17 janvier 2023 Prévision des prix du Metacade, XRP et de Tron pour 2023, 2025 et après

S’il se maintient au-dessus du point le plus bas du modèle de biseau descendant, il peut tester la résistance observée à 30 000 $. À en juger par la force du soutien dans le passé, le niveau devrait être déterminant, ce qui signifie qu’une cassure au-dessus devrait déclencher davantage de hausse.

Deuxièmement, l’indice de force relative, l’un des oscillateurs techniques les plus puissants, a montré une divergence haussière depuis le dernier trimestre de 2022. Troisièmement, le rallye actuel vise un niveau de résistance clé, qui pourrait s’avérer être un pivot.

L’année dernière, tout était baissier pour Bitcoin, à commencer par le sentiment négatif entourant l’industrie de la crypto-monnaie et se terminant par la force générale du dollar américain.

Les détenteurs de Bitcoins ont récemment ressenti un peu de soulagement. Après avoir atteint un nouveau record historique en 2021, Bitcoin est entré dans un marché baissier et a diminué tout au long de l’année 2022.