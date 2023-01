C’est le calme avant la tempête sur les marchés de la crypto-monnaie

Points clés à retenir

La volatilité de la crypto-monnaie a diminué et l’activité extrême en chaîne s’est calmée pour passer à une période de calme relatif.

Cependant, plusieurs développements concernant Genesis, Gemini et DCG sont toujours en cours.

La volatilité pourrait également augmenter une fois que les données sur l’inflation américaine seront révélées cette semaine.

La période rappelle le faible environnement dramatique pré-FTX en octobre.

Après des montagnes russes tumultueuses après la disparition choquante de FTX, une période de sérénité notable s’est abattue sur les marchés de la crypto-monnaie.

Alors que 2022 était un bain de sang complet et total, il semble presque suspect qu’il y ait même quelques semaines de faible drame dans l’espace du marché numérique.

Mais les mesures montrent que ces dernières semaines ont été parmi les plus calmes des deux dernières années. Compte tenu de la peur de la contagion qui a résulté de l’effondrement de FTX, c’est une bonne chose.

La peur toujours élevée dans les cercles cryptographiques

Cela dit, il y a de quoi s’inquiéter en ce moment. Comme l’a déclaré hier le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, lorsqu’il a annoncé que Coinbase supprimait 20 % supplémentaires de ses effectifs, il y a probablement « plus d’éléments à laisser tomber » et il y a « encore beaucoup de peur sur le marché ».

La semaine dernière, le prêteur de crypto-monnaies Genesis a licencié 30 % de ses effectifs et envisagerait la faillite. L’échange de crypto-monnaies Gemini, fondé par les jumeaux Winklevoss, a 900 millions $ d’actifs de clients coincés dans les limbes avec Genesis, son seul partenaire prêteur pour son produit Earn.

Les jumeaux ont demandé à Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group (DCG), propriétaire de Genesis, de se retirer, l’accusant d’avoir fraudé les clients de Gemini Earn.

DCG a riposté, l’appelant « un autre coup publicitaire désespéré et non constructif de Cameron Winklevoss pour détourner le blâme ». Il a également affirmé qu’il « préservait tous les recours juridiques en réponse à ces attaques malveillantes, fausses et diffamatoires ».

DCG est également la société mère de Grayscale Bitcoin Trust, qui a connu une réduction massive de sa valeur liquidative, culminant à 50 % à la suite de l’effondrement de FTX alors que les investisseurs se demandaient si les réserves étaient sûres (j’ai écrit sur GBTC hier).

Les marchés tiennent le coup pour l’instant

Pour l’instant, alors que tous ces épisodes se déroulent, les marchés tiennent bon. L’action a été relativement modérée et, en fait, il y a eu un retour tangible à des niveaux normaux pour de nombreuses activités en chaîne qui sont devenues farfelues au cours des dernières périodes.

L’image ci-dessous montre le volume net de transfert entrant et sortant des échanges. Depuis le début de l’année, l’action a été tiède, ayant atteint des niveaux extrêmes en novembre et décembre lorsque le premier FTX s’est effondré, puis les questions ont augmenté sur la santé de Binance.

Cette notion que l’activité est revenue à la normale est renforcée lorsque l’on regarde la volatilité de Bitcoin. La plus grande crypto-monnaie du monde se négocie latéralement depuis un certain temps maintenant, et la mesure de la volatilité de Pearson sur 30 jours montre qu’il y a eu une baisse perceptible aux niveaux pré-FTX en décembre.

Le climat macro semble plus optimiste

Il ne s’agit pas seulement d’un répit au sein des cercles cryptographiques. L’environnement macroéconomique plus large semble au moins un peu plus brillant aujourd’hui qu’il ne l’était le mois dernier. L’inflation est toujours endémique, mais il y a eu deux lectures consécutives inférieures aux attentes, et il y a un nouvel espoir qu’elle ait peut-être atteint un sommet.

La dernière série de hausses de taux d’intérêt a fait grimper les taux de 50 points de base contre 75 points de base au cours des deux mois précédents, et tandis que le président de la Fed Jerome Powell et d’autres directeurs de banques centrales ont affirmé que les taux continueront d’augmenter jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée, le marché a augmenté prudemment après que l’inflation européenne a atteint 9,2 %, contre 10,1 % le mois dernier.

La prochaine étape est la lecture de l’IPC américain jeudi, qui sera – comme toujours – une journée d’une importance vitale sur les marchés. Attendez-vous à de la volatilité sur les marchés de la crypto-monnaie alors que les pièces regardent le nombre pour essayer d’évaluer ce que Jerome Powell peut faire en ce qui concerne la politique des taux d’intérêt.

Après tout, nous savons maintenant que la crypto-monnaie tient vraiment la main du marché boursier – à part le moment où, vous savez, des cadres de haut niveau se révèlent être frauduleux (FTX), ou les 10 meilleures pièces cessent d’exister (LUNA).

On ne s’ennuie jamais longtemps dans l’industrie de la crypto-monnaie

Fin octobre, Bitcoin était apparemment enfermé dans un mouvement de crabe autour de 20 000 $. Les commerçants s’impatientant, j’ai averti que la crypto-monnaie pouvait être à un événement d’une mauvaise mèche descendante.

Trois semaines plus tard, FTX s’est effondré. Je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait, et le moment était une coïncidence, mais la prémisse de la pièce me rappelle ce que je ressens maintenant. C’est incroyable à quel point les mémoires sont courtes sur les marchés, mais nous sommes déjà passés par ici.

La crypto-monnaie ne restera pas longtemps silencieuse et la classe d’actifs est encore loin d’être sortie du bois. Les événements susmentionnés autour de DCG, GBTC, Genesis et Gemini ne sont que quelques-uns des millions de choses qui pourraient tourner au sud à tout moment.

Il y a aussi l’histoire selon laquelle le chef de Binance, Changpeng Zhao, fait l’objet d’une enquête pour des délits de blanchiment d’argent par la SEC, il y a Coinbase licenciant 20 % de ses effectifs suite à une baisse de son cours de bourse, et Dieu sait ce qui sortira des témoignages dans la procédure judiciaire sur Sam Bankman-Fried.

Et puis il y a la macro, où tout peut arriver à l’inflation, à la guerre russe en Ukraine ou à une myriade d’autres variables. Ces deux semaines ont été calmes, mais ne vous inquiétez pas, la folie reviendra bientôt.