qui est nettement supérieur aux 70 000 de Cardano.

Metacade vise à avoir un niveau de succès similaire, et ses fonctions uniques sont conçues pour en faire une réalité. Étant donné que Metacade est une arcade de jeux entière au lieu d’un seul titre, cela semble plus que possible.

Initiatives communautaires

Metacade offre aux joueurs de GameFi un endroit pour se détendre, passer du temps et gagner des récompenses cryptos de plusieurs manières différentes. Pour les joueurs, il peut souvent être difficile de trouver les dernières informations (et les plus précieuses) pour tirer le meilleur parti de leur expérience de jeu sur blockchain. Metacade résout ce problème en créant un centre pour la communauté du jeu afin de partager les connaissances, notamment en matière des derniers développements de jeux et des techniques de jeux.

En plus de cela, Metacade offrira des récompenses en jeton MCADE aux utilisateurs pour avoir partagé leurs connaissances avec la communauté. La plateforme encourage une relation forte entre les joueurs, et leur donne plus d’opportunités de gain.

Les joueurs sont propriétaires

Metacade prévoit de devenir une organisation autonome décentralisée (DAO), qui est une autre fonction qui semble prête à attirer un grand nombre d’utilisateurs sur la plateforme. Les détenteurs de MCADE peuvent voter sur la manière dont la plateforme fonctionnera à l’avenir, car la plateforme Metacade restitue plus de pouvoir aux joueurs avec pour objectif de développer l’industrie GameFi elle-même.

L’une des méthodes clés via laquelle Metacade vise à aider l’industrie GameFi à se développer est grâce au programme Metagrants. Les joueurs peuvent se réunir, voter et décider quels nouveaux titres de P2E devraient être créés à l’avenir. Après examen des propositions soumises par les équipes de développement talentueuses, la communauté de Metacade peut les financer directement pour permettre leur création.

SOL contre ADA contre MCADE : ce que pensent les investisseurs

Étant donné que Solana lutte pour rester debout, et que Cardano est sous-performant en termes d’utilisateurs, aucun des projets n’a réussi à “tuer” Ethereum. En fait, Ethereum vient de finaliser “ The Merge ”, et offre désormais un débit de transaction similaire à ses concurrents. Comme l’écosystème est largement plus important en termes d’utilisateurs, il dispose d’un avantage concurrentiel important.

Metacade, créé sur Ethereum, est bien positionné pour une croissance explosive. Non seulement il peut offrir aux utilisateurs d’Ethereum des avantages uniques, mais la plateforme propose également une gamme de jeux Play-to-Earn dans son arcade. Le jeton MCADE vient de démarrer son événement de presale, ce qui signifie qu’il a un très haut potentiel, à la fois à court et à long terme.

Tandis que GameFi continue de grandir, les projets comme Metacade peuvent être des projets clés qui relient l’industrie au sens large. Il est extrêmement attrayant pour les joueurs, et les investisseurs commencent à penser qu’il pourrait avoir un bien meilleur avenir par rapport à la plupart des noms comme Solana et Cardano.

Le jeton MCADE est émis pour seulement 0,008 $ lors de sa phase initiale d’investissement. Aux étapes ultérieures de la presale, il augmentera à 0,02 $. Si vous lisez ceci, vous pouvez vous engager et accéder à des gains importants avant que le jeton ne soit mis en ligne au public plus tard cette année.

Vous pouvez acheter SOL sur eToro ici .

Vous pouvez acheter ADA sur eToro ici .