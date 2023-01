Points clés à retenir

Coinbase arrête toutes ses opérations au Japon, citant les « conditions du marché ».

La semaine dernière, il a supprimé 20 % de ses effectifs, après les avoir déjà réduits de 18 % en juin dernier.

Le cours de l’action a augmenté de près de 50 % sur l’année au milieu du rallye crypto, mais il est toujours à 85 % de son sommet.

Les problèmes sont nombreux dans l’entreprise, tandis que le PDG Armstrong a vendu 2 % de sa participation en octobre.

Coinbase a récemment été dans une période douloureuse.

Pas plus tard que la semaine dernière, la bourse a annoncé qu’elle licenciait 20 % de ses effectifs, après les avoir déjà réduits de 18 % en juin dernier. J’ai écrit un article analysant ce que cela signifiait pour l’entreprise, qui se négociait à une capitalisation boursière inférieure à 10 milliards $, soit 90 % de moins que le prix que la société affichait lorsqu’elle est devenue publique en avril 2021.

Cela s’est produit après que le PDG Brian Armstrong s’est déchargée de 2 % de sa participation dans l’entreprise en octobre, après quoi j’ai écrit une analyse détaillée sur ce que tout cela signifiait pour une entreprise qui a été considérée comme le porte-flambeau pour amener la crypto-monnaie dans les cercles traditionnels une fois et pour tous après son flottement très médiatisé sur le Nasdaq.

Mais aujourd’hui, d’autres mauvaises nouvelles sont arrivées. La bourse a annoncé qu’elle interrompait toutes ses opérations au Japon, citant les « conditions du marché ».

Le cours de l’action Coinbase est en hausse

Malgré l’assaut des mauvaises nouvelles, le cours de l’action Coinbase a été un grand gagnant au cours des premières semaines de 2023, en hausse de 48 % en seulement 18 jours.

Cela survient au milieu du plus grand rallye crypto en 9 mois, qui a vu les prix augmenter à tous les niveaux. Alors que le rebond du cours de l’action Coinbase est une excellente nouvelle pour les investisseurs, il résume aussi ironiquement quel est exactement le problème – la corrélation de Coinbase avec le marché de la crypto-monnaie.

Il y a peu de choses plus volatiles que la crypto-monnaie, donc ce n’est pas une bonne nouvelle d’être lié à son évolution de prix. Mais les performances de Coinbase dépendent du marché de la crypto-monnaie car à mesure que le prix baisse, les volumes de transactions et l’intérêt pour l’industrie, et par extension Coinbase, chutent.

Pendant la pandémie, c’était une bonne chose. L’imprimeur d’argent était à sa puissance maximale, les taux d’intérêt étaient bas et les investisseurs particuliers étaient tous à bord du train FOMO, armés d’une saine curiosité pour la crypto-monnaie et d’un gros chèque de relance.

Mais avec l’évolution de l’environnement macro, l’industrie de la crypto-monnaie est passée de 3 000 milliards $ à 800 milliards $, avant que cette récente poussée ne la fasse remonter au-dessus de 1 000 milliards $.

Pourquoi les opérations japonaises cessent-elles ?

Malgré l’augmentation agréable de ces dernières semaines, un zoom arrière vous indique que Coinbase a perdu 85 % de sa valeur depuis son introduction en bourse, a subi deux séries de licenciements, a vu son PDG vendre 2 % de ses actions en octobre et cesse désormais ses activités au Japon.

Tous les clients japonais de Coinbase auront jusqu’au 16 février pour retirer leurs avoirs de la plateforme. S’ils ne le font pas, les actifs restants seront convertis en yen japonais. Coinbase avait travaillé dur au cours de l’hiver crypto précédent pour se développer sur le marché japonais, ce départ brusque est donc une honte.

Mais Coinbase n’est pas le seul échange à faire ce geste, son rival Kraken ayant également annoncé qu’il cessait ses opérations sur le territoire japonais le mois dernier. Tout comme Coinbase, Kraken avait réduit une grande partie de ses effectifs, licenciant 30 % des employés après que l’effondrement de FTX avait secoué le marché. Le sort de l’extrême corrélation de Coinbase avec le marché de la crypto-monnaie fait autrefois face à des échanges à travers l’industrie.

Les résultats de Coinbase au troisième trimestre ont révélé que le volume des transactions avait chuté de 44 % par rapport au deuxième trimestre. La chute du volume et de l’intérêt est finalement ce qui a causé la chute du cours de l’action, les licenciements et maintenant l’arrêt des opérations japonaises, avec un coup d’œil sur Google Trends tout ce dont vous avez besoin pour voir l’ampleur de la baisse de l’attention du public à l’échange.

En ce qui concerne les investisseurs de $COIN, ils espèrent que les dernières semaines de macro-données plus douces et un rebond de la crypto-monnaie sont un présage de choses à venir, sinon cette hausse du cours de l’action sera de courte durée.