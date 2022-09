Le jeudi de la semaine dernière, Ethereum a achevé la plus grande mise à jour logicielle de l’histoire de la crypto-monnaie alors que la fusion a finalement eu lieu. Tout s’est déroulé sans encombre, exactement comme c’était écrit.

Dans la semaine qui a suivi, Ethereum a perdu 12 % de sa valeur.

Jerome Powell fait bouger le marché

Cela montre que même un événement aussi énorme que la fusion n’est pas suffisant pour surmonter ce qui contrôle réellement les marchés : la situation macro. Et par situation macro, je veux dire comment Jerome Powell et la Réserve fédérale y réagissent.

La Fed a annoncé une nouvelle hausse des taux de 75 points de base, largement stimulée par la lecture décevante de l’inflation la semaine dernière. Le message au marché est désormais très clair : les hausses de taux d’intérêt se poursuivront de manière intense et rapide jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

Et s’il y avait un doute auparavant, il n’y en a certainement plus maintenant : la crypto-monnaie suivra ces hausses de taux d’intérêt.

Pourquoi les taux d’intérêt contrôlent-ils les prix des crypto-monnaies ?

La crypto-monnaie reste aussi risquée que possible. Plus vous vous éloignez du spectre de risque, plus les mouvements sont volatils, à la hausse comme à la baisse.

L’augmentation des taux de la Fed rend plus coûteux l’emprunt et l’investissement, ce qui sert à retirer des liquidités de l’économie. Cela ralentit l’inflation tout en menaçant une récession, qui est la corde raide sur laquelle la Fed essaie de marcher.

Les actions ont chuté en réponse à cela, en particulier les actions à forte croissance et les actions technologiques, dont les flux de trésorerie dans le futur sont traditionnellement davantage actualisés. Si ces taux d’actualisation augmentent, la valeur des entreprises aujourd’hui est plus faible, et donc le cours de l’action baisse.

Pour la crypto-monnaie, malgré de nombreux récits sur les couvertures contre l’inflation, ce n’est pas encore là. La corrélation entre le marché boursier et la crypto-monnaie est exorbitante, et les deux ont évolué en tandem.

Que nous réserve l’avenir ?

J’ai beaucoup écrit à ce sujet récemment. Bien que je croie au Bitcoin à long terme, il est impossible de contourner le fait qu’à court terme, l’évolution des prix est macro-orientée.

Personnellement, je suis très négatif sur la direction de l’économie et je pense que l’hiver pourrait être vraiment moche. Si ce pronostic se réalise, Bitcoin suivra le reste du marché vers le bas.

En cas de crise, les corrélations vont vers un ensemble car il y a une fuite vers la qualité à tous les niveaux. Les investisseurs vendent des actifs risqués et affluent vers les valeurs refuges. C’est en partie la raison pour laquelle le dollar est si fort, car il est considéré comme le plus sûr de tous les actifs refuges.

C’est une tendance que nous avons constatée à maintes reprises au cours des périodes de récession précédentes. Pour la cryptographie, il s’agit du premier ralentissement macroéconomique qu’elle ait connu dans sa courte histoire. Et à l’heure actuelle, même avec des événements positifs tels que la fusion, les mouvements plus larges de l’économie sont la seule chose qui compte pour l’évolution des prix de la crypto-monnaie.