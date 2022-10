Quiconque me suit saura que j’aime prendre une vue macro sur Bitcoin. Il est désormais fermement ancré en tant que classe d’actifs sur la grande scène, ce qui signifie qu’il est soumis aux caprices du marché au sens large – pour le meilleur ou pour le pire.

Je dis souvent que c’est la queue du chien, le chien étant la bourse. Mais je voulais rassembler un article détaillant la relation exacte entre les mouvements de Bitcoin et le marché boursier cette année, pour tester cette théorie.

La première étape était, évidemment, la corrélation. J’ai tracé la corrélation entre le marché boursier et Bitcoin depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février ci-dessous (Pearson sur 3 mois consécutifs était ma métrique de choix).

Il est évident de voir que cela a repris vers avril. Soit dit en passant, c’est à ce moment-là que nous sommes passés à un nouveau paradigme de taux d’intérêt. L’inflation est devenue si importante qu’elle ne pouvait plus être écartée, et la Réserve Fédérale a été forcée de commencer à relever les taux, mettant fin à l’ère de l’argent gratuit. Permettez-moi de superposer le taux de la Fed sur le même graphique :

Donc, cette reprise de corrélation autour d’avril est logique. Alors que nous sautons dans un nouvel environnement, l’argent bon marché et l’assouplissement quantitatif sont anéantis et les actifs à risque en subissent les conséquences. Le vieil adage tient – « les corrélations vont à 1 en cas de crise ». Et avec ce mouvement massivement baissier des taux d’intérêt, les actifs à risque se sont en effet tous vendus comme s’il n’y avait pas de lendemain, la corrélation augmentant en conséquence – jusqu’à un 1 aussi proche que possible.

Alors, pourquoi y-at-il eu la chute de la corrélation de ce score presque parfait de 1 à 0,5 en août ?

Eh bien, ma théorie est la suivante : n’oublions pas la violence pure sur le marché de la crypto-monnaie qui a eu lieu au cours de l’été, lorsque les marchés ont fondu et que les capitaux ont fui plus rapidement qu’un Premier ministre britannique. Luna, une pièce du top 10, a disparu dans les airs, emportant avec elle des milliards et des milliards de dollars.

Puis en août, alors que la crypto-monnaie était toujours sous le choc, le marché boursier a rebondi. Mais avec la douleur que la crypto-monnaie venait de traverser, les investisseurs hésitaient à remonter les prix, car ils s’inquiétaient des défaillances systémiques et d’autres événements qui pourraient déclencher une autre mer de liquidations en cascade. Ne vous y trompez pas – la contagion de Terra était un événement idiosyncrasique pour la crypto-monnaie et a énormément ébranlé la confiance dans l’espace.

Permettez-moi de superposer le S&P 500 pour le montrer en hausse en août, tandis que Bitcoin a poliment refusé de suivre :

Puis, comme on peut le voir sur le graphique, à partir de septembre, le marché boursier recommence à baisser, et Bitcoin décide de le suivre à nouveau. La peur sur les marchés de la crypto-monnaie cette année est presque sans précédent – et ces graphiques ci-dessus le montrent plus que jamais.

Bitcoin a tenu la main du marché boursier – jusqu’à ce que les choses commencent à s’améliorer en août, lorsque Bitcoin n’était tout simplement pas prêt à laisser les bons moments rouler à nouveau.

Nous sommes donc actuellement de retour à des corrélations autour de la barre des 0,8 – un nombre incroyablement élevé. Je crains de ressembler à un disque rayé ici, mais toute personne extrapolant des informations à partir de cycles du marché des crypto-monnaies passés est complètement à côté de la plaque, et je pense que ces graphiques montrent pourquoi.

Nous avons eu une rupture structurelle et c’est un paradigme entièrement nouveau. Étonnamment, l’argent coûte quelque chose maintenant, avec des taux d’intérêt qui ne sont plus nuls. Conduire jusqu’au magasin est un luxe, alors que j’ai payé 8 £ pour une pinte ce week-end. 8 £ ! L’inflation est là, tout comme les taux d’intérêt élevés – et c’est un cocktail désagréable pour tous les actifs à risque.

Mais pour Bitcoin, il n’a jamais rien vu de tout cela auparavant. Il n’a jamais existé auparavant dans un marché baissier – il a été lancé en 2009, juste au moment où le marché boursier a connu l’une des courses haussières les plus longues et les plus explosives de l’histoire.

Mais pas plus. Bitcoin est maintenant dans les tranchées, avec une inflation en spirale, des taux d’intérêt relevés et un climat géopolitique qui se détériore de jour en jour. Ce n’est pas le bon moment pour tout ce qui vit loin sur le spectre des risques – ce que montre l’action des prix de Bitcoin cette année.

Donc, pour terminer, gardez un œil sur ce marché boursier. Si il tombe, il continuera à entraîner Bitcoin avec lui.