Inutile de le minimiser : les six derniers mois ont été un bain de sang dans le monde de la crypto-monnaie.

Le climat macroéconomique a cessé de coopérer, les marchés s’effondrant et les investisseurs repoussant le risque à l’extrême. Cependant, alors que la crypto-monnaie s’est effondrée, il y a une distinction importante à faire.

Les acteurs surendettés tels que Three Arrows Capital et Celsius, dont la chute faisait partie d’une vague de contagion en spirale qui a balayé l’industrie, sont en grande partie des CeFi, ou des sociétés financières centralisées.

Celsius se présentait comme une banque, mais en réalité ressemblait plus à un fonds spéculatif à haut risque. En fin de compte, leurs investissements ont été mal avisés et l’insolvabilité a fait signe. Malheureusement, beaucoup de leurs clients ne savaient pas comment leur argent était utilisé et d’où venait leur rendement. Ou, plus simplement, il y avait un manque de transparence.

La DeFi

La DeFi, en revanche, s’est déroulé exactement comme prévu. Grâce à la technologie que nous appelons une blockchain, tout s’est déroulé comme prévu. Les appels de marge et les liquidations se sont produits en chaîne, et tout le monde pouvait voir ce qui se passait en temps réel.

Celsius, d’autre part, a envoyé un e-mail un dimanche soir disant qu’ils avaient soudainement suspendu les retraits, et le reste appartient à l’histoire (ou, plus précisément, fait partie d’un processus judiciaire très long et interminable qui se déroulera au cours de la prochaine quelques années. Demandez aux investisseurs de Mt. Gox pour plus d’informations ici).

Je me suis assis avec le co-fondateur et PDG de TrustToken, qui est à l’origine du protocole de prêt DeFi TrueFi, pour en discuter et plus encore. TrueFi apporte des prêts sans garantie sur la chaîne, s’efforçant de maximiser l’efficacité du capital pour les emprunteurs et les taux de rémunération pour les prêteurs.

Oui – vous avez probablement remarqué l’expression « sans garantie » ici. La surdimensionnement est peut-être monnaie courante en ce moment dans la cryptographie, mais la réalité est que le modèle est inefficace en ce qui concerne son utilisation du capital.

De toute évidence, il existe un compromis en ce qui concerne le risque de crédit – mais chaque emprunteur doit-il être traité de la même manière, comme le fait actuellement le modèle de la DeFi ? C’est un débat nuancé dans lequel Rafael et moi nous sommes lancés sur le podcast – et il convient de noter qu’au cours de la seule première année, TrueFi a atteint un milliard de dollars de prêts sans aucun défaut. Aujourd’hui, il n’a toujours pas connu de défaut.

Nous avons également parlé du marché baissier (un peu difficile de ne pas le faire, n’est-ce pas ?), Nous avons discuté des pièces stables – TrustToken a également une suite de pièces stables, dont la 5ème plus grande sur le marché aujourd’hui par capitalisation boursière, TrueUSD, ainsi comme la situation de réserve de Tether et bien plus encore.

