Cette semaine montre jusqu’où Bitcoin doit aller pour qu’il soit connu comme une monnaie

Le gros titre du début de semaine a été la chute de la livre sterling à un niveau historiquement bas, à la suite des annonces de la nouvelle première ministre Lizz Truss selon lesquelles une série de réductions d’impôts seraient introduites.

Les investisseurs craignaient que cela ne sape la confiance des investisseurs dans la livre, et la vente a fait chuter sa valeur à un creux historique de 1,03 $. Les gros titres étaient pleins de discussions sur le mouvement de type Armageddon, l’avenir de la livre et ce que cela signifiait pour l’avenir.

Une chose qui m’a frappé – cela montre à quel point nous devons encore aller si Bitcoin doit être considéré comme une forme de monnaie solide.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, la livre a chuté de près de 7 %, à 1,03 $, avant de rebondir à son niveau actuel de 1,07 $.

Graphique GBP/USD par TradingView

Bitcoin

Par ailleurs, si nous regardons les rendements quotidiens de Bitcoin, cette baisse de 7 % n’est qu’une promenade dans le parc. J’ai préparé un graphique montrant les rendements quotidiens de Bitcoin au cours de la dernière année pour illustrer cela ci-dessous. En fait, il y a eu 23 occasions au cours de la seule année dernière où Bitcoin a eu un mouvement quotidien d’une ampleur de 7 % ou plus (11 à la baisse, 12 à la hausse).

Évidemment, pour une monnaie ou une réserve de valeur, c’est totalement inacceptable – c’est précisément pourquoi Bitcoin ne peut être considéré ni l’un ni l’autre, du moins pour le moment. Et il a un long chemin à parcourir.

Je suis officiellement convaincu du pouvoir que Bitcoin détient, mais il est tout simplement absurde de le déclarer comme une réserve de valeur réputée en ce moment. Le pandémonium autour de la chute de 7 % du GBP le montre mieux que tout. Un 7 % fait à peine la une des journaux dans le monde des crypto-monnaies.

J’ai vu les limites de Bitcoin de première main lorsque je suis allé au Salvador cet été. Les citoyens ont déclaré se sentir mal à l’aise avec la volatilité, et beaucoup ont configuré leur application native Chivo pour convertir immédiatement tout Bitcoin qu’ils recevaient via leurs entreprises en USD afin qu’ils n’aient pas à supporter la volatilité.

Une statistique devrait être tout ce dont vous avez besoin pour déterminer jusqu’où Bitcoin doit aller : la plus grande crypto-monnaie du monde est en baisse de 70 % par rapport à son niveau record enregistré il y a moins d’un an (novembre 2021). Imaginez être alloué à 100 % au Bitcoin et y faire référence comme une réserve de valeur ? C’est tout simplement objectivement faux.

Le Bitcoin devient-il moins volatil ?

J’ai préparé les graphiques ci-dessous indiquant tous les mouvements quotidiens de Bitcoin en termes de pourcentage depuis 2014. Les résultats n’indiquent pas une réduction importante de la volatilité.

Cependant, ce n’est vraiment qu’au cours des deux dernières années – l’ère COVID – que Bitcoin est vraiment devenu courant. Avant cela, il s’agissait en grande partie d’un actif de niche opérant dans des coins ésotériques d’Internet. Ce sont donc peut-être les deux prochaines années qui seront les plus significatives en termes de baisse de la volatilité.

Une chose est sûre, la volatilité actuelle de la livre sterling sème le chaos, et cela montre précisément jusqu’où Bitcoin doit encore aller pour atteindre son objectif de devenir une réserve de valeur réputée.

eToro

eToro est l'une des principales plateformes de trading lorsqu'il s'agit d'investir dans les crypto-actifs. Pleine de fonctionnalités, notamment le copy trading, les graphiques techniques avancés et une gamme étendue d'outils de trading, la plateforme d'eToro est idéale pour les débutants comme pour les pros.

Acheter BTC avec eToro !

Bitstamp

Bitstamp est une plateforme d'échange de crypto-monnaies de premier plan qui propose des transactions en devises fiat ou en crypto-monnaies populaires. Bitstamp est une société entièrement réglementée qui offre aux utilisateurs une interface intuitive, un haut degré de sécurité pour vos actifs digitaux, un excellent support client et de multiples méthodes de retrait.

Acheter BTC avec Bitstamp !