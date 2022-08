Voici l’entretien complet avec le Dr John McAlane. Pour notre analyse détaillée sur la dépendance au trading de crypto-monnaie, avec la contribution de l’ensemble du panel d’experts, veuillez consulter cet article.

Vous trouverez ci-dessous une entrevue avec le Dr John McAlaney – psychologue agréé, scientifique agréé et professeur de psychologie à l'Université de Bournemouth.

Pour une plongée en profondeur dans le sujet de la dépendance au trading de crypto-monnaie et ses liens avec le jeu, veuillez suivre ce lien. En ce qui concerne l’interview complète du Dr John McAlane, vous le verrez ci-dessous.

CoinJournal (CJ) : Pensez-vous qu’il existe des similitudes entre la dépendance au crypto-trading et la dépendance au jeu ? Si oui, pourriez-vous citer les plus remarquables ?

La crypto-monnaie et le jeu partagent un certain degré de risque. C’est quelque chose que les gens peuvent trouver excitant et qui peut les attirer dans le comportement. De plus, le jeu et la crypto-monnaie peuvent impliquer un certain degré de compétence et, à leur tour, peuvent générer des bénéfices.

Par exemple, un joueur de poker professionnel qualifié peut gagner suffisamment d’argent grâce au poker pour qu’il devienne la principale source de revenus. De même, quelqu’un qui possède une expertise en crypto-monnaie peut être en mesure de gagner sa vie grâce au trading – mais dans les deux cas, seule une minorité de personnes réussit.

CJ : Selon vous, qu’est-ce qui rend des activités telles que le trading si addictives ?

En tant qu’êtres humains, nous avons évolué pour être motivés par les récompenses. C’est l’une des façons dont nous apprenons à fonctionner dans la société. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les dépendances comportementales existent – nous faisons quelque chose et en sommes récompensés d’une manière ou d’une autre, ce qui nous motive à le refaire. Nous sommes également amenés à être curieux et à prendre des risques. Cela nous aide à explorer notre monde social. Le trading combine ces deux processus.

CJ : Que pensez-vous des influenceurs qui, en échange d’une rémunération des fondateurs, font la promotion d’obscures crypto-monnaies auprès de leurs abonnés sans savoir comment cela fonctionne ? Pensez-vous que cela pose problème ?

Nous sommes tous des créatures sociales, même si nous sous-estimons souvent à quel point nous sommes influencés par ceux qui nous entourent. C’est particulièrement le cas dans de nombreuses cultures, où nous sommes fiers d’être des individus. Nous avons également tendance à supposer que les autres en savent plus que nous, si ces autres agissent avec confiance et en connaissance de cause.

Cela signifie que les gens peuvent prêter attention aux influenceurs en fonction de la façon dont cet influenceur se présente ; plutôt que de fonder leur jugement sur ce que cet influenceur sait objectivement sur le trading.

CJ : À votre avis, la volatilité quotidienne des prix de la crypto-monnaie aurait-elle un impact sur la santé mentale, car les gens voient leurs investissements monter et descendre de manière importante chaque jour ?

Bien qu’un degré de risque puisse être agréable, nous aimons aussi avoir une certaine cohérence dans nos vies – dans d’autres, nous pouvons faire face à un degré d’imprévisibilité, mais seulement jusqu’à un niveau prévisible. Le fait de traverser continuellement des périodes de volatilité et d’incertitude peut provoquer des sentiments d’anxiété chez les individus, ce qui pourrait avoir un impact sur leur santé mentale.

CJ : La recherche sur la dépendance au crypto-trading est encore limitée, pensez-vous que le besoin en la matière est susceptible de croître à l’avenir ?

C’est très probable. Le crypto-trading est un nouveau comportement, et les nouveaux comportements retiennent toujours l’attention des chercheurs. C’est particulièrement le cas s’il est suggéré que le comportement en question est susceptible de nuire à l’individu ou à autrui.

CJ : Pensez-vous que l’industrie de la crypto-monnaie devrait faire plus pour promouvoir l’investissement sûr et résoudre le problème de la dépendance ?

Dans d’autres industries telles que l’industrie du jeu ou l’industrie de l’alcool, on s’attend à ce que les entreprises s’engagent dans ce qu’on appelle la responsabilité sociale des entreprises, dans laquelle elles promeuvent l’utilisation sûre de leurs produits, bien qu’il y ait souvent des débats sur la question de savoir si ces industries font comme autant qu’ils pouvaient le faire. Cela est parfois renforcé par la législation.

L’industrie de la crypto-monnaie a potentiellement un avantage à cet égard car, en théorie, il est plus facile de suivre le comportement en ligne que de suivre le comportement hors ligne, comme la consommation d’alcool. Cela signifie qu’il est possible d’identifier plus rapidement les personnes qui rencontrent des problèmes et également de fournir un soutien personnalisé.

Cependant, cela nécessite un effort coordonné de la part de l’industrie. Si une personne souffrant d’une dépendance pense qu’une société de crypto-monnaie restreint ses actions, elle peut alors s’adresser à une autre société.

CJ : Le jeu conventionnel est limité dans de nombreux territoires aux consommateurs de 18 ans et plus. Pensez-vous qu’il devrait y avoir une règle similaire dans la crypto-monnaie, afin de protéger les esprits plus jeunes et plus impressionnables d’une éventuelle dépendance ?

Oui, je pense que le trading devrait être limité aux personnes âgées de 18 ans et plus. Cependant, nous devons reconnaître que cela est extrêmement difficile à réglementer. Je dirais également que le type de personne qui s’intéresse à la crypto-monnaie est assez souvent le genre de personne qui comprend et sait comment contourner les systèmes informatiques.

CJ : Si je peux vous pousser à répondre par oui ou par non, pensez-vous que le monde serait un endroit plus heureux sans le jeu ?

Je ne le crois pas. La majorité des personnes qui jouent le font de manière sûre, responsable et agréable. Ceux qui développent une dépendance au jeu éprouvent souvent des problèmes dans leur vie qui sous-tendent leur dépendance. S’il ne s’agissait pas de jeu, ils démontreraient probablement une dépendance à autre chose.

CJ : Semblable à la question ci-dessus, le monde serait-il un meilleur endroit sans investir dans la crypto-monnaie ?

J’en doute. La crypto-monnaie est née d’individus cherchant à trouver de nouvelles façons d’effectuer des transactions financières. Cette curiosité sur la façon dont les systèmes fonctionnent et comment ils peuvent être modifiés est un aspect fondamental de ce que c’est que d’être humain. Le monde serait bien ennuyeux si les gens acceptaient toujours le statu quo.

CJ : Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes intéressées par le trading de crypto-monnaie, qui peuvent être prédisposées aux dépendances liées au jeu ?

Quiconque est conscient qu’il peut avoir un problème de jeu sait probablement déjà qu’il doit éviter des activités telles que le trading de crypto-monnaie. S’ils décident de s’impliquer, ils doivent être conscients de leurs propres comportements et pensées, et faire attention aux signaux d’alarme tels que courir après des pertes, mentir sur leur comportement aux autres ou éprouver de la culpabilité ou des remords pour leurs actions.