Ces 5 projets crypto-monnaies long terme vont exploser en 2023

Il est évident pour tout le monde que les marchés cryptos ont eu du mal à résister à 2022, avec FTX, la dernière société crypto connue à faire faillite, et les conditions économiques mondiales plus larges contribuant aux conditions actuelles du marché baissier. Savoir où placer son argent en toute sécurité et avec la promesse de revenu est tout aussi difficile pour les investisseurs. La bonne nouvelle est que les perspectives du marché des crypto-monnaies devraient montrer des signes de reprise en 2023, avec certains projets de crypto-monnaies metaverses qui devraient exploser.

Voici les cinq principaux projets cryptos à long terme susceptibles de connaître un essor cette année :

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – Le meilleur projet de crypto à long terme en 2023

Metacade créé la plus grande plateforme arcade de jeux Web3 du metaverse, offrant aux fans de jeux un hub communautaire où ils peuvent rencontrer des personnes partageant les mêmes idées tout en jouant à la plus vaste gamme de jeux vidéo P2E (play-to-earn) basés sur la blockchain. Les joueurs peuvent jouer de manière décontractée contre leurs amis et leur famille ou participer à des tournois P2E avec la possibilité de gagner des prix cryptos lucratifs.

Les détenteurs de tokens MCADE peuvent percevoir des revenus passifs avec plusieurs autres moyens, au-delà de la fonction principale de la plateforme en tant que hub de jeux P2E. L’initiative Create2Earn récompense les utilisateurs qui interagissent socialement avec la communauté en écrivant des critiques de jeux, en donnant des conseils de jeu aux autres utilisateurs, en partageant des alpha et en contribuant aux chats réguliers de la communauté.

Parmi les autres sources de revenus financées par l’économie autonome de la plateforme, citons Compete2Earn, qui permet aux joueurs de miser des tokens MCADE pour participer à des tournois en ligne et à des tirages au sort. À partir du premier trimestre 2024, dans le cadre de l’initiative Work2Earn, Metacade proposera un site d’offres d’emploi où les membres de la communauté pourront trouver les derniers et meilleurs emplois Web3 et GameFi.

En plus d’offrir aux membres la possibilité de gagner de l’argent, Metacade veut créer de l’innovation dans l’industrie des jeux metaverse grâce à son programme révolutionnaire de Metagrants. Les développeurs de jeux débutants peuvent obtenir un financement en crypto monnaie pour soutenir la production de nouveaux titres exclusifs choisis par leurs pairs et leurs collègues détenteurs de tokens MCADE. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démocratisation de Metacade qui l’amènera à devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) à part entière d’ici le Q4 2024.

Pourquoi acheter MCADE ?

La presale de Metacade a été lancée récemment et a déjà suscité un énorme intérêt de la part des investisseurs, les premières étapes de presale ont été vendues en quelques semaines. Cet élan n’a montré aucun signe de ralentissement lors des étapes suivantes, ce qui en fait une opportunité d’investissement importante pour les investisseurs enthousiastes et précoces.

Les prévisions indiquent que le token MCADE va exploser en termes de popularité et de valeur à mesure que la demande de tokens augmentera après la presale, faisant de Metacade un candidat de choix parmi les meilleures cryptos à acheter maintenant.

2. Decentraland (MANA) – Le projet d’immobilier virtuel décentralisé va rebondir en 2023

Decentraland est un projet immobilier numérique implanté dans le metaverse permettant aux utilisateurs d’acheter des parcelles de terrain numériques et de construire différentes expériences en 3D qui peuvent être monétisées de plusieurs façons. Les parcelles LAND peuvent être utilisées pour des jeux, des salles de réunions numériques et des expositions d’art en ligne. Il y a peu de limites à l’utilisation d’une parcelle LAND, ce qui donne lieu à un vaste monde virtuel que les autres joueurs peuvent explorer librement.

Chaque parcelle numérique est achetée, vendue et échangée en tant que NFT sur le marché en ligne, chaque parcelle ayant une superficie de 256 mètres carrés. Le metaverse de Decentraland compte 90 000 de ces parcelles numériques, chacune d’entre elles pouvant être construite pour offrir aux autres utilisateurs une expérience unique.

Pourquoi acheter MANA ?

Decentraland a récemment été critiqué par les utilisateurs qui se demandent s’ils en ont pour leur argent avec des parcelles de terrain assez chères. Pour lutter contre cela, les plans pour 2023 comprennent le lancement du SDK 7, qui améliorera les performances de la plateforme, et le nouvel éditeur DCL sera publié au Q2 pour révolutionner l’expérience de jeu multijoueur.

Le token natif MANA est utilisé pour faciliter les transactions sur la marketplace et par les utilisateurs pour payer des expériences au sein du metaverse. Decentraland reste l’une des plus grandes plateformes de metaverse dans le monde du Web3, avec une valeur marchande record (ATH) de près de 10 milliards de dollars.

La prévision de prix de Decentraland suggère que les plans de la plateforme pour 2023, de même que les cas d’utilisateurs presque ouverts pour leurs parcelles numériques, verront la coin augmenter de sa valeur actuelle de 0,441257 $ pour récupérer son ATH précédent de 3,28 $ pendant le marché haussier de 2021 dans les prochaines années.

3. Shiba Inu – La monnaie meme avec un public fidèle va croître en 2023.

Shiba Inu a été lancé avec une grande publicité avec 410 trillions de tokens SHIB envoyés dans le portefeuille du fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Ce dernier a dilapidé 90 % de l’offre qu’il a reçue, soit près de la moitié de l’offre totale de tokens SHIB, évaluée à 6,7 milliards de dollars.

En atteignant les fans de crypto avec ce succès, Shiba Inu a aidé à rassembler un public fidèle et dévoué pour sa monnaie meme SHIB. Largement considéré comme un excellent point d’entrée pour toute personne novice en matière de crypto-monnaies, les plans de Shiba Inu pour l’avenir comprennent un metaverse qui permet aux membres de la communauté d’interagir en réalité virtuelle.

De plus, une solution de mise à l’échelle de niveau 2 connue sous le nom de Shibarium est en développement pour Shiba Inu. L’entreprise affirme que Shibarium permettra d’effectuer des transactions plus rapides et moins chères que celles actuellement possibles avec la solution de niveau Ethereum. Shiba Inu espère que cela encouragera plus de dApp à être développés sur Shibarium, offrant plus de valeur aux détenteurs de tokens SHIB.

Pourquoi acheter SHIB ?

Les membres de la communauté Shiba Inu ont déjà la possibilité d’explorer le metaverse, en parcourant les galeries d’art NFT et en utilisant une sélection de produits DeFi. Cependant, Shibarium devrait changer la donne, en transformant l’écosystème Shiba Inu et en l’alignant sur les autres grands acteurs de blockchain.

C’est une bonne nouvelle pour les détenteurs actuels de la coin SHIB qui ne bénéficient actuellement que de peu d’utilité. Le token se vend actuellement à 0,000010 $, et les nouveaux investisseurs à la recherche d’une excellente valeur ont une occasion exceptionnelle de profiter de l’essor de Shiba Inu, qui évolue dans de nouveaux secteurs du marché crypto. Il ajoute des fonctionnalités et une utilité à sa plateforme, par conséquent, SHIB est l’une des meilleures cryptos à acheter maintenant et une excellente option crypto à long terme.

4. Sandbox (SAND) – Le projet de metaverse crypto soutenu par des célébrités suscite toujours un grand intérêt en 2023.

À première vue, Sandbox propose une offre similaire à celle de Decentraland en tant que projet de crypto metaverse qui permet aux utilisateurs de créer des expériences en ligne dans un vaste monde numérique. La différence entre les deux projets se trouve dans les outils de création de contenu généré par l’utilisateur (UGC) inégalés de Sandbox, que tout le monde peut utiliser pour créer des actifs et des expériences de jeu attrayants pour la monétisation.

La boîte à outils en ligne de Sandbox est un outil plug-and-play intuitif, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’un diplôme en codage pour pouvoir créer leur propre CGU. Une fois créé, ce CGU peut être vendu, échangé et acheté sur la marketplace en ligne, ce qui permet aux joueurs de monétiser leurs créations. Parallèlement, le metaverse Sandbox a la possibilité de s’étendre à l’infini.

SAND est le token natif du metaverse et est utilisé pour l’achat de parcelles numériques, tous les achats sur la marketplace, et comme monnaie pour payer des expériences en ligne. Il est également utilisé par les utilisateurs pour voter sur les propositions de gouvernance dans le cadre de la DAO Sandbox.

Pourquoi acheter Sand ?

Depuis la sortie de Minecraft, les jeux UGC ont été extrêmement populaires auprès de la communauté des joueurs, en continuant avec Roblox et maintenant dans les jeux metaverse. Sandbox s’appuie sur l’offre de Roblox pour permettre aux utilisateurs de monétiser leur UGC, en gagnant des tokens SAND qui peuvent être échangés contre des revenus dans le monde réel.

SAND reste l’un des projets crypto à long terme les plus importants en termes de valeur marchande. Avec le soutien de grands noms tels que Snoop Dogg, Warner Music, Paris Hilton et Gucci, il devrait continuer à gagner en popularité. Comme pour la prévision de prix de Decentraland, les prévisions suggèrent que la valeur actuelle de SAND, au prix de 0,554182 $, est exceptionnelle, offrant aux investisseurs une superbe valeur à partir de 2023.

5. Polygon (MATIC) – Une solution de mise à l’échelle de la blockchain de niveau 2 offrant un bel avenir en 2023.

La solution de mise à l’échelle de niveau 2 de Polygon pour la blockchain Ethereum a gagné un beaucoup de fans depuis sa sortie, les créateurs de dApps se jettent sur cette solution. Les transactions sur le réseau de Polygon sont rapides, peu coûteuses et, surtout, permettent aux dApps de prendre en charge un grand nombre d’utilisateurs sans que les performances du réseau en pâtissent.

Les plans pour 2023 verront Polygon continuer à développer une solution d’évolutivité similaire pour les blockchains de niveau 1, apportant de nouveaux clients potentiels. En permettant aux dApps d’accéder à l’interopérabilité entre des blockchains différentes, la plateforme metaverse de Polygon est l’un des principaux réseaux cross-chain du marché.

De plus, le réseau de Polygon est un choix populaire pour les projets metaverses de cryptos P2E grâce à sa grande capacité, sa vitesse de transaction et ses faibles coûts permettant aux réseaux de jeux d’offrir aux fans de GameFi une expérience utilisateur exceptionnelle et abordable.

Pourquoi acheter MATIC ?

Le token natif MATIC gère l’écosystème de Polygon. Cette monnaie est utilisée pour payer les frais de transaction et récompenser les administrateurs du réseau qui apportent leur soutien à la plateforme. Les détenteurs de la coin MATIC ont également la possibilité d’investir leur token dans la plateforme, ce qui leur permet d’obtenir un rendement passif au fur et à mesure de l’augmentation de sa valeur, et d’utiliser la coin pour effectuer des transferts d’argent internationaux rapides et peu cher.

Polygon est déjà reconnu comme l’un des principaux écosystèmes blockchain au monde. Son interopérabilité avec Ethereum a aidé les clients à résoudre les problèmes historiques d’évolutivité qui ont entravé Ethereum dans le passé.

Comme les utilisations des solutions de Polygon continuent de croître en 2023, le potentiel de la coin MATIC est énorme. La valeur actuelle de 0,909795 $ représente une excellente valeur pour les investisseurs qui cherchent à faire des gains dans les deux prochaines années, ce qui en fait l’une des meilleures cryptos à acheter maintenant.

La plateforme de Metacade connaîtra une véritable explosion en 2023, ce qui en fait un excellent investissement dès maintenant.

Les projets crypto metaverse ont toujours été des investissements solides, offrant des gains importants, en particulier pendant les marchés haussiers. Les marchés crypto connaissant actuellement des conditions de marché baissier, le faible prix des coins offre d’excellents profits potentiels pour l’investisseur à long terme.

Le meilleur est actuellement MCADE, qui semble considérablement sous-évalué pendant sa phase de presale. C’est une super nouvelle pour les investisseurs car cela leur permet de s’emparer de l’un des projets les plus excitants du metaverse à un bon prix avant de voir les gains s’accumuler dès que MCADE entrera dans les marchés. Le prix de presale actuel de 4,9 millions de dollars passera à 0,02 dollar à la fin de la presale. Le prix devrait augmenter une fois que MCADE sera rendu public, ce qui en fait l’une des meilleures cryptos à acheter maintenant.